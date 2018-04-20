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Нетривиальная Португалия

Индивидуальная экскурсия в Лиссабоне: Райский сад Будды, старинная винодельня и крепость Обидуш. Погружение в историю и культуру
На этой экскурсии вы посетите крупнейший восточный сад в Европе, где переплетаются азиатские и африканские мотивы с современным искусством. Затем отправитесь на старинную семейную винодельню, где продегустируете лучшие вина региона.

В завершение экскурсии побываете в средневековом городе-крепости Обидуш, узнаете его легенды и попробуете традиционный вишневый ликер жинжинью. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей Португалии в компании опытного гида
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Восточный сад с гигантскими статуями Будды
  • 🍷 Дегустация лучших вин региона
  • 🏰 Средневековый город-крепость Обидуш
  • 📜 Легенды и истории от опытного гида
  • 🍒 Попробуйте традиционный вишневый ликер жинжинью
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия
Нетривиальная Португалия

Что можно увидеть

  • Райский сад Будды
  • Старинная винодельня
  • Город-крепость Обидуш

Описание экскурсии

Крупнейший восточный сад в Европе

Первым пунктом нашего маршрута станет Райский сад Будды — весьма неожиданное для Португалии творение, в котором восточные мотивы соседствуют с африканскими, переплетаясь с элементами современного искусства. «Сад мира» занимает 40 гектаров усадьбы Лоридуш, принадлежащей винодельческому концерну Бакалеа — одному из крупнейших производителей вина в стране. На прогулке вы увидите более 100 гигантских статуй Будды, огромные изображения различных животных, традиционные элементы украшения японских садов и копию Сианской Терракотовой Армии из 700 солдат и лошадей, сделанных в натуральную величину. По пути вы также осмотрите каменные скульптуры из Африки и произведения современного искусства, а я познакомлю вас с историей Райского сада, идеей его создателя — португальского миллионера Жозе Берардо — и помогу разобраться в символике некоторых из представленных образов.

Старинная семейная винодельня

После прогулки по парку вы отправитесь в небольшое семейное винодельческое хозяйство с многолетней историей. Увидите виноградники и сады XIX века, узнаете об особенностях климата этого региона и традициях виноделия, которые бережно передаются из поколения в поколение. В старинной дистилляционной вы познакомитесь с тонкостями производства португальской водки агуарденте, осмотрите один из крупнейших лагаров (lagar — ‘давильня’) на Пиренейском полуострове со старыми прессами и побываете в винных погребах. И конечно, вам будет предложена дегустация 7 вин в сопровождении овечье-козьего сыра и ароматной традиционной выпечки.

История и легенды Обидуша

После обеда вы отправитесь в старинный город-крепость Обидуш. Пройдя через главные городские ворота, окажетесь в далеком Средневековье: прогуляетесь по хорошо сохранившимся древним улочкам и увидите величественный замок XII века, где проводили медовый месяц португальские монархи. Город хранит множество тайн, легенд и преданий, о которых я расскажу во время прогулки. В Обидуше вас также ждет еще одна дегустация — португальского вишневого ликера жинжи. Этот знаменитый напиток здесь продают практически на каждом углу, но я вам покажу место, где можно попробовать самую вкусную жинжинью!

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне.
Транспортные расходы уже включены в стоимость.

Входные билеты, дегустации и обед оплачиваются отдельно.

  • Парк Buddha Eden Garden — 5 € с человека.
  • Дегустация 2 белых вин, 1 розового вина, 3 красных вин и 1 ликерного вина, традиционного сыра и местной выпечки — 22 € с человека (будние дни), 42 € с человека (выходные и праздники).
  • Обед в ресторане с национальной кухней (7-15 € с человека).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 9 часов 20 минут
Провела экскурсии для 271 туриста
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Замечательный и вкусный день провели с друзьями в Португалии! Нашими гидами оказалась очень приятная семейная пара - Оля и Володя. Ребята знают свою работу, а главное - делают это с
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любовью, что (на мой взгляд) самое главное) Не смотря на то, что экскурсию мы заказали в последний момент (накануне вечером) - все было организовано просто отлично. Интересный маршрут, и в правду, не тривиальный - легкий, красивый и познавательный! Спасибо от всей нашей компании! В Португалию мы влюбились))

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