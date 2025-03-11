Индивидуальная
до 1 чел.
Синтра, Мыс Рока и Лиссабонская Ривьера: однодневная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
4 апр в 09:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Дворцовое ожерелье: Мафра - Синтра - Келуш
Начало: Лиссабон, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
4 апр в 09:00
€320 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лиссабон, Синтра и Мыс Рока: однодневная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
4 апр в 09:00
€290 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав11 марта 2025Увезли; показали; рассказали; подсказали, где покушать; подвезли до вокзала. Спасибо, было интересно и здорово:)
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Музей игрушек в Синтра»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Музей игрушек в Синтра" можно забронировать 3 экскурсии от 290 до 320. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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