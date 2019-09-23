3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Португалия
  2. Экскурсии

  3. «Долина монахинь» в жерле вулкана

Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами

Ирина и Кирилл
Задать вопрос
Ирина и Кирилл – ваш гид
С высоты в восемьсот метров вы увидите жизнь «на дне» вулкана: домики поселения Curral das Freiras, или «Долины монахинь» покажутся фигурками LEGO на фоне зелёных гор.

Проедете по дорогам Мадейры, которых нет на картах; по серпантину — мимо руин сахарного завода и розария, чтобы исследовать всё северо-восточное побережье Мадейры и отыскать с моей подачи лучшие виды острова и эшпаду с бананом — знаменитое местное кушанье.
188 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
«Долина монахинь» в жерле вулкана
«Долина монахинь» в жерле вулкана

Что вас ожидает

Жизнь в кратере
Путешествие начнётся с истории «Долины монахинь», раскрывающей тайну его названия. Вы прогуляетесь по поселению, выросшему на застывшей 6500 лет назад лаве, зайдёте в местную церквушку и насладитесь чудесными видами долины вокруг. А после на автомобиле заберёмся на смотровую площадку, чтобы сравнить ощущения: с высоты Curral das Freiras наверняка покажется игрушечной деревушкой хоббитов, а от потрясающих горных панорам слегка закружится голова.

Ракурсы Мадейры
Эта часть острова щедра на впечатления, которые сменяют друг друга с каждым поворотом головы. Вот виды Фуншала и бескрайнего океана, а вот древний пастуший посёлок, где время застыло. Вы увидите Холодный ручей — Рибейро Фрио, развалины старого завода по добыче сахара неподалёку от озера и треугольные домики города Сантана. В Калхау попробуете мадейрианскую эшпаду с бананом в панорамном кафе, а в Арку ди сан Жоржи вдохнёте полной грудью ароматы пышного розария — коллекцию кустов любовно собирал сам президент Мадейры!

Маршрут этого путешествия включит самые красивые локации северо-восточной части острова, чтобы вы во всей полноте вообразили себе великолепие португальского края.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается вход в розарий и обед (по желанию).

«Долина монахинь» в жерле вулкана
«Долина монахинь» в жерле вулкана
«Долина монахинь» в жерле вулкана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина и Кирилл
Ирина и Кирилл
Здравствуйте! Нас зовут Ирина и Кирилл. Мы проводим экскурсии по острову Мадейра (Португалия). Во время нашей экскурсии вы увидите удивительно красивые уголки острова, услышите его историю, побываете в местном ресторане или на дегустации мадеры. Поразительно, как много на этом маленьком острове мест, которые стоит посетить!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 сентября 2019
Экскурсию проводил Кирилл, всё понравилось, очень много интересного узнали о Мадейре, посмотрели всё что хотели, к сожалению в связи с тем что я был занят по работе, пришлось даже попросить немного сократить экскурсию.
1 сентября 2019
Хочу выразить огромную благодарность Кириллу и Ирине за организацию нашего отдыха на Мадейре! Всегда отвечаю быстро,оперативно,всегда на связи и рады помочь!! Очень отзывчивые,доброжелательные,чуткие. Брали 3 экскурсии и не пожалели. Каждая экскурсия насыщенная, мы проехали практически всю Мадейру. Кирилл аккуратный и опытный водитель, интересный рассказчик и разносторонняя личность, всегда останавливался где нам нужно, не торопил и даже поработал фотографом))) До глубины души тронуло и поздравление с днем рождения от Кирилла и Ирины, ведь я говорила о нем еще за несколько недель до приезда на остров и не ожидала сюрприза. Однозначно, буду рекомендовать эту команду своим друзьям и знакомым. Всех благ и удачи!!)))
17 августа 2019
Интересная и живописная экскурсия. Кирилл никуда нас не торопил, ориентировался на наши пожелания, интересно рассказывал. Рекомендуем!

