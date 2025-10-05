Насыщенная экскурсия с посещением одного из самых интереснейших дворцов Европы – Паласио да Вила с неординарной, сочетающей несколько стилей, архитектурой, дворцово-паркового ансамбля Кинта да Регалейра, прибрежных городов Кашкайш и Эштурил, фантастического Мыса Рока, грота Бока-ду-Инферну и пляжа Гиншу.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные дворцы
- 🌊 Живописные виды
- 📜 Исторические места
- 🏖️ Пляжи и океан
- 🌿 Мистические сады
Что можно увидеть
- Паласио да Вила
- Кинта да Регалейра
- Мыс Рока
- Бока-ду-Инферну
- Пляж Гиншу
Описание экскурсииНачнем экскурсию с посещения одного из интереснейших дворцов Европы, так называемого Паласио да Вила – Национального дворца Синтры. Здание на этом месте уже существовало во времена господства мусульман на Пиренейском полуострове, что и отличает его архитектуру от других дворцов в Синтре. Строительство дворца началось в XV веке, поэтому здесь можно увидеть элементы средневековой, готической, мануэлино-ренессансной и романтической архитектуры. Этот дворец считается примером органической архитектуры, набора отдельных строений, которые в то же время являются частью целого. Паласио да Вила имеет самую большую коллекцию плиток мудехара в стране. Был резиденцией португальской королевской семьи практически до конца монархии. Древний городок Синтра, воспетый Байроном, неповторимый, сохраняющий свой старинный облик, погружающий в былые времена, известен своими уникальными дворцово-парковыми ансамблями, один из которых передает всю мистику этого места – усадьба Кинта да Регалейра хранит тайну, «запечатанную» навеки в камне. Мистический путь познания себя архитектор Луиджи Манини, создатель усадьбы, и ее хозяин-заказчик Антониу Аугушту Карвалью Монтейру, пожелали воплотить в театральных декорациях цветущего парка, где постепенно открываются взору оригинальные беседки, ведущие гостей по пути искателей тайного знания. Постепенно, возвращаясь из прошлого по дороге, окруженной старинными аристократическими усадьбами и живописными деревеньками, вы отправитесь к мысу Рока, самой западной точке Европейского континента. Морское прошлое Португалии перекликается с ее настоящим — от мыса Рока путь лежит к современным курортам, к знаменитому пляжу Гиншу — мекке серфингистов и гурманов. Вы увидите Бока-ду-Инферну (Пасть Дьявола) — грот, созданный морскими волнами. Посетим и Кашкаиш – любимое место жительства финансовой элиты, с живописной бухтой, крепостью, портом. Морские пейзажи этого аристократического курортного городка надолго остаются в памяти. После попадем в Эшторил, городок рядом с Кашкаишем, стал местом отдыха европейского высшего общества в начале XX века. Он известен своим термальным курортом, недавно возрожденным, и также любопытен своей историей. В период Второй Мировой войны здесь находили себе пристанище короли и дворянские семьи, спасавшиеся от преследования фашистов. Время на обед будет в историческом центре Синтры или в окрестностях города. Если вы гурманы, предлагаю вам заменить один из дворцов на поездку к океану, к пляжам Синтры, где расположились знаменитые рестораны, куда приезжает аристократия Синтры. Там подают вкуснейшие морепродукты и блюда из них. Можно заменить Национальный дворец и Усадьбу Ригалейра на дворец Пена с обедом у океана.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Автомобиль и транспортные расходы.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
5 окт 2025
Замечательная экскурсия.
А
Алексей
27 сен 2025
Насыщенная, и в то же время пролетающая за один миг экскурсия. Было очень интересно с Еленой, было и время сделать красивые кадры, и узнать как исторические, так и "обыденные" (но
Н
Наталия
26 апр 2025
18 апреля я с семьей ездила на экскурсию в город Синтру и мыс Рока. По дороге мы заезжали во дворцы. Благодарим нашего экскурсовода Елену за интереснейший рассказ о Португалии и
M
Mariya
20 апр 2025
Замечательная экскурсия для знакомства с Португалией!)
В
Вячеслав
11 мар 2025
Увезли; показали; рассказали; подсказали, где покушать; подвезли до вокзала.
Спасибо, было интересно и здорово:)
Спасибо, было интересно и здорово:)
Входит в следующие категории Лиссабона
