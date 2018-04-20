На этой экскурсии вы посетите крупнейший восточный сад в Европе, где переплетаются азиатские и африканские мотивы с современным искусством. Затем отправитесь на старинную семейную винодельню, где продегустируете лучшие вина региона. В завершение экскурсии побываете в средневековом городе-крепости Обидуш, узнаете его легенды и попробуете традиционный вишневый ликер жинжинью. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей Португалии в компании опытного гида

Описание экскурсии

Крупнейший восточный сад в Европе

Первым пунктом нашего маршрута станет Райский сад Будды — весьма неожиданное для Португалии творение, в котором восточные мотивы соседствуют с африканскими, переплетаясь с элементами современного искусства. «Сад мира» занимает 40 гектаров усадьбы Лоридуш, принадлежащей винодельческому концерну Бакалеа — одному из крупнейших производителей вина в стране. На прогулке вы увидите более 100 гигантских статуй Будды, огромные изображения различных животных, традиционные элементы украшения японских садов и копию Сианской Терракотовой Армии из 700 солдат и лошадей, сделанных в натуральную величину. По пути вы также осмотрите каменные скульптуры из Африки и произведения современного искусства, а я познакомлю вас с историей Райского сада, идеей его создателя — португальского миллионера Жозе Берардо — и помогу разобраться в символике некоторых из представленных образов.

Старинная семейная винодельня

После прогулки по парку вы отправитесь в небольшое семейное винодельческое хозяйство с многолетней историей. Увидите виноградники и сады XIX века, узнаете об особенностях климата этого региона и традициях виноделия, которые бережно передаются из поколения в поколение. В старинной дистилляционной вы познакомитесь с тонкостями производства португальской водки агуарденте, осмотрите один из крупнейших лагаров (lagar — ‘давильня’) на Пиренейском полуострове со старыми прессами и побываете в винных погребах. И конечно, вам будет предложена дегустация 7 вин в сопровождении овечье-козьего сыра и ароматной традиционной выпечки.

История и легенды Обидуша

После обеда вы отправитесь в старинный город-крепость Обидуш. Пройдя через главные городские ворота, окажетесь в далеком Средневековье: прогуляетесь по хорошо сохранившимся древним улочкам и увидите величественный замок XII века, где проводили медовый месяц португальские монархи. Город хранит множество тайн, легенд и преданий, о которых я расскажу во время прогулки. В Обидуше вас также ждет еще одна дегустация — португальского вишневого ликера жинжи. Этот знаменитый напиток здесь продают практически на каждом углу, но я вам покажу место, где можно попробовать самую вкусную жинжинью!

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне.

Транспортные расходы уже включены в стоимость.

Входные билеты, дегустации и обед оплачиваются отдельно.