скидка
5%
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Авейру, Коимбре и Томару. Вас ждут живописные каналы, старейший университет и замок тамплиеров
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
Расписание: в пятницу в 09:00
23 авг в 09:00
30 авг в 08:45
80€76 за человека
скидка
4%
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш: погружение в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу средневековой Португалии, посетив Брагу и Гимарайнш, где история и архитектура сливаются в единое целое
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в четверг в 09:00
22 авг в 09:00
29 авг в 09:00
74€71 за человека
скидка
3%
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Порту: всё самое интересное - групповая экскурсия
Путешествие по набережной реки Дору среди красочных домиков и необычных кораблей. Узнайте, как Порту дал имя Португалии и где найти золото из реки Дору
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в среду в 12:30
28 авг в 12:15
4 сен в 12:30
34€33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 июня 2024Насыщенное, увлекательное путешествие по 3м таким разным городам с профессиональным водителем-гидом Натальей и эрудированным, замечательным гидом Марией. Экскурсия продлилась дольше
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Скидки»
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