Индивидуальная
до 10 чел.
Родина Vinho do Porto - уникальное путешествие по городу Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических улочек до великолепных винных погребов с дегустацией
«Квартал остается жилым, несмотря на то, что теперь это своеобразный музей под открытым небом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Порту: осторожно, можно влюбиться
Погрузитесь в атмосферу Порту: от вокзала Сан-Бенту до башни Клеригуш. Узнайте секреты города и насладитесь дегустацией портвейна
Начало: В парке Jardim da Cordoaria
«Бесплатный музей пано из национальной плитки азулежу, уникальное кафе «Макдональдс», башня Клеригуш с великолепными видами — всё это и многое другое ждёт вас на экскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
«Добро пожаловать в музей под открытым небом — Порту»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€99 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила7 декабря 2025Лучшая экскурсия по Порту! Анна очень приятный человек и прекрасный гид 💛 Мы с семьей были в восторге! ✨
- ООлексій30 ноября 2025Все було супер! Анна виявилась дуже професійним гідом із знанням своєї справи! Дуже рекомендуємо!
- ММария4 ноября 2025Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Порту!
Узнали много из истории Португалии, интересных фактов из жизни города Порту. Анна рассказывает
- ССветлана29 октября 2025Экскурсия с Анной очень понравилась! Она длилась 2,5 часа, за это время поговорили и об истории, и о традициях Порту.
- ЕЕлена21 октября 2025Интересные запоминающиеся факты, советы по ресторанам, следующие локации для посещения - все на 5 с плюсом. Анна - прекрасный опытный гид. Воспользовались всеми рекомендациями и ни разу не пожалели.
- ННона16 октября 2025Спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию! Узнали много нового и интересного.
- ААлексей8 октября 2025Содержательно! Круто!
- DDaria26 сентября 2025У нас была замечательная экскурсия по Порту с экскурсоводом Анной. Она не только очень приятный и дружелюбный человек, но и
- MMichael25 сентября 2025Большое спасибо за прекрасную и познавательную экскурсию, а также за рекомендации! Время пролетело незаметно, получили очень большое удовольствие от общения.
- ЕЕкатерина24 сентября 2025Анна, спасибо! Классная прогулка получилась. и отдельное спасибо за наводки на правильные места в плане вкусно поесть)
- ККсения24 сентября 2025Экскурсия прошла великолепно. Анна прекрасный рассказчик и организатор. Следующее посещение Порту - только с Анной.
- ВВладислав15 сентября 2025Влюбиться в Порту и захотеть тут остаться.
Анна прекрасно знает город, отвечала на все вопросы и дала множество рекомендаций для двух
- ИИнара12 сентября 2025Супер! Это была одна из самых замечательных экскурсий! Большое спасибо Анне! Эта девушка влюбила нас в этот замечательный город и Португалию.
- ВВладимир29 августа 2025Отличная экскурсия! Было очень интересно! Анна не только рассказала нам много интересного, но и посоветовала, как провести оставшиеся нам 2 дня в Порту. Можем только сказать большое спасибо и пожелать успехов в дальнейшем!
- ННаталья27 августа 2025Экскурсия нам очень понравилась. Я узнала много нового о Порто и увидела город совершенно другими глазами как и Португалию. Анна
- ЕЕлена25 июля 2025Экскурсия по Порту с Анной была просто замечательной! Анна — потрясающий экскурсовод: очень увлечённая, внимательная и с отличным чувством юмора.
- PPhilipp23 июня 2025Анна очень профессиональный экскурсовод и очень любит свою профессию. Великолепные рекомендации,что можно посетить после экскурсии.
- KKoch,18 мая 2025Спасибо большое Анне за очень интересное и информативное наше первое знакомство с Порту. Мы узнали как и исторические факты так и много о жизни и традициях в Португалии. Анна замечательная рассказчица, ее приятно слушать. Ещё раз спасибо!
- ААнна10 мая 2025Экскурсия понравилась, компактная по времени и охвату местности, рассказ структурирован, увидели красивые места и узнали их историю, спасибо
- ММария2 мая 2025Добрый день! Хотим оставить отзыв о прогулке по Порту с гидом Анной. На обзорной экскурсии получили много интересных исторических фактов,
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Порту
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Порту в декабре 2025
Сейчас в Порту в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 320. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 87 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль