Музеи и искусство Порту

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Порту на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Родина Vinho do Porto - город Порту
Пешая
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Родина Vinho do Porto - уникальное путешествие по городу Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических улочек до великолепных винных погребов с дегустацией
«Квартал остается жилым, несмотря на то, что теперь это своеобразный музей под открытым небом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 10 чел.
Порту: осторожно, можно влюбиться
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Порту: осторожно, можно влюбиться
Погрузитесь в атмосферу Порту: от вокзала Сан-Бенту до башни Клеригуш. Узнайте секреты города и насладитесь дегустацией портвейна
Начало: В парке Jardim da Cordoaria
«Бесплатный музей пано из национальной плитки азулежу, уникальное кафе «Макдональдс», башня Клеригуш с великолепными видами — всё это и многое другое ждёт вас на экскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Порту - город моего сердца
Пешая
2.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
«Добро пожаловать в музей под открытым небом — Порту»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€99 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    7 декабря 2025
    Порту - город моего сердца
    Лучшая экскурсия по Порту! Анна очень приятный человек и прекрасный гид 💛 Мы с семьей были в восторге! ✨
  • О
    Олексій
    30 ноября 2025
    Порту - город моего сердца
    Все було супер! Анна виявилась дуже професійним гідом із знанням своєї справи! Дуже рекомендуємо!
  • М
    Мария
    4 ноября 2025
    Порту - город моего сердца
    Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Порту!
    Узнали много из истории Португалии, интересных фактов из жизни города Порту. Анна рассказывает
    читать дальше

    легко и профессионально. И маршрут экскурсии построен очень удачно, мы успели посмотреть много архитектурных шедевров с разных ракурсов за 2,5 часа.
    Анна дала много рекомендаций, где что еще посмотреть интересного.
    Спасибо большое!

  • С
    Светлана
    29 октября 2025
    Порту - город моего сердца
    Экскурсия с Анной очень понравилась! Она длилась 2,5 часа, за это время поговорили и об истории, и о традициях Порту.
    читать дальше

    Продолжительность была отличная в том числе для детей, по дороге пробовали всякие местные вкусности - это всегда прекрасное дополнение к экскурсии.
    Благодарю Анну за хорошую организацию!

  • Е
    Елена
    21 октября 2025
    Порту - город моего сердца
    Интересные запоминающиеся факты, советы по ресторанам, следующие локации для посещения - все на 5 с плюсом. Анна - прекрасный опытный гид. Воспользовались всеми рекомендациями и ни разу не пожалели.
  • Н
    Нона
    16 октября 2025
    Порту - город моего сердца
    Спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию! Узнали много нового и интересного.
  • А
    Алексей
    8 октября 2025
    Порту - город моего сердца
    Содержательно! Круто!
  • D
    Daria
    26 сентября 2025
    Порту - город моего сердца
    У нас была замечательная экскурсия по Порту с экскурсоводом Анной. Она не только очень приятный и дружелюбный человек, но и
    читать дальше

    настоящий проводник в жизнь города. Помимо историй о прошлом Порту, Анна поделилась с нами реальными подробностями современной жизни: рассказала о стоимости недвижимости, быте местных жителей и многом другом. А ещё дала массу полезных рекомендаций о местах, которые стоит посетить, и о хороших ресторанах. Благодаря Анне мы почувствовали город по-настоящему живым. Экскурсия оставила самые тёплые впечатления, и мы с удовольствием рекомендуем её

  • M
    Michael
    25 сентября 2025
    Порту - город моего сердца
    Большое спасибо за прекрасную и познавательную экскурсию, а также за рекомендации! Время пролетело незаметно, получили очень большое удовольствие от общения.
  • Е
    Екатерина
    24 сентября 2025
    Порту - город моего сердца
    Анна, спасибо! Классная прогулка получилась. и отдельное спасибо за наводки на правильные места в плане вкусно поесть)
  • К
    Ксения
    24 сентября 2025
    Порту - город моего сердца
    Экскурсия прошла великолепно. Анна прекрасный рассказчик и организатор. Следующее посещение Порту - только с Анной.
  • В
    Владислав
    15 сентября 2025
    Порту - город моего сердца
    Влюбиться в Порту и захотеть тут остаться.

    Анна прекрасно знает город, отвечала на все вопросы и дала множество рекомендаций для двух
    читать дальше

    оставшихся дней тут. Узнали много про историю, культуру и традиции португальцев.

    Уверенно говорю, что нам очень повезло с гидом и 2,5 часа пролетели просто незаметно. Честно говоря, хотелось бы гулять с Анной весь день!

    Строго рекомендую выбрать ее для знакомства с городом.

    Большое спасибо за ваше время и познания о стране 😌

  • И
    Инара
    12 сентября 2025
    Порту - город моего сердца
    Супер! Это была одна из самых замечательных экскурсий! Большое спасибо Анне! Эта девушка влюбила нас в этот замечательный город и Португалию.
  • В
    Владимир
    29 августа 2025
    Порту - город моего сердца
    Отличная экскурсия! Было очень интересно! Анна не только рассказала нам много интересного, но и посоветовала, как провести оставшиеся нам 2 дня в Порту. Можем только сказать большое спасибо и пожелать успехов в дальнейшем!
  • Н
    Наталья
    27 августа 2025
    Порту - город моего сердца
    Экскурсия нам очень понравилась. Я узнала много нового о Порто и увидела город совершенно другими глазами как и Португалию. Анна
    читать дальше

    ловко провела нас по центру, рассказывая вкратце историю страны и города. Мы прочувствовались её любовью к этому многогранному городу. Особенно моему сыну понравилась рекомендация по Francesinha☺️ большое спасибо Анне.

  • Е
    Елена
    25 июля 2025
    Порту - город моего сердца
    Экскурсия по Порту с Анной была просто замечательной! Анна — потрясающий экскурсовод: очень увлечённая, внимательная и с отличным чувством юмора.
    читать дальше

    Благодаря ей город открылся с новой стороны — живой, атмосферный и полный историй. Провели время с удовольствием, узнали много интересного и вдохновились! Спасибо, Анна!

  • P
    Philipp
    23 июня 2025
    Порту - город моего сердца
    Анна очень профессиональный экскурсовод и очень любит свою профессию. Великолепные рекомендации,что можно посетить после экскурсии.
  • K
    Koch,
    18 мая 2025
    Порту - город моего сердца
    Спасибо большое Анне за очень интересное и информативное наше первое знакомство с Порту. Мы узнали как и исторические факты так и много о жизни и традициях в Португалии. Анна замечательная рассказчица, ее приятно слушать. Ещё раз спасибо!
  • А
    Анна
    10 мая 2025
    Порту - город моего сердца
    Экскурсия понравилась, компактная по времени и охвату местности, рассказ структурирован, увидели красивые места и узнали их историю, спасибо
  • М
    Мария
    2 мая 2025
    Порту - город моего сердца
    Добрый день! Хотим оставить отзыв о прогулке по Порту с гидом Анной. На обзорной экскурсии получили много интересных исторических фактов,
    читать дальше

    все системно и познавательно, а с другой стороны легко, увлекательно. Анна очень приятная, лёгкая в общении, позитивная, очень понравилась . И огромное спасибо за локации, которыми воспользовались и получили огромное удовольствие. Приедем ещё, будем рекомендовать гида всем заинтересованным! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Родина Vinho do Porto - город Порту
  2. Порту: осторожно, можно влюбиться
  3. Порту - город моего сердца
Какие места ещё посмотреть в Порту
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Порту в декабре 2025
Сейчас в Порту в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 320. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
