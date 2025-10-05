Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Насыщенная экскурсия с посещением одного из самых интереснейших дворцов Европы – Паласио да Вила с неординарной, сочетающей несколько стилей, архитектурой, дворцово-паркового ансамбля Кинта да Регалейра, прибрежных городов Кашкайш и Эштурил, фантастического Мыса Рока, грота Бока-ду-Инферну и пляжа Гиншу. 5 5 отзывов 5 причин купить эту экскурсию 🏰 Уникальные дворцы

Описание экскурсии Начнем экскурсию с посещения одного из интереснейших дворцов Европы, так называемого Паласио да Вила – Национального дворца Синтры. Здание на этом месте уже существовало во времена господства мусульман на Пиренейском полуострове, что и отличает его архитектуру от других дворцов в Синтре. Строительство дворца началось в XV веке, поэтому здесь можно увидеть элементы средневековой, готической, мануэлино-ренессансной и романтической архитектуры. Этот дворец считается примером органической архитектуры, набора отдельных строений, которые в то же время являются частью целого. Паласио да Вила имеет самую большую коллекцию плиток мудехара в стране. Был резиденцией португальской королевской семьи практически до конца монархии. Древний городок Синтра, воспетый Байроном, неповторимый, сохраняющий свой старинный облик, погружающий в былые времена, известен своими уникальными дворцово-парковыми ансамблями, один из которых передает всю мистику этого места – усадьба Кинта да Регалейра хранит тайну, «запечатанную» навеки в камне. Мистический путь познания себя архитектор Луиджи Манини, создатель усадьбы, и ее хозяин-заказчик Антониу Аугушту Карвалью Монтейру, пожелали воплотить в театральных декорациях цветущего парка, где постепенно открываются взору оригинальные беседки, ведущие гостей по пути искателей тайного знания. Постепенно, возвращаясь из прошлого по дороге, окруженной старинными аристократическими усадьбами и живописными деревеньками, вы отправитесь к мысу Рока, самой западной точке Европейского континента. Морское прошлое Португалии перекликается с ее настоящим — от мыса Рока путь лежит к современным курортам, к знаменитому пляжу Гиншу — мекке серфингистов и гурманов. Вы увидите Бока-ду-Инферну (Пасть Дьявола) — грот, созданный морскими волнами. Посетим и Кашкаиш – любимое место жительства финансовой элиты, с живописной бухтой, крепостью, портом. Морские пейзажи этого аристократического курортного городка надолго остаются в памяти. После попадем в Эшторил, городок рядом с Кашкаишем, стал местом отдыха европейского высшего общества в начале XX века. Он известен своим термальным курортом, недавно возрожденным, и также любопытен своей историей. В период Второй Мировой войны здесь находили себе пристанище короли и дворянские семьи, спасавшиеся от преследования фашистов. Время на обед будет в историческом центре Синтры или в окрестностях города. Если вы гурманы, предлагаю вам заменить один из дворцов на поездку к океану, к пляжам Синтры, где расположились знаменитые рестораны, куда приезжает аристократия Синтры. Там подают вкуснейшие морепродукты и блюда из них. Можно заменить Национальный дворец и Усадьбу Ригалейра на дворец Пена с обедом у океана.

