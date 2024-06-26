Экскурсии от метро в Лиссабоне

Найдено 6 экскурсий в категории «От метро» в Лиссабоне на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa-Chaido
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 48 за всё до 10 чел.
Райские сады Будды
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
7 отзывов
Райские сады Будды: групповая экскурсия из Лиссабона
Погрузитесь в самобытную атмосферу Востока в живописном парке. Узнайте о буддийской культуре и отдохните от суеты Лиссабона. Прекрасная возможность для всех
Начало: В районе метро Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
150 за человека
Криминальный Лиссабон (18+)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Криминальный Лиссабон (18+)
Пройти по преступной стороне города - для любителей dark tourism
Начало: Возле метро Cais do Sodré
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
4 июля в 14:00
5 июля в 14:00
33 за человека
Богемный Шиаду и старинная Алфама - пешеходная экскурсия по Лиссабону
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
4 отзыва
Богемный Шиаду и старинная Алфама - пешеходная экскурсия по Лиссабону
Начало: Площадь Restauradores (одноименное метро)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
15 за человека
Лиссабон в вашем скетчбуке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон через призму искусства: индивидуальная экскурсия со скетчингом
Погрузитесь в мир творчества с экскурсией по Лиссабону, где каждый уголок станет вашим вдохновением для создания уникальных скетчей
Начало: В районе метро Байша-Шиаду
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 135 за всё до 3 чел.
Мастер-класс у шеф-повара с визитом на лиссабонский рынок
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Лиссабоне: от рынка до трапезы
Вкусите настоящий Лиссабон на мастер-классе по приготовлению португальских блюд с шеф-поваром
Начало: В районе метро Cais do Sodre
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    26 июня 2024
    Криминальный Лиссабон (18+)
    Елена провела невероятно захватывающую экскурсию по Криминальному Лиссабону которая оставила неизгладимые впечатления! Её умение детально рассказывать о каждом историческом месте
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    и леденящих душу историй сделало мой опыт поистине уникальным. Она не просто рассказывала о прошлом, но и показала, как эти события повлияли на современный город. Очень рекомендую экскурсию с Еленой всем, кто хочет увидеть другую сторону Лиссабона!

    Елена провела невероятно захватывающую экскурсию по Криминальному Лиссабону которая оставила неизгладимые впечатления! Её умение детально рассказыватьЕлена провела невероятно захватывающую экскурсию по Криминальному Лиссабону которая оставила неизгладимые впечатления! Её умение детально рассказыватьЕлена провела невероятно захватывающую экскурсию по Криминальному Лиссабону которая оставила неизгладимые впечатления! Её умение детально рассказыватьЕлена провела невероятно захватывающую экскурсию по Криминальному Лиссабону которая оставила неизгладимые впечатления! Её умение детально рассказыватьЕлена провела невероятно захватывающую экскурсию по Криминальному Лиссабону которая оставила неизгладимые впечатления! Её умение детально рассказыватьЕлена провела невероятно захватывающую экскурсию по Криминальному Лиссабону которая оставила неизгладимые впечатления! Её умение детально рассказыватьЕлена провела невероятно захватывающую экскурсию по Криминальному Лиссабону которая оставила неизгладимые впечатления! Её умение детально рассказыватьЕлена провела невероятно захватывающую экскурсию по Криминальному Лиссабону которая оставила неизгладимые впечатления! Её умение детально рассказыватьЕлена провела невероятно захватывающую экскурсию по Криминальному Лиссабону которая оставила неизгладимые впечатления! Её умение детально рассказывать
  • C
    Cristina
    14 июня 2024
    Райские сады Будды
    Экскурсия с Еленой была организована на высшем уровне. Она четко спланировала маршрут, благодаря чему мы смогли увидеть все самые интересные
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    уголки Садов Будды, насладиться красивыми пейзажами и погрузиться в атмосферу умиротворения и гармонии. Большое спасибо, Елена, за эту замечательную экскурсию! Рекомендую всем, кто хочет окунуться в красоту Садов Будды в компании отличного гида.

  • A
    Ala
    7 июня 2024
    Богемный Шиаду и старинная Алфама - пешеходная экскурсия по Лиссабону
    Экскурсия нам очень понравилась: интересная, содержательная, щедрая как на исторические факты, так и легенды и предания. Александр показал себя отличнейшим историком. Экскурсия нам настолько понравилась, что мы провели с Александром еще один день в Синтре и других прекраснейших местах Португалии.
  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
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    совсем не детское, но сама механика поиска им была интересна. В одном из заданий была неточность и в тексте описания заданий встречаются грамматические ошибки за это снизила бал.

    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря наБыли впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на
  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Спасибо, было очень интересно. Сам квест продуман и много интересных заданий. Интересный маршрут, улочки, переулочки, дома, парки, фонтаны.
  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Это было супер приключение! Нестандартный квест и взгляд на город. После него, попадая в привычное туристическое место, мы переглядывались друг
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    с другом и говорили: «Помнишь, то самое место с шифром на доме?» Или «А, вот площадь с метками!» 2,5 часа пролетели незаметно. Сыну 10 лет тоже очень понравилось, хотя и устал немного под конец. Алексей был всегда ненавязчиво близко, оказываясь в нужный момент рядом, когда наши попытки заходили в тупик:) Про фрагменты из истории, связанные с маркизом де Помбалом тоже было интересно узнать. Одним словом, горячо рекомендую!

    Это было супер приключение! Нестандартный квест и взгляд на город. После него, попадая в привычное туристическое
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Райские сады Будды
    Прекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. Невероятное по силе впечатлений и
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    энергетике место. К поездке в роскошный сад, удивительной и правильно организованной прогулке по огромной территории, дружелюбная и позитивная Елена добавила в программу дня средневековый городок Обидош. Там, благодаря Лене, отобедали изумительным осьминогом, заглянули в невероятно атмосферные местные магазинчики и закончили прогулку в уникальном Шоколадном доме чашечкой горячего шоколада. Миллион роскошных фотографий, хорошее настроение и масса положительных эмоций вам гарантированы в этом туре. Спасибо, Лена🫶

    Прекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. НевероятноеПрекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. НевероятноеПрекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. НевероятноеПрекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. НевероятноеПрекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. НевероятноеПрекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. НевероятноеПрекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. Невероятное
  • И
    Ирина
    8 ноября 2023
    Райские сады Будды
    Экскурсия очень впечатлила. Такое ощущение, что действительно оказалась в раю. Сад очень огромный и без Елены я бы блуждала там
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    очень долго и не нашла бы всех прекрасных уголков этого сада. Очень грамотно спланированная экскурсия, благодаря профессионализму Елены. Все показала и рассказала - и про армию императора, и про Будду, и про историю сада, и про африканскую часть сада. Ну и сделала великолепные фото со мной на память!

    Экскурсия очень впечатлила. Такое ощущение, что действительно оказалась в раю. Сад очень огромный и без ЕленыЭкскурсия очень впечатлила. Такое ощущение, что действительно оказалась в раю. Сад очень огромный и без ЕленыЭкскурсия очень впечатлила. Такое ощущение, что действительно оказалась в раю. Сад очень огромный и без ЕленыЭкскурсия очень впечатлила. Такое ощущение, что действительно оказалась в раю. Сад очень огромный и без ЕленыЭкскурсия очень впечатлила. Такое ощущение, что действительно оказалась в раю. Сад очень огромный и без Елены

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
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  1. Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
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  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Район Алфама
  10. Мост 25 апреля
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "От метро" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 15 до 150. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «От метро», 15 ⭐ отзывов, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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