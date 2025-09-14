Мои заказы

В атмосферную Мафру из Лиссабона - с профессиональным фотографом-гидом

Увидеть королевский дворец с летучими мышами, музей-деревню, как у бабушки, и океанские пляжи
Мы проведём этот душевный день так, словно вы приехали ко мне в гости. Отправимся за пределы Лиссабона, и я покажу вам всё, что поражает и восхищает меня в этих местах.

Вы побываете во дворце с библиотекой, которую охраняют летучие мыши, и прогуляетесь вдоль красивых пляжей Эрисейры. Я проведу вам профессиональную фотосессию и угощу португальским вином или свежесваренным кофе.
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

Музей-деревня Жозе Франко. Вы окунётесь в атмосферу традиционной португальской деревни. Увидите миниатюрные мельницы, дома и мастерские. Почувствуете, словно оказались в гостях у заботливой португальской бабушки.

Королевский дворец в Мафре. Вы пройдёте по залам, где ступали великие правители, заглянете в библиотеку с 40 000 редких книг, увидите золочёную базилику, монастырь и старинный сад. Узнаете, как дворец создали всего за 13 лет и почему в год окончания строительства соседние деревни остались без урожаев.

Эрисейра — живописный прибрежный город. Вы прогуляетесь вдоль Атлантического океана, потрогаете обветренные камни старого форта и сделаете паузу с бокалом вина или чашкой кофе.

Смотровая площадка Рибейра д’Ильяш. Полюбуетесь на изрезанную береговую линию, морской пейзаж и каменную фигуру отважного сёрфера на высшей точке тропы.

Примерный тайминг:

9:00 — выезд из Лиссабона
10:00 — музей-деревня Жозе Франко
11:00 — королевский дворец Мафры
13:00 — обед или кофе в Эрисейре
14:00 — прогулка вдоль океана
14:30 — остановка у форта
15:00 — смотровая площадка Рибейра д’Ильяш
15:30 — выезд обратно в Лиссабон
16:15 — прибытие в город

Организационные детали

В стоимость включены:

  • Трансфер на микроавтобусe Opel Vivaro и страховка
  • Профессиональная фотосессия и 20 обработанных фотографий на фототехнику Sony a7 III, Sony 135 mm F1.8 GM, Sony 24 mm F1.4 GM, Sony 85 mm F1.8. FE. Вы получите снимки через 3 дня после экскурсии
  • Бокал вина или кофе, приготовленный гидом

Дополнительно оплачиваются:

  • Билеты в музеи: музей-деревня — €3 за чел., королевский дворец — €15 за чел.
  • Обед или кофе в городе — по желанию

Возьмите с собой лёгкую куртку. На побережье бывает ветрено.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Лиссабоне
Доброго дня, друзья! Меня зовут Вадим. Я родился в Москве, жил в Одессе и Санкт-Петербурге, путешествовал по Европе на машине, велосипеде и пешком, нырял с аквалангом в Австралии и ездил
читать дальше

на метро в Японии. И наконец выбрал для жизни с семьёй место на берегу Атлантики — прекрасную и удивительную Португалию. Я полюбил эту страну, её природу и культуру, а также невероятно добрых и открытых людей, что здесь живут. Я профессиональный фотограф и лицензированный гид. В моих поездках всегда есть приятный бонус — профессиональные кадры в самых красивых местах Португалии. Мои экскурсии без навязчивого общения и скучных подробностей, всё по любви и дружбе.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Ирада
14 сен 2025
К сожалению дворец в Марфе был закрыт на половину, но Вадим предложил супер программу Пенише и Назаре, так как мы любим серфинг это было просто супер меч! Огромное спасибо Вадиму и фото тоже были супер
К сожалению дворец в Марфе был закрыт на половину, но Вадим предложил супер программу Пенише и Назаре, так как мы любим серфинг это было просто супер меч! Огромное спасибо Вадиму и фото тоже были супер
А
Анжелика
5 сен 2025
Очень атмосферная и душевная прогулка, без скучных и нужных рассказов, легко и непринужденно. А фото это огромный приятный бонус
Очень атмосферная и душевная прогулка, без скучных и нужных рассказов, легко и непринужденно. А фото это огромный приятный бонус

Входит в следующие категории Лиссабона

