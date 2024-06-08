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1 чел. По популярности На автобусе На микроавтобусе 5% скидка 1 отзыв 8 часов Мини-группа до 12 чел. Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Авейру, Коимбре и Томару. Вас ждут живописные каналы, старейший университет и замок тамплиеров Начало: У сада Jardim da Cordoaria Расписание: в пятницу в 09:00 80 € 76 за человека На машине 4% скидка 8 часов Мини-группа до 12 чел. Из Порту - в Брагу и Гимарайнш: погружение в историю и культуру Погрузитесь в атмосферу средневековой Португалии, посетив Брагу и Гимарайнш, где история и архитектура сливаются в единое целое Начало: У парка Jardim da Cordoaria Расписание: в четверг в 09:00 74 € 71 за человека Пешая 3% скидка 3.5 часа Мини-группа до 10 чел. Порту: всё самое интересное - групповая экскурсия Путешествие по набережной реки Дору среди красочных домиков и необычных кораблей. Узнайте, как Порту дал имя Португалии и где найти золото из реки Дору Начало: У парка Jardim da Cordoaria Расписание: в среду в 12:30 34 € 33 за человека Другие экскурсии Порту Последние отзывы на экскурсии Е Елена Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе читать дальше заявленных 8 часов, поэтому мы смогли увидеть и узнать больше, чем в описании программы: подышали йодом на берегу океана, рассмотрели свежий улов морепродуктов на рыбном рынке и продукцию местных сыроварень, неторопливо погуляли по кампусу, разглядывая студентов, подробно ознакомились с бытом тамплиеров, всё в сопровождении подробных, детальных и очень интересных историй Марии Насыщенное, увлекательное путешествие по 3м таким разным городам с профессиональным водителем-гидом Натальей и эрудированным, замечательным гидом Марией. Экскурсия продлилась дольше

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Скидки»

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