Экскурсии со скидкой в Порту до 5%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Порту на русском языке, цены от €33, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
5%
1 отзыв
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Авейру, Коимбре и Томару. Вас ждут живописные каналы, старейший университет и замок тамплиеров
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
Расписание: в пятницу в 09:00
23 авг в 09:00
30 авг в 08:45
8076 за человека
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш
На машине
скидка
4%
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш: погружение в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу средневековой Португалии, посетив Брагу и Гимарайнш, где история и архитектура сливаются в единое целое
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в четверг в 09:00
22 авг в 09:00
29 авг в 09:00
7471 за человека
Порту: всё самое интересное
Пешая
скидка
3%
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Порту: всё самое интересное - групповая экскурсия
Путешествие по набережной реки Дору среди красочных домиков и необычных кораблей. Узнайте, как Порту дал имя Португалии и где найти золото из реки Дору
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в среду в 12:30
28 авг в 12:15
4 сен в 12:30
3433 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 июня 2024
    Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
    Насыщенное, увлекательное путешествие по 3м таким разным городам с профессиональным водителем-гидом Натальей и эрудированным, замечательным гидом Марией. Экскурсия продлилась дольше
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    заявленных 8 часов, поэтому мы смогли увидеть и узнать больше, чем в описании программы: подышали йодом на берегу океана, рассмотрели свежий улов морепродуктов на рыбном рынке и продукцию местных сыроварень, неторопливо погуляли по кампусу, разглядывая студентов, подробно ознакомились с бытом тамплиеров, всё в сопровождении подробных, детальных и очень интересных историй Марии

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Скидки»

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  2. Из Порту - в Брагу и Гимарайнш
  3. Порту: всё самое интересное
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в августе 2024
Сейчас в Порту в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 76 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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