Порту: осторожно, можно влюбиться

Погрузитесь в атмосферу Порту: от вокзала Сан-Бенту до башни Клеригуш. Узнайте секреты города и насладитесь дегустацией портвейна
Экскурсия по Порту обещает незабываемые впечатления: от вокзала Сан-Бенту с его уникальными азулежу до кафе «Макдональдс» с крылатым охранником. Мост Луиша I откроет захватывающие виды на Порту и Вила-Нова-ди-Гайю. Башня
Клеригуш, самая высокая точка города, подарит панорамные виды. Истории о короле Педру IV и его сердце, оставшемся в Порту, добавят романтики. Завершите прогулку дегустацией портвейна в уютном погребе. Узнайте о значении договора 1703 года и почему портвейн связан с Порту

5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Азулежу на вокзале Сан-Бенту
  • ☕ Уникальное кафе «Макдональдс»
  • 🌉 Вид с моста Луиша I
  • 🏰 История башни Клеригуш
  • 🍷 Дегустация портвейна
Порту: осторожно, можно влюбиться© Михаил
Что можно увидеть

  • Вокзал Сан-Бенту
  • Кафе «Макдональдс»
  • Мост Луиша I
  • Башня Клеригуш
  • Памятник королю Педру IV

Описание экскурсии

  • Вокзал Сан-Бенту, украшенный великолепными плитками азулежу в вестибюле. Первые плитки были выставлены 13 августа 1905 года
  • Кафе «Макдональдс» — единственное в мире кафе сети, которое имеет отдельное название. Оно находится в помещении 1936 года, в котором сохранились старинные люстры, витражи и картины. Вы полюбуетесь интерьерами и познакомитесь с крылатым охранником
  • Мост Луиша I — особая достопримечательность города, связанная с именем Эйфеля. А ещё с него открывается захватывающий вид на Порту и город-спутник Вила-Нова-ди-Гайю. Расскажу об особенностях их названий
  • Башня Клеригуш. Самая высокая точка, но не самое высокое здание. Поговорим о строениях и мастерстве архитектора
  • Памятник королю Педру IV. Обсудим, почему сердце этого короля навсегда осталось с городом и почему он стал одним из четырёх самых любимых жителями

Во время прогулки я расскажу о прошлом Порту, некоторых исторических зданиях и их значении, о том, почему он никогда не был завоёван. Поделюсь счастливыми и трагическими историями о городе. В финале мы продегустируем прекрасный портвейн в уютном погребе (по желанию).

Вы узнаете:

  • Как был подписан договор, который действует с 1703 года, и какое значение для города он имел в прошлом
  • Почему портвейн называется от города Порту, но с ним не связан
  • Что такое калсада португеза, почему в Португалии она появилась не первой и причём здесь носорог
  • Почему в магазинах взимается плата за вход
  • И многое другое

Организационные детали

Дегустация портвейна оплачивается отдельно — от €15 за 5-6 проб

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке Jardim da Cordoaria
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Порту
Провёл экскурсии для 109 туристов
Я живу в Порту и хочу помочь русскоговорящим путешественникам познакомиться с городом и особенностями жизни в нём. А также покажу гостям, как прекрасна Северная Португалия с её впечатляющими историей, природой и гастрономией. Древние улочки, живописные виноградники, портвейн — всё покажу и расскажу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
И
Ирина
8 ноя 2025
Хорошая экскурсия! Михаил очень старается. Рекомендую 👍
А
Александр
28 окт 2025
Михаилу - благодарность от нашей семьи за экскурсию, подсказки по местам для супер фотографий и за рекомендации местных ресторанов и мест для дегустаций!
Для тех, кто впервые в Порту, данная экскурсия - то, что нужно!
Н
Нина
15 авг 2025
Замечательная, запоминающаяся экскурсия с прекрасным, увлеченным, позитивным экскурсоводом! Как же важно любить то, о чем рассказываешь! Михаил сумел заинтересовать и взрослых и подростков.
Михаил не только увлекательно рассказывал о достопримечательностях, но и делился интересными фактами и историческими деталями. Его энтузиазм и любовь к своему делу сделали экскурсию по-настоящему интересной.
А
Анна
22 июл 2025
Хочу выразить благодарность Михаилу за прекрасную экскурсию! Маршрут был очень интересный, не перегружен, но в то же время со множеством интересных деталей, фактов и запоминающихся локаций. Понравилось и взрослым, и детям. От души рекомендую данного гида!
Натпалья
Натпалья
19 июл 2025
Очень позитивный Михаил/ интересно подобрал материал. Рассказывал с энтузиазмом, не сухо, отвечал на вопросы - не устали, хотя экскурсия довольно длительная. Маршрут подобран с оптимальными расстояниями, чтобы и все посмотреть и передохнуть. Рекомендую!!!!
Надежда
Надежда
23 июн 2025
Обалденная экскурсия! Мы были просто в восторге! Маршрут продуман до мелочей, с местами для фотографий, местами, где можно присесть передохнуть, и, вплоть до того, где стать в тенечке, чтобы не
обгореть (в день нашей экскурсии была жара и палящее солнце). Михаил прекрасный гид, рассказал очень много интересных фактов,мифов и легенд о городе, жителях и стране, с удовольствием отвечал на наши вопросы (по теме и не только😅). Просто восторг! И да, в Порту, действительно, невозможно не влюбиться после этой экскурсии! Для нас город заиграл совсем другими красками. Однозначно рекомендуем!
P.S. отдельное спасибо за подсказки в конце экскурсии☺️

Д
Дарья
4 июн 2025
Замечательная экскурсия. Прошли по невероятно красивым и интересным местам, все время Михаил рассказывал интересные факты про Порту и Португалию.
Однозначно влюбляет в Порту!
А
Андрей
21 мая 2025
Спасибо Михаилу за экскурсию, после брони, в связи прогнозом ливней, без проблем перенес дату. Экскурсия была познавательная и на одном дыхании.
Ольга
Ольга
4 мая 2025
У нас с друзьями был только один день на осмотр Порту. Экскурсия прошла на одном дыхании. Михаил удивительный рассказчик. Мы с ним как будто вместе читали увлекательную историю про прекрасный
город. Шаг за шагом мы открывали новые места и события связанные с Порту. Образы настолько яркие, что все запоминалось сразу. И так жаль, что был только один день и только одна экскурсия. Но она на дала ощущение, что мы пропитались духом этого города, и мы точно вернёмся. Спасибо Михаил!

I
Irina
12 апр 2025
Еще раз хочу поблагодарить Михаила за прекрасно проведенное время, за возможность узнать и действительно полюбить Порто. Насыщенная программа, продуманный маршрут, ценные советы и рекомендации - все это благодаря Михаилу, который проявил себя умным собеседником, внимательным и открытым к общению. А потому - самые высокие оценки за экскурсию!
E
Ekaterina
5 мар 2025
Все понравилось. Мы были с детьми, а это всегда невозможность следовать плану. Михаил отлично адаптировал прогулку под наши запросы. Было интересно. Спасибо!
J
Jevgenijs
13 фев 2025
Михаил очень интересный рассказчик, ответил на все интересующие вопросы!!!
Сразу видно, что подстраивается под каждого клиента, я заранее предупредил, что у меня жена на 8 месяце, так мы обошли все исторические и знаковые места, и моя жена даже не устала, насколько было интересно и не торопливо.
Очень рекомендуем!

Входит в следующие категории Порту

