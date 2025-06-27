На востоке Мадейры путешественников ждут удивительные открытия: величественная вершина Пику-ду-Ариейру, прогулка по древним левадам, живописные треугольные домики в Сантане и уникальная фабрика рома в Порто-да-Круш. Здесь можно насладиться видами с мыса Сан Лоренсо и погрузиться в историю Машику, где, по легенде, высадились первые европейцы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле SUV обеспечит комфорт и удобство на протяжении всего маршрута

Описание экскурсии

Вершина Пику-ду-Ариейру. Мы поднимемся на авто на высоту 1818 метров — там нас будут ждать панорамные виды, горные пики и прогулка над облаками.

Форелевое хозяйство. Вы посетите центр аквакультуры, окружённый густым лавровым лесом.

Прогулка по тропе Вереда-душ-Балкоэш. Мы пройдём вдоль левад — многовековых водных каналов, доставляющих воду в отдалённые уголки острова — и полюбуемся горными массивами.

Город Сантана. Вы увидите словно вышедшие из сказки треугольные домики с соломенными крышами — они стали визитной карточкой острова.

Деревня Порто-да-Круш. Вы понаблюдаете за процессом производства рома из сахарного тростника на местной фабрике и при желании продегустируете его.

Мыс Сан Лоренсо. Мы насладимся видами на скалистые утёсы, пустынный рельеф и бескрайний океан.

Город Машику. Согласно легенде, первые европейцы высадились на нём задолго до португальских мореплавателей. Прогуливаясь по красочной набережной, вы узнаете о легендарном официальном открытии Мадейры.

Организационные детали