В атмосферную Мафру из Лиссабона - с профессиональным фотографом-гидом

Мы проведём этот душевный день так, словно вы приехали ко мне в гости. Отправимся за пределы Лиссабона, и я покажу вам всё, что поражает и восхищает меня в этих местах. Вы побываете во дворце с библиотекой, которую охраняют летучие мыши, и прогуляетесь вдоль красивых пляжей Эрисейры. Я проведу вам профессиональную фотосессию и угощу португальским вином или свежесваренным кофе.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–3 человек или €67 за человека, если вас больше

Ваш гид в Лиссабоне

Вадим Ваш гид в Лиссабоне

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

Музей-деревня Жозе Франко. Вы окунётесь в атмосферу традиционной португальской деревни. Увидите миниатюрные мельницы, дома и мастерские. Почувствуете, словно оказались в гостях у заботливой португальской бабушки.

Королевский дворец в Мафре. Вы пройдёте по залам, где ступали великие правители, заглянете в библиотеку с 40 000 редких книг, увидите золочёную базилику, монастырь и старинный сад. Узнаете, как дворец создали всего за 13 лет и почему в год окончания строительства соседние деревни остались без урожаев.

Эрисейра — живописный прибрежный город. Вы прогуляетесь вдоль Атлантического океана, потрогаете обветренные камни старого форта и сделаете паузу с бокалом вина или чашкой кофе.

Смотровая площадка Рибейра д’Ильяш. Полюбуетесь на изрезанную береговую линию, морской пейзаж и каменную фигуру отважного сёрфера на высшей точке тропы.

Примерный тайминг:

9:00 — выезд из Лиссабона

10:00 — музей-деревня Жозе Франко

11:00 — королевский дворец Мафры

13:00 — обед или кофе в Эрисейре

14:00 — прогулка вдоль океана

14:30 — остановка у форта

15:00 — смотровая площадка Рибейра д’Ильяш

15:30 — выезд обратно в Лиссабон

16:15 — прибытие в город

Организационные детали

В стоимость включены:

Трансфер на микроавтобусe Opel Vivaro и страховка

Профессиональная фотосессия и 20 обработанных фотографий на фототехнику Sony a7 III, Sony 135 mm F1.8 GM, Sony 24 mm F1.4 GM, Sony 85 mm F1.8. FE. Вы получите снимки через 3 дня после экскурсии

Бокал вина или кофе, приготовленный гидом

Дополнительно оплачиваются:

Билеты в музеи: музей-деревня — €3 за чел., королевский дворец — €15 за чел.

Обед или кофе в городе — по желанию

Возьмите с собой лёгкую куртку. На побережье бывает ветрено.