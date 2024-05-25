Экскурсии по Порту на машине с гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «На машине» в Порту на русском языке, цены от €74. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Португальская сказка о Зеленом вине
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Португальская сказка о Зеленом вине: уникальное путешествие и дегустация
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по зеленым склонам Миню, где вы узнаете секреты знаменитого Зеленого вина
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Яркие эмблемы Португалии: путешествие из Порту в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
265 за всё до 5 чел.
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Душевный день в Порту и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Душевный день в Порту: океан, мосты и секретные места
Приглашаем на уникальное путешествие по Порту: от океанских панорам до колоритного района Рибейра с локальными секретами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 450 за всё до 10 чел.
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш: групповой тур
Посетите Брагу и Гимарайнш, чтобы узнать о первых королях Португалии и насладиться португальским барокко. Комфортный транспорт и опытные гиды
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в четверг в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
74 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катя
    25 мая 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,
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    старается дать максимум. Юлия познакомила нас с историей, культурой, архитектурой Португалии, с ее современной жизнью и дала нам много дополнительной полезной информации, в том числе, по виноделию, портвейнам и другим сторонам португальской жизни. День нашей экскурсии был самым дождливым днем за время нашего путешествия, но благодаря Юлии и хорошо составленному плану, дождь нам совсем не помешал полноценно посмотреть Брагу и Гимарайнш, посетить многие достопримечательности и получить объемное представление об этих исторических городах. Отдельно хотим поблагодарить Юлиного мужа прекрасного человека и интереснейшего собеседника Уго – музыканта, профессора, мастера по айкидо, который по совместительству был нашим водителем.

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля
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    без проблем быстро поменяла маршрут подогнать его к нашим желаниям. Она интересно рассказывала всю дорогу и потом ещё прислала много имейлов с дополнительной информацией. Мы получили удовольствие.

  • М
    Марина
    29 марта 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Если кто-то ищет обладающего глубокими знаниями, любящего своё дело и своих клиентов экскурсовода - вам к Юлии. Давно не встречали
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    такого профессионализма. Десятичасовая поездка с Юлией пролетела, несмотря на очень плохую погоду, незаметно. Кроме того, Юлия дала много полезной информации о Порту и окрестностях. Ещё раз огромное спасибо!

  • П
    Петр
    23 марта 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок, без которого невозможно представить
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    себе историю страны. Мы поднялись на фуникулере на гору Пенья - и опять необыкновенный природный парк с поросшими мхом валунами ледниковой поры. Благодаря Юлии эта поездка стала одним из лучших наших дней в Португалии. Искренне рекомендую

    Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городокПотрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городокПотрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок
  • П
    Полина
    7 февраля 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Юлия несомненно обладает потрясающими знаниями материала и очень чувствительна и внимательна к своим туристам, что обеспечивает очень высокое качество экскурсии. К
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    тому же Юлия очень приятный и интелегентный человек, с ней прекрасно провести время! Очень рекомендуем еë незабыааемые экскурсии(у нас было 2 + масса дополнительной информации по мейлу) Абсолютно превосходно!

  • Д
    Дарья
    19 ноября 2023
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Поездка выдалась прекрасной! По всем прогнозам должен был быть проливной дождь, но нам повезло. Маршрут составлен прекрасно, мы совсем не
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    устали, а прошли очень много: посетили винодельню с прекрасным садом, попробовали хорошее вино и отличный сыр, обошли весь Гимарайш под ненавязчивые и увлекательные рассказы гида Юлии, которая владеет огромным количеством информации о истории Португалии. Ни на минуту не пожалели о своем выборе!

  • А
    Алина
    31 июля 2023
    Португальская сказка о Зеленом вине
    Очень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. Рекомендую.
    Очень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. Рекомендую
  • Ж
    Жанна
    5 июля 2023
    Португальская сказка о Зеленом вине
    Компания друзей из 4 человек чудесно провела время в сопровождении Влада на экскурсии. Вовремя забрали от гостиницы на комфортном и
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    чистом автомобиле. Дорога на винодельню сопровождалась рассказом, ответами на наши вопросы. Парк на винодельне покорил красотой, Влад нам все пояснял, посвятил в тонкости жизни и работы на винодельческом частном предприятии. Поговорили и об истории, и об экономике, о жизненном укладе. Влад открытый, приятный, знающий гид. Всё прошло, как было заявлено. Очень понравилось! Благодарим!

  • Е
    Елена
    5 апреля 2019
    Португальская сказка о Зеленом вине
    Великолепная экскурсия, гид очень интересно рассказывал не только об усадьбе, в которую мы направлялись, но и о Португалии, людях, обычаях. Усадьба и парк изумительно хороши. Всем рекомендую. Совершенно иное впечатление о Порту складывается. Огромное, огромное спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «На машине»

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  4. Душевный день в Порту и окрестностях
  5. По винодельням с почётным сомелье Португалии
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "На машине" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 74 до 450. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на машине, 14 ⭐ отзывов, цены от €74. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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