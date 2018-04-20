В завершение экскурсии побываете в средневековом городе-крепости Обидуш, узнаете его легенды и попробуете традиционный вишневый ликер жинжинью. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей Португалии в компании опытного гида
5 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Восточный сад с гигантскими статуями Будды
- 🍷 Дегустация лучших вин региона
- 🏰 Средневековый город-крепость Обидуш
- 📜 Легенды и истории от опытного гида
- 🍒 Попробуйте традиционный вишневый ликер жинжинью
Что можно увидеть
- Райский сад Будды
- Старинная винодельня
- Город-крепость Обидуш
Описание экскурсии
Крупнейший восточный сад в Европе
Первым пунктом нашего маршрута станет Райский сад Будды — весьма неожиданное для Португалии творение, в котором восточные мотивы соседствуют с африканскими, переплетаясь с элементами современного искусства. «Сад мира» занимает 40 гектаров усадьбы Лоридуш, принадлежащей винодельческому концерну Бакалеа — одному из крупнейших производителей вина в стране. На прогулке вы увидите более 100 гигантских статуй Будды, огромные изображения различных животных, традиционные элементы украшения японских садов и копию Сианской Терракотовой Армии из 700 солдат и лошадей, сделанных в натуральную величину. По пути вы также осмотрите каменные скульптуры из Африки и произведения современного искусства, а я познакомлю вас с историей Райского сада, идеей его создателя — португальского миллионера Жозе Берардо — и помогу разобраться в символике некоторых из представленных образов.
Старинная семейная винодельня
После прогулки по парку вы отправитесь в небольшое семейное винодельческое хозяйство с многолетней историей. Увидите виноградники и сады XIX века, узнаете об особенностях климата этого региона и традициях виноделия, которые бережно передаются из поколения в поколение. В старинной дистилляционной вы познакомитесь с тонкостями производства португальской водки агуарденте, осмотрите один из крупнейших лагаров (lagar — ‘давильня’) на Пиренейском полуострове со старыми прессами и побываете в винных погребах. И конечно, вам будет предложена дегустация 7 вин в сопровождении овечье-козьего сыра и ароматной традиционной выпечки.
История и легенды Обидуша
После обеда вы отправитесь в старинный город-крепость Обидуш. Пройдя через главные городские ворота, окажетесь в далеком Средневековье: прогуляетесь по хорошо сохранившимся древним улочкам и увидите величественный замок XII века, где проводили медовый месяц португальские монархи. Город хранит множество тайн, легенд и преданий, о которых я расскажу во время прогулки. В Обидуше вас также ждет еще одна дегустация — португальского вишневого ликера жинжи. Этот знаменитый напиток здесь продают практически на каждом углу, но я вам покажу место, где можно попробовать самую вкусную жинжинью!
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне.
Транспортные расходы уже включены в стоимость.
Входные билеты, дегустации и обед оплачиваются отдельно.
- Парк Buddha Eden Garden — 5 € с человека.
- Дегустация 2 белых вин, 1 розового вина, 3 красных вин и 1 ликерного вина, традиционного сыра и местной выпечки — 22 € с человека (будние дни), 42 € с человека (выходные и праздники).
- Обед в ресторане с национальной кухней (7-15 € с человека).