Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мадейре: от Камара-де-Лобуш до Порту-Мониш
Путешествие по Мадейре: Камара-де-Лобуш, Кабу-Жирау, Рибейра-Брава и Порту-Мониш. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
17 сен в 09:00
18 сен в 09:30
от €235 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первозданная природа западной Мадейры
Погрузитесь в удивительный мир западной Мадейры: рыбацкие городки, вулканические бассейны и потрясающие виды Атлантики ждут вас
Начало: У вашего отеля
14 сен в 09:00
16 сен в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по крышам Фуншала: групповой тур по Мадейре
Поднимитесь на крыши Фуншала и насладитесь захватывающими видами города и океана, слушая живую музыку и наслаждаясь чашечкой кофе
Начало: Возле театрального кафе
Расписание: в пятницу в 15:00
26 сен в 15:00
3 окт в 15:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу: экскурсия с мастер-классом
Погрузитесь в художественную жизнь Фуншала, прогуливаясь по местам, связанным с творчеством знаковых художников. Узнайте о разных стилях живописи и их оценке
14 сен в 14:00
15 сен в 09:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
до 3 чел.
Северо-западная Мадейра на авто
Путешествие по северо-западной Мадейре: рыбацкий городок, смотровая площадка на скале и купание в природных бассейнах. Ощутите атмосферу острова
Начало: В Фуншале
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