Ирина и Кирилл проводит ещё 2 экскурсии

Первозданная природа западной МадейрыПервозданная природа западной МадейрыПервозданная природа западной Мадейры
188 за экскурсию
8 часов
28 отзывов
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
За один день путешествия мы охватим главные природные сокровища северо-западной Мадейры. Именно в этой части острова вы восхититесь видами Атлантики с высокого мыса Кабо Жиран, познакомитесь с бытом португальских рыбаков, подниметесь по крутому серпантину и окунетесь в воды вулканического бассейна. Это приключение для тех, кто готов с головой погрузиться в ошеломляющие пейзажи Мадейры и узнать о вкусах и обычаях её жителей.
Восточная Мадейра — от леса к пустынеВосточная Мадейра — от леса к пустынеВосточная Мадейра — от леса к пустыне
188 за экскурсию
8 часов
10 отзывов
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация вин
Восточная часть Мадейры не менее интересна и привлекательна, чем западное побережье: здесь вам встретятся головокружительные панорамы, фактурные горные вершины, колоритные городки и, конечно, потрясающие морепродукты. Наше путешествие приведет вас к самой восточной точке острова, в Сантану с её треугольными домиками, на пляж с вулканическим песком и в Порту Круж, где уже больше века производят отменный ром. Приготовьтесь пробовать Мадейру на вкус, вдыхать лесные ароматы и влюбляться в природную красоту восточной части острова!

Экскурсии по пригородам Мадейры

Ах, Мадейра!Ах, Мадейра!Ах, Мадейра!
45 за человека
8 часов
16 отзывов
Красивое и познавательное путешествие в мини-группе по западу райского острова
Вечнозеленые горные долины и умопомрачительные океанские пейзажи, дыхание бриза и эфиры эвкалипта, лавовые пещеры и стеклянная смотровая — приготовьтесь к самым разнообразным впечатлениям. Вы исследуете запад Мадейры в поездке с комфортом, оцените кухню острова, познакомитесь с его жизнью и разделите нашу безграничную любовь к этой земле в океане.
Покорить самую восточную точку Мадейры!Покорить самую восточную точку Мадейры!Покорить самую восточную точку Мадейры!
235 за экскурсию
9 часов
2 отзыва
Панорамные виды на остров и океан, лесные дебри и аутентичные городки
В путешествии по восточной части острова вы откроете завораживающие панорамные виды на лучших смотровых площадках Мадейры, посетите естественный пляж с черным вулканическим песком, прогуляетесь по патриархальным улочкам Порто да Круж и посетите форелевое хозяйство. А вечер проведете за бокалом прохладного вина в приятном местном ресторанчике.
Сказочные леса МадейрыСказочные леса МадейрыСказочные леса Мадейры
150 за экскурсию
7 часов
4 отзыва
Насладиться фантастическими пейзажами лаврового леса Лаурисильва и узнать о природе острова
Приглашаю провести день в необычайно красивом месте, привлекающем путешественников со всего мира. Вы пройдете таинственными зелеными коридорами из зарослей вековых лавров и мимозы, отыщете ущелья с шумящими на дне горными ручьями и ощутите пьянящий запах горного воздуха. Я помогу не пропустить главное и раскрыть всю красоту древнего леса!
Красоты северо-западной МадейрыКрасоты северо-западной МадейрыКрасоты северо-западной Мадейры
235 за экскурсию
9 часов
2 отзыва
Морские утесы, живописные виды и лавовые бассейны
Приглашаю вас вместе со мной совершить небольшое путешествие на самый край Мадейры! Вы посетите места, где Уинстон Черчилль любил рисовать пейзажи, побываете на втором по высоте в мире морском утесе, увидите живописный каньон и проедете по дорогам через туннели, прорезанные в горах. В городке Порто-Мониш искупаетесь в лавовых баасейнах и проведете вечер в приятной атмосфере за ужином в местном ресторане.

Выбирайте и другие экскурсии на Мадейре

За городомФуншалИндивидуальныеГрупповыеОбзорныеЗапад МадейрыКрыши и панорамыНа автомобилеВсеВосток МадейрыПешкомСо скидкойДля детей