Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш

Путешествие к истокам страны и дегустация её главных изюминок

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Португалии есть чем гордиться и что показывать. А также чем угощать.

Вы увидите два древних города, в которых зародилась португальская культура, и полюбуетесь их главными достопримечательностями.

Посетите винодельню, продегустируете напитки из её погребов и решите, что для вас предпочтительнее: портвейн, зелёное вино или агуарденте.
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
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Описание

Что вас ожидает

Дегустация на винодельне

Наше путешествие начнётся с посещения живописной усадьбы 17 века, изумительного парка и винодельни. Мы прогуляемся по извилистым тропинкам, вдохнём ароматы роз и гортензий, проникнемся очарованием романтических беседок и мостиков над водой. И, наконец, заглянем в хранилище бочек с агуарденте — виноградным бренди. Вы узнаете об особенностях этого напитка, а также других визитных карточек Португалии — портвейна и зелёного вина. Вам будет предложена дегустация напитков вместе с сырной тарелкой.

Гимарайнш — колыбель Португалии

Мы вступим в сердце города — на площадь Оливейра, где возвышается церковь Богоматери Оливкового древа. Минуем городскую ратушу и выйдем на площадь Сантьягу, которая служила приютом для паломников, идущих в испанский город Сантьяго-де-Компостелла. Увидим средневековые особняки, древние церкви, парки и архитектурные комплексы — Гимарайнш наполнен памятниками старины 11-19 вв. Вы узнаете, почему этот город считается колыбелью страны.

Средневековая Брага

Дорога в историческую часть Браги пройдёт через величественные ворота Арко-да-Порта-Нова. Мы увидим часовню Королей, в которой похоронены родители первого правителя Португалии, кафедральный собор и сады святой Барбары. Пройдём по центру мимо бывшего дворца архиепископа, ставшего библиотекой, и средневековых особняков. Посетим уникальный комплекс Sanctuary of Bom Jesus do Monte — холм страстей Христовых. Сюда мы поднимемся на старинном фуникулёре, работающем на водяной тяге.

Организационные детали

  • Важно! Посещение винодельни и дегустация возможны по предварительному бронированию даты и времени — минимум за 2 недели до намечаемой даты путешествия.
  • Винодельня может быть закрыта для туристов (ноябрь-февраль) или быть полностью забронированной. В таком случае возможна замена на другие винодельни, расположенные рядом: одна с усадьбой-музеем, другая — с красивыми виноградниками. Если будут доступны все три винодельни, вы сможете выбрать для посещения любую. Варианты различных дегустационных программ я отправлю по запросу.
  • Порядок осмотра достопримечательностей может меняться, так как он зависит от времени посещения винодельни
  • Экскурсия возможна с детьми от 7 лет. Для детей до 14 лет экскурсия бесплатна.

В стоимость входит

  • Трансфер из вашего отеля
  • Транспортное обслуживание и расходы (бензин, парковки)
  • Услуги гида

Дополнительные расходы

  • Посещение винодельни и дегустация — от 7,5 евро на человека. Цена зависит от типа дегустационных предложений на винодельне.
  • Входные билеты для осмотра достопримечательностей (по желанию)
  • Питание во время поездки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 сен 2023
Прекрасная экскурсия! Юлия много знает не только об истории Португалии, но и о совоеменной жизни в Порту. За один день посетить 2 старых городка с красивой архитектурой и историец- это здорово. Отдельное спасибо за посещение винодельни с очень харизматичным владельцем (интересный рассказ, прекрасное настроение).

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