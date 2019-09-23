3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Жизнь в кратере

Путешествие начнётся с истории «Долины монахинь», раскрывающей тайну его названия. Вы прогуляетесь по поселению, выросшему на застывшей 6500 лет назад лаве, зайдёте в местную церквушку и насладитесь чудесными видами долины вокруг. А после на автомобиле заберёмся на смотровую площадку, чтобы сравнить ощущения: с высоты Curral das Freiras наверняка покажется игрушечной деревушкой хоббитов, а от потрясающих горных панорам слегка закружится голова.

Ракурсы Мадейры

Эта часть острова щедра на впечатления, которые сменяют друг друга с каждым поворотом головы. Вот виды Фуншала и бескрайнего океана, а вот древний пастуший посёлок, где время застыло. Вы увидите Холодный ручей — Рибейро Фрио, развалины старого завода по добыче сахара неподалёку от озера и треугольные домики города Сантана. В Калхау попробуете мадейрианскую эшпаду с бананом в панорамном кафе, а в Арку ди сан Жоржи вдохнёте полной грудью ароматы пышного розария — коллекцию кустов любовно собирал сам президент Мадейры!

Маршрут этого путешествия включит самые красивые локации северо-восточной части острова, чтобы вы во всей полноте вообразили себе великолепие португальского края.