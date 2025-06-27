Индивидуальная экскурсия по востоку Мадейры подарит незабываемые впечатления от горных вершин, лавровых лесов и исторических городов острова
На востоке Мадейры путешественников ждут удивительные открытия: величественная вершина Пику-ду-Ариейру, прогулка по древним левадам, живописные треугольные домики в Сантане и уникальная фабрика рома в Порто-да-Круш.
Здесь можно насладиться видами с мыса Сан Лоренсо и погрузиться в историю Машику, где, по легенде, высадились первые европейцы.
Экскурсия на комфортабельном автомобиле SUV обеспечит комфорт и удобство на протяжении всего маршрута
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид на Мадейре
Привет! Я Наталья, с радостью покажу вам настоящую Мадейру. Я получила диплом в сфере туризма и прошла профессиональные курсы для гидов на острове. Благодаря хорошему владению португальским языком и общению читать дальше
с местными жителями, я знаю Мадейру изнутри: её традиции, культуру и секретные уголки. На моих экскурсиях вы будете путешествовать с комфортом, услышите не только о природе и истории, но и о местных традициях, жизни и менталитете. Моя цель — сделать каждую поездку вдохновляющей и незабываемой.
Юлия
27 июн 2025
Большое спасибо Наталье за увлекательное путешествие по Мадейре! За одну поездку посмотрели множество локаций, нагулялись, отлично провели время❤️Организатор тура очень понравилась обширными познаниями острова и истории Мадейры. Отдельное спасибо за рекомендации мест для шопинга и дегустаций)
Александр
28 мая 2025
У нас был отличный тур с Натальей. Мы уже были немного знакомы с Мадейрой и Наталья подобрала интересную индивидуальную программу, которая включала все наши пожелания.
Ольга
24 мая 2025
Очень хорошая ознакомительная экскурсия по востоку острова