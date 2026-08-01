Найдено 4 экскурсии в категории « Гастрономические » в Понте-Делгаде на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине На автобусе Круизы На микроавтобусе 8 часов 8 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках Начало: По договорённости с гидом «При желании попробуете его на обед» от €226 за всё до 4 чел. На машине Круизы 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 2 чел. В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов «Перед остановкой на обед посмотрим, как его вынимают из недр земли» от €200 за всё до 2 чел. На машине 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники Посетить живописный город, где дышат фумаролы и бурлят термальные воды (из Понта-Делгады) Начало: По договорённости «Его можно попробовать в местном ресторане» от €320 за всё до 4 чел. 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Запад Сан-Мигеля: Сете-Сидадеш, океан и вулканические пейзажи Начало: Понта Делгада, Азорские острова «Здесь можно прогуляться вдоль озера, заглянуть в старинную церковь или просто остановиться на кофе с видом» Расписание: Старт тура с 9 до 10 $350 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Понты-Делгады

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Понты-Делгады, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026