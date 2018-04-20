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Райский сад Будды, старинная семейная винодельня и средневековый город-крепость

Ольга
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Ольга – ваш гид
Вы посетите крупнейший восточный сад в Европе, в котором азиатские и африканские мотивы причудливо переплелись с элементами современного искусства, познакомитесь с его историей и замыслом создателя.

На старинной семейной винодельне продегустируете лучшие вина региона.

А также побываете в средневековом городе-крепости Обидуш, узнаете легенды из его таинственного прошлого и попробуете самую вкусную в городе жинжинью — традиционный вишневый ликер.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия

Что вас ожидает

Крупнейший восточный сад в Европе
Первым пунктом нашего маршрута станет Райский сад Будды — весьма неожиданное для Португалии творение, в котором восточные мотивы соседствуют с африканскими, переплетаясь с элементами современного искусства. «Сад мира» занимает 40 гектаров усадьбы Лоридуш, принадлежащей винодельческому концерну Бакалеа — одному из крупнейших производителей вина в стране. На прогулке вы увидите более 100 гигантских статуй Будды, огромные изображения различных животных, традиционные элементы украшения японских садов и копию Сианской Терракотовой Армии из 700 солдат и лошадей, сделанных в натуральную величину. По пути вы также осмотрите каменные скульптуры из Африки и произведения современного искусства, а я познакомлю вас с историей Райского сада, идеей его создателя — португальского миллионера Жозе Берардо — и помогу разобраться в символике некоторых из представленных образов.

Старинная семейная винодельня
После прогулки по парку вы отправитесь в небольшое семейное винодельческое хозяйство с многолетней историей. Увидите виноградники и сады XIX века, узнаете об особенностях климата этого региона и традициях виноделия, которые бережно передаются из поколения в поколение. В старинной дистилляционной вы познакомитесь с тонкостями производства португальской водки агуарденте, осмотрите один из крупнейших лагаров (lagar — ‘давильня’) на Пиренейском полуострове со старыми прессами и побываете в винных погребах. И конечно, вам будет предложена дегустация 7 вин в сопровождении овечье-козьего сыра и ароматной традиционной выпечки.

История и легенды Обидуша
После обеда вы отправитесь в старинный город-крепость Обидуш. Пройдя через главные городские ворота, окажетесь в далеком Средневековье: прогуляетесь по хорошо сохранившимся древним улочкам и увидите величественный замок XII века, где проводили медовый месяц португальские монархи. Город хранит множество тайн, легенд и преданий, о которых я расскажу во время прогулки. В Обидуше вас также ждет еще одна дегустация — португальского вишневого ликера жинжи. Этот знаменитый напиток здесь продают практически на каждом углу, но я вам покажу место, где можно попробовать самую вкусную жинжинью!

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне.
Транспортные расходы уже включены в стоимость.

Входные билеты, дегустации и обед оплачиваются отдельно.

  • Парк Buddha Eden Garden — 5 € с человека.
  • Дегустация 2 белых вин, 1 розового вина, 3 красных вин и 1 ликерного вина, традиционного сыра и местной выпечки — 22 € с человека (будние дни), 42 € с человека (выходные и праздники).
  • Обед в ресторане с национальной кухней (7-15 € с человека).
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 апреля 2018
Замечательный и вкусный день провели с друзьями в Португалии! Нашими гидами оказалась очень приятная семейная пара - Оля и Володя. Ребята знают свою работу, а главное - делают это с любовью, что (на мой взгляд) самое главное) Не смотря на то, что экскурсию мы заказали в последний момент (накануне вечером) - все было организовано просто отлично. Интересный маршрут, и в правду, не тривиальный - легкий, красивый и познавательный! Спасибо от всей нашей компании! В Португалию мы влюбились))

Ольга проводит ещё 3 экскурсии

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