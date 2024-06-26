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с другом и говорили: «Помнишь, то самое место с шифром на доме?» Или «А, вот площадь с метками!» 2,5 часа пролетели незаметно. Сыну 10 лет тоже очень понравилось, хотя и устал немного под конец. Алексей был всегда ненавязчиво близко, оказываясь в нужный момент рядом, когда наши попытки заходили в тупик:) Про фрагменты из истории, связанные с маркизом де Помбалом тоже было интересно узнать. Одним словом, горячо рекомендую!