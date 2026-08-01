Найдено 4 экскурсии в категории « Озера » в Понте-Делгаде на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине На автобусе Круизы На микроавтобусе 8 часов 8 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация Насладиться красотой острова со смотровых площадок, собрать чай и искупаться в термальных источниках Начало: По договорённости с гидом «Со смотровой открывается панорама на озеро и долину Фурнаш» от €226 за всё до 4 чел. На машине Круизы 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 2 чел. В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов «Внутри него теперь находится одноимённое озеро» от €200 за всё до 2 чел. На машине 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Фурнаш: водопад, чайные плантации и термальные источники Посетить живописный город, где дышат фумаролы и бурлят термальные воды (из Понта-Делгады) Начало: По договорённости «Полюбуемся фумаролами озера Фурнаш» от €320 за всё до 4 чел. 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Запад Сан-Мигеля: Сете-Сидадеш, океан и вулканические пейзажи Начало: Понта Делгада, Азорские острова «Следующая остановка — Виста-ду-Рей (Vista do Rei), классическая точка с «открыточным» видом на Сете-Сидадеш (Sete Cidades): два озера, соединённые узким перешейком» Расписание: Старт тура с 9 до 10 $350 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Понты-Делгады

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