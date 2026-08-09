3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

С высоты в восемьсот метров вы увидите жизнь «на дне» вулкана: домики поселения Curral das Freiras, или «Долины монахинь» покажутся фигурками LEGO на фоне зелёных гор. Проедете по дорогам Мадейры и по серпантину — мимо руин сахарного завода и обзорных площадок с потрясающими видами, чтобы исследовать всё северо-восточное побережье и отыскать с моей подачи лучшие виды острова.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Жизнь в кратере

Путешествие начнётся с истории «Долины монахинь», раскрывающей тайну его названия. Со смотровой площадки вы взглянете на поселение, выросшее на застывшей 6500 лет назад лаве. С высоты Curral das Freiras наверняка покажется игрушечной деревушкой хоббитов, а от потрясающих горных панорам слегка закружится голова.

Ракурсы северного побережья

Эта часть острова щедра на впечатления, которые сменяют друг друга с каждым поворотом головы. Вы полюбуетесь бескрайним океаном и удивительными видами северного побережья со смотровых площадок и почувствуете силу волн. Посетите развалины старого завода по добыче сахара неподалёку от озера и треугольные домики города Сантана. По вашему желанию мы можем заехать в ресторанчик, где много вкусных блюд из местных продуктов.

Маршрут этого путешествия включит самые красивые локации северо-восточной части острова, чтобы вы во всей полноте вообразили себе великолепие португальского края.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается обед (по желанию).

Трансфер