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Квест
2.5 часа
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa-Chaido
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €48 за всё до 10 чел.
Мини-группа
6 часов
Райские сады Будды: групповая экскурсия из Лиссабона
Погрузитесь в самобытную атмосферу Востока в живописном парке. Узнайте о буддийской культуре и отдохните от суеты Лиссабона. Прекрасная возможность для всех
Начало: В районе метро Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€150 за человека
Групповая
2 часа
Криминальный Лиссабон (18+)
Пройти по преступной стороне города - для любителей dark tourism
Начало: Возле метро Cais do Sodré
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
4 июля в 14:00
5 июля в 14:00
€33 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Богемный Шиаду и старинная Алфама - пешеходная экскурсия по Лиссабону
Начало: Площадь Restauradores (одноименное метро)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€15 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон через призму искусства: индивидуальная экскурсия со скетчингом
Погрузитесь в мир творчества с экскурсией по Лиссабону, где каждый уголок станет вашим вдохновением для создания уникальных скетчей
Начало: В районе метро Байша-Шиаду
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от €135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Лиссабоне: от рынка до трапезы
Вкусите настоящий Лиссабон на мастер-классе по приготовлению португальских блюд с шеф-поваром
Начало: В районе метро Cais do Sodre
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€140 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия26 июня 2024Елена провела невероятно захватывающую экскурсию по Криминальному Лиссабону которая оставила неизгладимые впечатления! Её умение детально рассказывать о каждом историческом месте
- CCristina14 июня 2024Экскурсия с Еленой была организована на высшем уровне. Она четко спланировала маршрут, благодаря чему мы смогли увидеть все самые интересные
- AAla7 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась: интересная, содержательная, щедрая как на исторические факты, так и легенды и предания. Александр показал себя отличнейшим историком. Экскурсия нам настолько понравилась, что мы провели с Александром еще один день в Синтре и других прекраснейших местах Португалии.
- ААнжелика1 июня 2024Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
- ААлександр4 мая 2024Спасибо, было очень интересно. Сам квест продуман и много интересных заданий. Интересный маршрут, улочки, переулочки, дома, парки, фонтаны.
- ЕЕкатерина8 апреля 2024Это было супер приключение! Нестандартный квест и взгляд на город. После него, попадая в привычное туристическое место, мы переглядывались друг
- ННаталья21 марта 2024Прекрасная экскурсия для любителей садов, парков, современного искусства, ландшафтного дизайна и очень красивого выходного дня. Невероятное по силе впечатлений и
- ИИрина8 ноября 2023Экскурсия очень впечатлила. Такое ощущение, что действительно оказалась в раю. Сад очень огромный и без Елены я бы блуждала там
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «От метро»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2024
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