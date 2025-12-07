Л Людмила Порту - город моего сердца Лучшая экскурсия по Порту! Анна очень приятный человек и прекрасный гид 💛 Мы с семьей были в восторге! ✨

О Олексій Порту - город моего сердца Все було супер! Анна виявилась дуже професійним гідом із знанням своєї справи! Дуже рекомендуємо!

М Мария Порту - город моего сердца

Узнали много из истории Португалии, интересных фактов из жизни города Порту. Анна рассказывает читать дальше легко и профессионально. И маршрут экскурсии построен очень удачно, мы успели посмотреть много архитектурных шедевров с разных ракурсов за 2,5 часа.

Анна дала много рекомендаций, где что еще посмотреть интересного.

Спасибо большое! Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Порту!Узнали много из истории Португалии, интересных фактов из жизни города Порту. Анна рассказывает

С Светлана Порту - город моего сердца читать дальше Продолжительность была отличная в том числе для детей, по дороге пробовали всякие местные вкусности - это всегда прекрасное дополнение к экскурсии.

Благодарю Анну за хорошую организацию! Экскурсия с Анной очень понравилась! Она длилась 2,5 часа, за это время поговорили и об истории, и о традициях Порту.

Е Елена Порту - город моего сердца Интересные запоминающиеся факты, советы по ресторанам, следующие локации для посещения - все на 5 с плюсом. Анна - прекрасный опытный гид. Воспользовались всеми рекомендациями и ни разу не пожалели.

Н Нона Порту - город моего сердца Спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию! Узнали много нового и интересного.

А Алексей Порту - город моего сердца Содержательно! Круто!

D Daria Порту - город моего сердца читать дальше настоящий проводник в жизнь города. Помимо историй о прошлом Порту, Анна поделилась с нами реальными подробностями современной жизни: рассказала о стоимости недвижимости, быте местных жителей и многом другом. А ещё дала массу полезных рекомендаций о местах, которые стоит посетить, и о хороших ресторанах. Благодаря Анне мы почувствовали город по-настоящему живым. Экскурсия оставила самые тёплые впечатления, и мы с удовольствием рекомендуем её У нас была замечательная экскурсия по Порту с экскурсоводом Анной. Она не только очень приятный и дружелюбный человек, но и

M Michael Порту - город моего сердца Большое спасибо за прекрасную и познавательную экскурсию, а также за рекомендации! Время пролетело незаметно, получили очень большое удовольствие от общения.

Е Екатерина Порту - город моего сердца Анна, спасибо! Классная прогулка получилась. и отдельное спасибо за наводки на правильные места в плане вкусно поесть)

К Ксения Порту - город моего сердца Экскурсия прошла великолепно. Анна прекрасный рассказчик и организатор. Следующее посещение Порту - только с Анной.

В Владислав Порту - город моего сердца



Анна прекрасно знает город, отвечала на все вопросы и дала множество рекомендаций для двух читать дальше оставшихся дней тут. Узнали много про историю, культуру и традиции португальцев.



Уверенно говорю, что нам очень повезло с гидом и 2,5 часа пролетели просто незаметно. Честно говоря, хотелось бы гулять с Анной весь день!



Строго рекомендую выбрать ее для знакомства с городом.



Большое спасибо за ваше время и познания о стране 😌 Влюбиться в Порту и захотеть тут остаться.Анна прекрасно знает город, отвечала на все вопросы и дала множество рекомендаций для двух

И Инара Порту - город моего сердца Супер! Это была одна из самых замечательных экскурсий! Большое спасибо Анне! Эта девушка влюбила нас в этот замечательный город и Португалию.

В Владимир Порту - город моего сердца Отличная экскурсия! Было очень интересно! Анна не только рассказала нам много интересного, но и посоветовала, как провести оставшиеся нам 2 дня в Порту. Можем только сказать большое спасибо и пожелать успехов в дальнейшем!

Н Наталья Порту - город моего сердца читать дальше ловко провела нас по центру, рассказывая вкратце историю страны и города. Мы прочувствовались её любовью к этому многогранному городу. Особенно моему сыну понравилась рекомендация по Francesinha☺️ большое спасибо Анне. Экскурсия нам очень понравилась. Я узнала много нового о Порто и увидела город совершенно другими глазами как и Португалию. Анна

Е Елена Порту - город моего сердца читать дальше Благодаря ей город открылся с новой стороны — живой, атмосферный и полный историй. Провели время с удовольствием, узнали много интересного и вдохновились! Спасибо, Анна! Экскурсия по Порту с Анной была просто замечательной! Анна — потрясающий экскурсовод: очень увлечённая, внимательная и с отличным чувством юмора.

P Philipp Порту - город моего сердца Анна очень профессиональный экскурсовод и очень любит свою профессию. Великолепные рекомендации,что можно посетить после экскурсии.

K Koch, Порту - город моего сердца Спасибо большое Анне за очень интересное и информативное наше первое знакомство с Порту. Мы узнали как и исторические факты так и много о жизни и традициях в Португалии. Анна замечательная рассказчица, ее приятно слушать. Ещё раз спасибо!

А Анна Порту - город моего сердца Экскурсия понравилась, компактная по времени и охвату местности, рассказ структурирован, увидели красивые места и узнали их историю, спасибо