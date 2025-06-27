Мои заказы

Восток Мадейры - выше облаков

Индивидуальная экскурсия по востоку Мадейры подарит незабываемые впечатления от горных вершин, лавровых лесов и исторических городов острова
На востоке Мадейры путешественников ждут удивительные открытия: величественная вершина Пику-ду-Ариейру, прогулка по древним левадам, живописные треугольные домики в Сантане и уникальная фабрика рома в Порто-да-Круш.

Здесь можно насладиться видами с мыса Сан Лоренсо и погрузиться в историю Машику, где, по легенде, высадились первые европейцы.

Экскурсия на комфортабельном автомобиле SUV обеспечит комфорт и удобство на протяжении всего маршрута
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🌿 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛 Исторические города
  • 🍹 Дегустация местного рома
  • 🏞 Виды с высоты птичьего полёта
Восток Мадейры - выше облаков© Наталья
Восток Мадейры - выше облаков© Наталья
Восток Мадейры - выше облаков© Наталья
Ближайшие даты:
21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя25
ноя26
ноя27
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Пику-ду-Ариейру
  • Форелевое хозяйство
  • Тропа Вереда-душ-Балкоэш
  • Город Сантана
  • Деревня Порто-да-Круш
  • Мыс Сан Лоренсо
  • Город Машику

Описание экскурсии

Вершина Пику-ду-Ариейру. Мы поднимемся на авто на высоту 1818 метров — там нас будут ждать панорамные виды, горные пики и прогулка над облаками.

Форелевое хозяйство. Вы посетите центр аквакультуры, окружённый густым лавровым лесом.

Прогулка по тропе Вереда-душ-Балкоэш. Мы пройдём вдоль левад — многовековых водных каналов, доставляющих воду в отдалённые уголки острова — и полюбуемся горными массивами.

Город Сантана. Вы увидите словно вышедшие из сказки треугольные домики с соломенными крышами — они стали визитной карточкой острова.

Деревня Порто-да-Круш. Вы понаблюдаете за процессом производства рома из сахарного тростника на местной фабрике и при желании продегустируете его.

Мыс Сан Лоренсо. Мы насладимся видами на скалистые утёсы, пустынный рельеф и бескрайний океан.

Город Машику. Согласно легенде, первые европейцы высадились на нём задолго до португальских мореплавателей. Прогуливаясь по красочной набережной, вы узнаете о легендарном официальном открытии Мадейры.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном лёгковом автомобиле класса SUV
  • Я могу забрать вас из отеля в Фуншале, Канису, Санта-Круж или Машику. По согласованию возможен трансфер из других регионов за доплату
  • Программа предполагает остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид на Мадейре
Привет! Я Наталья, с радостью покажу вам настоящую Мадейру. Я получила диплом в сфере туризма и прошла профессиональные курсы для гидов на острове. Благодаря хорошему владению португальским языком и общению
читать дальше

с местными жителями, я знаю Мадейру изнутри: её традиции, культуру и секретные уголки. На моих экскурсиях вы будете путешествовать с комфортом, услышите не только о природе и истории, но и о местных традициях, жизни и менталитете. Моя цель — сделать каждую поездку вдохновляющей и незабываемой.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
Юлия
27 июн 2025
Большое спасибо Наталье за увлекательное путешествие по Мадейре! За одну поездку посмотрели множество локаций, нагулялись, отлично провели время❤️Организатор тура очень понравилась обширными познаниями острова и истории Мадейры. Отдельное спасибо за рекомендации мест для шопинга и дегустаций)
Большое спасибо Наталье за увлекательное путешествие по Мадейре! За одну поездку посмотрели множество локаций, нагулялись, отличноБольшое спасибо Наталье за увлекательное путешествие по Мадейре! За одну поездку посмотрели множество локаций, нагулялись, отличноБольшое спасибо Наталье за увлекательное путешествие по Мадейре! За одну поездку посмотрели множество локаций, нагулялись, отличноБольшое спасибо Наталье за увлекательное путешествие по Мадейре! За одну поездку посмотрели множество локаций, нагулялись, отличноБольшое спасибо Наталье за увлекательное путешествие по Мадейре! За одну поездку посмотрели множество локаций, нагулялись, отличноБольшое спасибо Наталье за увлекательное путешествие по Мадейре! За одну поездку посмотрели множество локаций, нагулялись, отличноБольшое спасибо Наталье за увлекательное путешествие по Мадейре! За одну поездку посмотрели множество локаций, нагулялись, отлично
А
Александр
28 мая 2025
У нас был отличный тур с Натальей. Мы уже были немного знакомы с Мадейрой и Наталья подобрала интересную индивидуальную программу, которая включала все наши пожелания.
О
Ольга
24 мая 2025
Очень хорошая ознакомительная экскурсия по востоку острова
Очень хорошая ознакомительная экскурсия по востоку островаОчень хорошая ознакомительная экскурсия по востоку островаОчень хорошая ознакомительная экскурсия по востоку острова

Входит в следующие категории Мадейры

Похожие экскурсии из Мадейры

Восточная часть острова Мадейра
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Мадейре: от Pico de Facho до лесов Лауриссилва
Путешествие по восточному побережью Мадейры: смотровая площадка Pico de Facho, песчаный пляж Мачико, гора Санту да Серра и дикий лес Лауриссилва
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€270 за всё до 3 чел.
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
На машине
7.5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мадейре: от Камара-де-Лобуш до Порту-Мониш
Путешествие по Мадейре: Камара-де-Лобуш, Кабу-Жирау, Рибейра-Брава и Порту-Мониш. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
от €235 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Мадейру за один день
На машине
9 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Мадейру за один день
Погрузитесь в атмосферу Мадейры за один день! Вас ждут колоритные городки, величественные виды и интересные факты о жизни острова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€350 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий на Мадейре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Мадейре