Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии» только для вас
Увидеть рыцарские замки, побывать на самой западной точке Европы и посетить малоизвестные места
Начало: Аэропорт Лиссабона, время по договорённости
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
€750 за человека
По Португалии в своей компании: Лиссабон, Синтра, Аррабида и Азейтау
Увидеть, как создают плитки азулежу, пройтись по загадочному поместью и постоять на мысе Рока
Начало: Лиссабон, время и место по договорённости
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
€1289 за всё до 3 чел.
Индивидуально от Лиссабона до Порту с возможностью изменения программы по вашим пожеланиям
Погулять по уютным улочкам красочных городов и подышать океаном
Начало: Лиссабон, 7:00, у вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
€1000 за человека
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
1 авг в 08:00
28 авг в 08:00
€2026 за человека
Индивидуальные выходные с гидом-фотографом: Лиссабон, Синтра и край Европы
Сделать живые кадры, посетить столичную винодельню, рассмотреть дворцы и оказаться на мысе Рока
Начало: Лиссабон, отель или аэропорт, 9:00
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
€590 за всё до 8 чел.
Индивидуальное путешествие вдоль Лиссабонской Ривьеры
Погулять по Лиссабону, полюбоваться дворцами Синтры, проехать вдоль побережья Атлантики к мысу Рока
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Лиссабоне, врем...
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
€990 за всё до 4 чел.
Персонально по Португалии: Лиссабон, Синтра, Кашкайш и аутентичные уголки
Увидеть главные локации и уединённые пляжи в комфортном темпе и посетить дворец Пена
Начало: Лиссабон, 11:00 (возможна встреча в течение дня, п...
3 июл в 08:00
4 июл в 08:00
€900 за всё до 4 чел.
Золотой треугольник Португалии за выходные с мини-группой
Изучить Лиссабон, Синтру, Сетубал, доехать к мысу Рока и курортам, увидеть дворцы Пена и Регалейра
Начало: Лиссабон, точное место и время по договорённости
12 июл в 08:00
23 авг в 08:00
€370 за человека
Насыщенный уик-энд в Португалии: путешествие по 5 аутентичным городкам страны
Побывать в карстовых пещерах, осмотреть Лиссабон и посетить прибрежный Назаре
Начало: Аэропорт Лиссабона, 14:00
7 авг в 14:00
21 авг в 14:00
65 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «С детьми»
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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9:
- Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии» только для вас;
- По Португалии в своей компании: Лиссабон, Синтра, Аррабида и Азейтау;
- Индивидуально от Лиссабона до Порту с возможностью изменения программы по вашим пожеланиям;
- Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии;
- Индивидуальные выходные с гидом-фотографом: Лиссабон, Синтра и край Европы.
Сколько стоит тур в Лиссабоне в июле 2026
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