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1 чел. По популярности На машине На автобусе Круизы На микроавтобусе 8 часов 8 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках Начало: По договорённости с гидом «При желании попробуете его на обед» от €226 за всё до 4 чел. На машине Круизы 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 2 чел. В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов «Перед остановкой на обед посмотрим, как его вынимают из недр земли» от €200 за всё до 2 чел. На машине 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники Посетить живописный город, где дышат фумаролы и бурлят термальные воды (из Понта-Делгады) Начало: По договорённости «Дополнительные расходы: обед в среднем €15–40 на чел» от €320 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Понты-Делгады

Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «С обедом» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Понте-Делгаде Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация; В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров; Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в августе 2026 Сейчас в Понте-Делгаде в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 320. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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