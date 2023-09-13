Португалии есть чем гордиться и что показывать. А также чем угощать. Вы увидите два древних города, в которых зародилась португальская культура, и полюбуетесь их главными достопримечательностями. Посетите винодельню, продегустируете напитки из её погребов и решите, что для вас предпочтительнее: портвейн, зелёное вино или агуарденте.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дегустация на винодельне

Наше путешествие начнётся с посещения живописной усадьбы 17 века, изумительного парка и винодельни. Мы прогуляемся по извилистым тропинкам, вдохнём ароматы роз и гортензий, проникнемся очарованием романтических беседок и мостиков над водой. И, наконец, заглянем в хранилище бочек с агуарденте — виноградным бренди. Вы узнаете об особенностях этого напитка, а также других визитных карточек Португалии — портвейна и зелёного вина. Вам будет предложена дегустация напитков вместе с сырной тарелкой.

Гимарайнш — колыбель Португалии

Мы вступим в сердце города — на площадь Оливейра, где возвышается церковь Богоматери Оливкового древа. Минуем городскую ратушу и выйдем на площадь Сантьягу, которая служила приютом для паломников, идущих в испанский город Сантьяго-де-Компостелла. Увидим средневековые особняки, древние церкви, парки и архитектурные комплексы — Гимарайнш наполнен памятниками старины 11-19 вв. Вы узнаете, почему этот город считается колыбелью страны.

Средневековая Брага

Дорога в историческую часть Браги пройдёт через величественные ворота Арко-да-Порта-Нова. Мы увидим часовню Королей, в которой похоронены родители первого правителя Португалии, кафедральный собор и сады святой Барбары. Пройдём по центру мимо бывшего дворца архиепископа, ставшего библиотекой, и средневековых особняков. Посетим уникальный комплекс Sanctuary of Bom Jesus do Monte — холм страстей Христовых. Сюда мы поднимемся на старинном фуникулёре, работающем на водяной тяге.

Организационные детали

Важно! Посещение винодельни и дегустация возможны по предварительному бронированию даты и времени — минимум за 2 недели до намечаемой даты путешествия.

Посещение винодельни и дегустация возможны по предварительному бронированию даты и времени — минимум за 2 недели до намечаемой даты путешествия. Винодельня может быть закрыта для туристов (ноябрь-февраль) или быть полностью забронированной. В таком случае возможна замена на другие винодельни, расположенные рядом: одна с усадьбой-музеем, другая — с красивыми виноградниками. Если будут доступны все три винодельни, вы сможете выбрать для посещения любую. Варианты различных дегустационных программ я отправлю по запросу.

Порядок осмотра достопримечательностей может меняться, так как он зависит от времени посещения винодельни

Экскурсия возможна с детьми от 7 лет. Для детей до 14 лет экскурсия бесплатна.

В стоимость входит

Трансфер из вашего отеля

Транспортное обслуживание и расходы (бензин, парковки)

Услуги гида

Дополнительные расходы