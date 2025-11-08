И Ирина Хорошая экскурсия! Михаил очень старается. Рекомендую 👍

А Александр Михаилу - благодарность от нашей семьи за экскурсию, подсказки по местам для супер фотографий и за рекомендации местных ресторанов и мест для дегустаций!

Для тех, кто впервые в Порту, данная экскурсия - то, что нужно!

Н Нина Замечательная, запоминающаяся экскурсия с прекрасным, увлеченным, позитивным экскурсоводом! Как же важно любить то, о чем рассказываешь! Михаил сумел заинтересовать и взрослых и подростков.

Михаил не только увлекательно рассказывал о достопримечательностях, но и делился интересными фактами и историческими деталями. Его энтузиазм и любовь к своему делу сделали экскурсию по-настоящему интересной.

А Анна Хочу выразить благодарность Михаилу за прекрасную экскурсию! Маршрут был очень интересный, не перегружен, но в то же время со множеством интересных деталей, фактов и запоминающихся локаций. Понравилось и взрослым, и детям. От души рекомендую данного гида!

Натпалья Очень позитивный Михаил/ интересно подобрал материал. Рассказывал с энтузиазмом, не сухо, отвечал на вопросы - не устали, хотя экскурсия довольно длительная. Маршрут подобран с оптимальными расстояниями, чтобы и все посмотреть и передохнуть. Рекомендую!!!!

Надежда читать дальше обгореть (в день нашей экскурсии была жара и палящее солнце). Михаил прекрасный гид, рассказал очень много интересных фактов,мифов и легенд о городе, жителях и стране, с удовольствием отвечал на наши вопросы (по теме и не только😅). Просто восторг! И да, в Порту, действительно, невозможно не влюбиться после этой экскурсии! Для нас город заиграл совсем другими красками. Однозначно рекомендуем!

P.S. отдельное спасибо за подсказки в конце экскурсии☺️ Обалденная экскурсия! Мы были просто в восторге! Маршрут продуман до мелочей, с местами для фотографий, местами, где можно присесть передохнуть, и, вплоть до того, где стать в тенечке, чтобы не

Д Дарья Замечательная экскурсия. Прошли по невероятно красивым и интересным местам, все время Михаил рассказывал интересные факты про Порту и Португалию.

Однозначно влюбляет в Порту!

А Андрей Спасибо Михаилу за экскурсию, после брони, в связи прогнозом ливней, без проблем перенес дату. Экскурсия была познавательная и на одном дыхании.

Ольга читать дальше город. Шаг за шагом мы открывали новые места и события связанные с Порту. Образы настолько яркие, что все запоминалось сразу. И так жаль, что был только один день и только одна экскурсия. Но она на дала ощущение, что мы пропитались духом этого города, и мы точно вернёмся. Спасибо Михаил! У нас с друзьями был только один день на осмотр Порту. Экскурсия прошла на одном дыхании. Михаил удивительный рассказчик. Мы с ним как будто вместе читали увлекательную историю про прекрасный

I Irina Еще раз хочу поблагодарить Михаила за прекрасно проведенное время, за возможность узнать и действительно полюбить Порто. Насыщенная программа, продуманный маршрут, ценные советы и рекомендации - все это благодаря Михаилу, который проявил себя умным собеседником, внимательным и открытым к общению. А потому - самые высокие оценки за экскурсию!

E Ekaterina Все понравилось. Мы были с детьми, а это всегда невозможность следовать плану. Михаил отлично адаптировал прогулку под наши запросы. Было интересно. Спасибо!