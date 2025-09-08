Западная Мадейра приглашает в путешествие по живописным местам. Гостей ждут уютные рыбацкие городки, захватывающие дух смотровые площадки и природные лавовые бассейны. Вы узнаете о местных традициях и легендах, прогуляетесь по старинным улочкам и насладитесь видами с высоты. Комфортный автомобиль и дружеская атмосфера сделают экскурсию незабываемой. Остановки на обед и возможность попробовать традиционный напиток «пончу» добавят колорита вашему путешествию

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид на Мадейре

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Смотровая площадка Кабу Жирау, расположенная на высоте 580 м. Вы сможете пройтись по стеклянному полу над обрывом и насладиться панорамами Фуншала и побережья острова.

Уютный город Рибейра-Брава. Вы прогуляетесь по живописной набережной и заглянете в старинную церковь Святого Бенедикта.

Очаровательный город Сао-Висенте. Вы оцените фотогеничные утёсы северного побережья и пройдёте по фотогеничным улочкам.

Смотровая площадка Рибейра-да-Жанела. Она знаменита уникальными скальными образованиями: они величественно поднимаются над океаном, открывая захватывающие виды.

Посёлок Порту-Мониш. Вы полюбуетесь природными бассейнами, образованными застывшей вулканической лавой. Отдохнёте и по желанию окунётесь в кристально чистую воду.

Рыбацкий город Камара-де-Лобуш, который любил Уинстон Черчилль. Вы прогуляетесь по его извилистым улочкам и посетите бухту с яркими рыбацкими лодками.

На обратном пути мы остановимся на нескольких смотровых площадках и пересечём перевал Серра-де-Агуа. А также по желанию заглянем в легендарную таверну, где вы сможете попробовать традиционный напиток «пончу».

Организационные детали