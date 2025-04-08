Воспользуйтесь нашими услугами «Трансфер в/из аэропорта Лиссабона» и «Трансфер по Португалии» и вам не придется тратить время на поиск такси или сверяться с расписанием автобусов.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансфер
Трансфер в/из аэропорта Лиссабона
Планируете поездку в Лиссабон или уже находитесь в этом прекрасном городе? Воспользуйтесь нашими услугами трансфера, и забудьте о хлопотах, связанных с поиском такси или ожиданием автобусов. Мы предлагаем комфортные и надежные поездки, которые позволят вам сосредоточиться на важном.
Почему стоит выбрать нас?
- Опытные водители, знакомые с городом.
- Европейская пунктуальность и надежность.
- Комфортные автомобили для вашего удобства.
Трансфер по Португалии
Наша компания также предлагает трансферы по всей Португалии. Независимо от того, куда вы направляетесь — на деловую встречу, концерт, футбольный матч или первое свидание — мы гарантируем, что вы всегда будете вовремя.
Ваш комфорт — наша забота
Мы понимаем, как важно для вас быть на месте в нужное время. Наши водители сделают все возможное, чтобы ваше путешествие прошло гладко и приятно. Вы сможете расслабиться и насладиться поездкой, зная, что находитесь в надежных руках.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер осуществляется на комфортабельном Mercedes V-class
- Водитель вас встречает с табличкой при выходе из терминала, помогает с загрузкой/выгрузкой багажа, по дороге расскажет вводную информацию о стране и Лиссабоне, предложит воду, сухие/ влажные салфетки
Место начала и завершения?
Международный Аэропорт Лиссабона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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