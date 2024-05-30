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много как о Порто так и о самой стране в общем, начиная с момента возникновения и до сегодняшних дней. Показала как основные так и малоизвестные достопремечательности Порто. Узнали и попробовали много кулинарных особенностей Португалии и Порто и подробно о производстве и истории портвейна. Исчерпывающе ответила на все наши вопросы и дала много рекомендаций для нашего дальнейшего пребывания в этом красивом городе. Кристина способна заинтересовать как взрослых так и детей. Наша тринадцатилетняа дочь была в восторге от Кристины и её экскурсии. Более четырёх часов пролетели незаметно даже не хотелось её отпускать. Кристина большое тебе спасибо!