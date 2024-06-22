Экскурсии выходного дня на Мадейре

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» на Мадейре на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Восточная Мадейра - от леса к пустыне: индивидуальная экскурсия
Путешествие по восточной Мадейре: уникальные виды, треугольные домики Сантаны, пляжи с вулканическим песком и дегустация местного рома
Завтра в 08:30
7 июля в 08:30
257 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Фуншал
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Увлекательная прогулка по Мадейре: центральные улицы, порт и собор
Фуншал - сердце Мадейры. Погрузитесь в его историю, прогуляйтесь по живописным улицам, посетите кафедральный собор и рынок с экзотическими фруктами
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
130 за всё до 3 чел.
«Долина монахинь» в жерле вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Мадейре: «Долина монахинь» в жерле вулкана
Откройте для себя Мадейру с высоты 800 метров: живописные домики, дороги без карт и вкуснейшая эшпада с бананом
Завтра в 08:30
7 июля в 08:30
257 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    22 июня 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Экскурсия в компании Татьяны прошла интересно, познавательно и легко. Мы остались довольны и однозначно рекомендуем ее для обзора Фуншала. Также, она дала рекомендацию по ресторану, который нам очень понравился, за что отдельное «спасибо»!
  • A
    Anastasia
    10 июня 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Татьяна очень профессионально и с душой провела экскурсию. Мы узнали о Фуншале больше чем читали в литературе. Посевотовала нам экскурсии которые мы можем посмотреть вне Фуншала.
  • A
    Andre
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.
  • А
    Александр
    5 апреля 2024
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
  • Е
    Елена
    9 декабря 2023
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Экскурсия очень понравилась. Увидели много красивых мест. Обед был шикарный!
  • Н
    Наталья
    18 августа 2023
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Необыкновенно! Отлично. Вся семья в восторге. Спасибо Кириллу и Ирине. Быстрое согласование нюансов, удобно и интересно. Рекомендую.
  • М
    Михаил
    10 мая 2023
    «Долина монахинь» в жерле вулкана
    Отличный маршрут!
  • K
    Katharina
    3 мая 2022
    «Долина монахинь» в жерле вулкана
    Мы провели с Ириной и Кириллом два незабываемых дня на Мадейре. Много интересной информации, огромное количество красивых видов, водопадов. Кирилл
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    с Ириной интересные рассказчики, умеющие легко и непринужденно как рассказывать так и просто поддерживать разговор. Обедали в прекрасных местных заведениях, где атмосфера и кухня просто супер! На протяжении всего маршрута усталости абсолютно нет! Только жажда знания об этом необыкновенном острове! После экскурсий получали массу полезных советов по поводу дальнейшего самостоятельного изучения острова. Спасибо огромное вам, Ирина и Кирилл!

  • В
    Виктория
    3 октября 2021
    «Долина монахинь» в жерле вулкана
    Спасибо Ирине и Кириллу за прекрасную экскурсию. А от маршрута,,Первозданная природа западной Мадейры.,, я осталась в полном восторге.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Восточная Мадейра - от леса к пустыне
  2. Знакомьтесь, Фуншал
  3. «Долина монахинь» в жерле вулкана
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июле 2024
Сейчас на Мадейре в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 257. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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