Музей игрушек в Синтра – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей игрушек в Синтра» в Лиссабоне на русском языке, цены от €290. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Синтра, Мыс Рока и Лиссабонская Ривьера: однодневная экскурсия
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Синтра, Мыс Рока и Лиссабонская Ривьера: однодневная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
4 апр в 09:00
€290 за экскурсию
Дворцовое ожерелье: Мафра - Синтра - Келуш
9 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Дворцовое ожерелье: Мафра - Синтра - Келуш
Начало: Лиссабон, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
4 апр в 09:00
€320 за экскурсию
Лиссабон, Синтра и Мыс Рока: однодневная экскурсия
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Лиссабон, Синтра и Мыс Рока: однодневная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
4 апр в 09:00
€290 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Музей игрушек в Синтра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Синтра, Мыс Рока и Лиссабонская Ривьера: однодневная экскурсия
  2. Дворцовое ожерелье: Мафра - Синтра - Келуш
  3. Лиссабон, Синтра и Мыс Рока: однодневная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Район Байша
  7. Площадь Россио
  8. Набережная
  9. Кафедральный собор
  10. Площадь Реставраторов
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Музей игрушек в Синтра" можно забронировать 3 экскурсии от 290 до 320. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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