Е Екатерина Знакомьтесь, Фуншал Экскурсия в компании Татьяны прошла интересно, познавательно и легко. Мы остались довольны и однозначно рекомендуем ее для обзора Фуншала. Также, она дала рекомендацию по ресторану, который нам очень понравился, за что отдельное «спасибо»!

A Anastasia Знакомьтесь, Фуншал Татьяна очень профессионально и с душой провела экскурсию. Мы узнали о Фуншале больше чем читали в литературе. Посевотовала нам экскурсии которые мы можем посмотреть вне Фуншала.

A Andre Знакомьтесь, Фуншал Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.

А Александр Восточная Мадейра - от леса к пустыне Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍

Е Елена Восточная Мадейра - от леса к пустыне Экскурсия очень понравилась. Увидели много красивых мест. Обед был шикарный!

Н Наталья Восточная Мадейра - от леса к пустыне Необыкновенно! Отлично. Вся семья в восторге. Спасибо Кириллу и Ирине. Быстрое согласование нюансов, удобно и интересно. Рекомендую.

М Михаил «Долина монахинь» в жерле вулкана Отличный маршрут!

K Katharina «Долина монахинь» в жерле вулкана читать дальше с Ириной интересные рассказчики, умеющие легко и непринужденно как рассказывать так и просто поддерживать разговор. Обедали в прекрасных местных заведениях, где атмосфера и кухня просто супер! На протяжении всего маршрута усталости абсолютно нет! Только жажда знания об этом необыкновенном острове! После экскурсий получали массу полезных советов по поводу дальнейшего самостоятельного изучения острова. Спасибо огромное вам, Ирина и Кирилл! Мы провели с Ириной и Кириллом два незабываемых дня на Мадейре. Много интересной информации, огромное количество красивых видов, водопадов. Кирилл