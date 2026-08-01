Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
«При желании попробуете его на обед»
26 авг в 08:00
4 сен в 08:00
от €226 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
«Перед остановкой на обед посмотрим, как его вынимают из недр земли»
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники
Посетить живописный город, где дышат фумаролы и бурлят термальные воды (из Понта-Делгады)
Начало: По договорённости
«Его можно попробовать в местном ресторане»
Завтра в 09:30
25 авг в 09:30
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Запад Сан-Мигеля: Сете-Сидадеш, океан и вулканические пейзажи
Начало: Понта Делгада, Азорские острова
«Здесь можно прогуляться вдоль озера, заглянуть в старинную церковь или просто остановиться на кофе с видом»
Расписание: Старт тура с 9 до 10
$350 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Понте-Делгаде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в августе 2026
Сейчас в Понте-Делгаде в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 350. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Понты-Делгады, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026