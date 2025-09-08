Смотровая площадка Кабу Жирау, расположенная на высоте 580 м. Вы сможете пройтись по стеклянному полу над обрывом и насладиться панорамами Фуншала и побережья острова.
Уютный город Рибейра-Брава. Вы прогуляетесь по живописной набережной и заглянете в старинную церковь Святого Бенедикта.
Очаровательный город Сао-Висенте. Вы оцените фотогеничные утёсы северного побережья и пройдёте по фотогеничным улочкам.
Смотровая площадка Рибейра-да-Жанела. Она знаменита уникальными скальными образованиями: они величественно поднимаются над океаном, открывая захватывающие виды.
Посёлок Порту-Мониш. Вы полюбуетесь природными бассейнами, образованными застывшей вулканической лавой. Отдохнёте и по желанию окунётесь в кристально чистую воду.
Рыбацкий город Камара-де-Лобуш, который любил Уинстон Черчилль. Вы прогуляетесь по его извилистым улочкам и посетите бухту с яркими рыбацкими лодками.
На обратном пути мы остановимся на нескольких смотровых площадках и пересечём перевал Серра-де-Агуа. А также по желанию заглянем в легендарную таверну, где вы сможете попробовать традиционный напиток «пончу».
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле класса SUV
Я могу забрать вас из отеля в Фуншале, Канису, Санта-Круж или Машику. По согласованию возможен трансфер из других регионов за доплату
Программа предполагает остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид на Мадейре
Привет! Я Наталья, с радостью покажу вам настоящую Мадейру. Я получила диплом в сфере туризма и прошла профессиональные курсы для гидов на острове. Благодаря хорошему владению португальским языком и общению
с местными жителями, я знаю Мадейру изнутри: её традиции, культуру и секретные уголки. На моих экскурсиях вы будете путешествовать с комфортом, услышите не только о природе и истории, но и о местных традициях, жизни и менталитете. Моя цель — сделать каждую поездку вдохновляющей и незабываемой.
Ю
Юлия
8 сен 2025
Это был замечательный день! Наталья учла все наши пожелания, показала нам самые красивые места по маршруту, рассказала много всего интересного про Мадейру и португальцев. В общем мы остались довольны, советуем однозначно!
Андрей
25 июн 2025
Прекрасная насыщенная программа от Натальи позволяет оценить красоты Мадейры и местной кухни, избежав толп туристов. Спасибо, замечательные воспоминания!