Путешествие к истокам страны и дегустация её главных изюминок
Вы увидите два древних города, в которых зародилась португальская культура, и полюбуетесь их главными достопримечательностями.
Посетите винодельню, продегустируете напитки из её погребов и решите, что для вас предпочтительнее: портвейн, зелёное вино или агуарденте.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Дегустация на винодельне
Наше путешествие начнётся с посещения живописной усадьбы 17 века, изумительного парка и винодельни. Мы прогуляемся по извилистым тропинкам, вдохнём ароматы роз и гортензий, проникнемся очарованием романтических беседок и мостиков над водой. И, наконец, заглянем в хранилище бочек с агуарденте — виноградным бренди. Вы узнаете об особенностях этого напитка, а также других визитных карточек Португалии — портвейна и зелёного вина. Вам будет предложена дегустация напитков вместе с сырной тарелкой.
Гимарайнш — колыбель Португалии
Мы вступим в сердце города — на площадь Оливейра, где возвышается церковь Богоматери Оливкового древа. Минуем городскую ратушу и выйдем на площадь Сантьягу, которая служила приютом для паломников, идущих в испанский город Сантьяго-де-Компостелла. Увидим средневековые особняки, древние церкви, парки и архитектурные комплексы — Гимарайнш наполнен памятниками старины 11-19 вв. Вы узнаете, почему этот город считается колыбелью страны.
Средневековая Брага
Дорога в историческую часть Браги пройдёт через величественные ворота Арко-да-Порта-Нова. Мы увидим часовню Королей, в которой похоронены родители первого правителя Португалии, кафедральный собор и сады святой Барбары. Пройдём по центру мимо бывшего дворца архиепископа, ставшего библиотекой, и средневековых особняков. Посетим уникальный комплекс Sanctuary of Bom Jesus do Monte — холм страстей Христовых. Сюда мы поднимемся на старинном фуникулёре, работающем на водяной тяге.
Организационные детали
- Важно! Посещение винодельни и дегустация возможны по предварительному бронированию даты и времени — минимум за 2 недели до намечаемой даты путешествия.
- Винодельня может быть закрыта для туристов (ноябрь-февраль) или быть полностью забронированной. В таком случае возможна замена на другие винодельни, расположенные рядом: одна с усадьбой-музеем, другая — с красивыми виноградниками. Если будут доступны все три винодельни, вы сможете выбрать для посещения любую. Варианты различных дегустационных программ я отправлю по запросу.
- Порядок осмотра достопримечательностей может меняться, так как он зависит от времени посещения винодельни
- Экскурсия возможна с детьми от 7 лет. Для детей до 14 лет экскурсия бесплатна.
В стоимость входит
- Трансфер из вашего отеля
- Транспортное обслуживание и расходы (бензин, парковки)
- Услуги гида
Дополнительные расходы
- Посещение винодельни и дегустация — от 7,5 евро на человека. Цена зависит от типа дегустационных предложений на винодельне.
- Входные билеты для осмотра достопримечательностей (по желанию)
- Питание во время поездки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.