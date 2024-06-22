1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Восточная Мадейра - от леса к пустыне: индивидуальная экскурсия
Путешествие по восточной Мадейре: уникальные виды, треугольные домики Сантаны, пляжи с вулканическим песком и дегустация местного рома
Завтра в 08:30
7 июля в 08:30
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная прогулка по Мадейре: центральные улицы, порт и собор
Фуншал - сердце Мадейры. Погрузитесь в его историю, прогуляйтесь по живописным улицам, посетите кафедральный собор и рынок с экзотическими фруктами
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия на Мадейре: «Долина монахинь» в жерле вулкана
Откройте для себя Мадейру с высоты 800 метров: живописные домики, дороги без карт и вкуснейшая эшпада с бананом
Завтра в 08:30
7 июля в 08:30
€257 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина22 июня 2024Экскурсия в компании Татьяны прошла интересно, познавательно и легко. Мы остались довольны и однозначно рекомендуем ее для обзора Фуншала. Также, она дала рекомендацию по ресторану, который нам очень понравился, за что отдельное «спасибо»!
- AAnastasia10 июня 2024Татьяна очень профессионально и с душой провела экскурсию. Мы узнали о Фуншале больше чем читали в литературе. Посевотовала нам экскурсии которые мы можем посмотреть вне Фуншала.
- AAndre16 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.
- ААлександр5 апреля 2024Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
- ЕЕлена9 декабря 2023Экскурсия очень понравилась. Увидели много красивых мест. Обед был шикарный!
- ННаталья18 августа 2023Необыкновенно! Отлично. Вся семья в восторге. Спасибо Кириллу и Ирине. Быстрое согласование нюансов, удобно и интересно. Рекомендую.
- ММихаил10 мая 2023Отличный маршрут!
- KKatharina3 мая 2022Мы провели с Ириной и Кириллом два незабываемых дня на Мадейре. Много интересной информации, огромное количество красивых видов, водопадов. Кирилл
- ВВиктория3 октября 2021Спасибо Ирине и Кириллу за прекрасную экскурсию. А от маршрута,,Первозданная природа западной Мадейры.,, я осталась в полном восторге.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июле 2024
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