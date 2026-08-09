3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
С высоты в восемьсот метров вы увидите жизнь «на дне» вулкана: домики поселения Curral das Freiras, или «Долины монахинь» покажутся фигурками LEGO на фоне зелёных гор.
Проедете по дорогам Мадейры и по серпантину — мимо руин сахарного завода и обзорных площадок с потрясающими видами, чтобы исследовать всё северо-восточное побережье и отыскать с моей подачи лучшие виды острова.
Путешествие начнётся с истории «Долины монахинь», раскрывающей тайну его названия. Со смотровой площадки вы взглянете на поселение, выросшее на застывшей 6500 лет назад лаве. С высоты Curral das Freiras наверняка покажется игрушечной деревушкой хоббитов, а от потрясающих горных панорам слегка закружится голова.
Ракурсы северного побережья
Эта часть острова щедра на впечатления, которые сменяют друг друга с каждым поворотом головы. Вы полюбуетесь бескрайним океаном и удивительными видами северного побережья со смотровых площадок и почувствуете силу волн. Посетите развалины старого завода по добыче сахара неподалёку от озера и треугольные домики города Сантана. По вашему желанию мы можем заехать в ресторанчик, где много вкусных блюд из местных продуктов.
Маршрут этого путешествия включит самые красивые локации северо-восточной части острова, чтобы вы во всей полноте вообразили себе великолепие португальского края.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается обед (по желанию).
Трансфер
Стоимость экскурсии указана при начале и окончании в Фуншале, Канису, Камара-де-Лобуш, Рибейра Брава
Для путешественников, проживающих в Машику, Понта ду Сол, Калета, Понта ду Паргу доплата за трансфер — €38
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина и Кирилл — ваш гид на Мадейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 790 туристов
Здравствуйте! Нас зовут Ирина и Кирилл. Мы проводим экскурсии по острову Мадейра (Португалия). Во время нашей экскурсии вы увидите удивительно красивые уголки острова, услышите его историю, побываете в местном ресторане или на дегустации мадеры. Поразительно, как много на этом маленьком острове мест, которые стоит посетить!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
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3
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2
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1
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Л
Людмила
Замечательная экскурсия. Большое спасибо. Были в восторге от очень позитивного и интнересного гида. Человек необыкновенно интеллигентный, знающий и приятный в общении. Обязательно порекомендую друзьям. Спасибо огромное, Кирилл. Желаю успехов!
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Ирина
Отличная экскурсия. Кирилл отличный рассказчик. Локации просто потрясающие. Все было комфортно и интересно. Рекомендую
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Л
Лиля
Экскурсия отличная. Ирина хороший рассказчик, теплый человек. Мы получили много ярких впечатлений.
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Михаил
Отличный маршрут!
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А
Анастасия
Хочу выразить огромную благодарность Кириллу и Ирине за организацию нашего отдыха на Мадейре! Всегда отвечаю быстро,оперативно,всегда на связи и рады помочь!! Очень отзывчивые,доброжелательные,чуткие. Брали 3 экскурсии и не пожалели. Каждая читать дальшеуменьшить
экскурсия насыщенная, мы проехали практически всю Мадейру. Кирилл аккуратный и опытный водитель, интересный рассказчик и разносторонняя личность, всегда останавливался где нам нужно, не торопил и даже поработал фотографом))) До глубины души тронуло и поздравление с днем рождения от Кирилла и Ирины, ведь я говорила о нем еще за несколько недель до приезда на остров и не ожидала сюрприза. Однозначно, буду рекомендовать эту команду своим друзьям и знакомым. Всех благ и удачи!!)))
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Katharina
Мы провели с Ириной и Кириллом два незабываемых дня на Мадейре. Много интересной информации, огромное количество красивых видов, водопадов. Кирилл с Ириной интересные рассказчики, умеющие легко и непринужденно как рассказывать читать дальшеуменьшить
так и просто поддерживать разговор. Обедали в прекрасных местных заведениях, где атмосфера и кухня просто супер! На протяжении всего маршрута усталости абсолютно нет! Только жажда знания об этом необыкновенном острове! После экскурсий получали массу полезных советов по поводу дальнейшего самостоятельного изучения острова. Спасибо огромное вам, Ирина и Кирилл!
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