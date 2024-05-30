Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Порту

Найдено 5 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Порту на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Порту: город разных эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Порту: путешествие сквозь века, от королевских династий до портвейна
Погрузитесь в уникальную атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою историю. От величественных церквей до живописных улочек - Порту ждет вас
Начало: Возле MC Donalds Imperial
«Церкви Кармы и Кармелиток, а затем — обзорную площадку, с которой открывается невероятный вид на город»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
100 за всё до 5 чел.
Калейдоскоп Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
156 отзывов
Калейдоскоп Порту: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Порту, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальной архитектурой, культурой и вкусом портвейна
Начало: на Praça de Gomes Teixeira Porto
«Осмотрите Кафедральный собор Се — место, где родился город, и дойдёте до Железнодорожного вокзала, чтобы восхититься изразцами азулежу»
1 сен в 09:00
80 за всё до 4 чел.
Какой же ты, Порту?
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Какой же ты, Порту? Индивидуальная экскурсия
Порту - город, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Погрузитесь в его культуру и насладитесь видами
Начало: Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões)
«Кафедральный Собор (Sé Catedral), место, дышащее седой стариной»
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города
Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade)
«Кафедральный собор Порту — удивительное сочетание элементов различных стилей, от романского до готического»
Расписание: ежедневно в 11:30
20 июня в 11:30
21 июня в 11:30
25 за человека
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш: групповой тур
Посетите Брагу и Гимарайнш, чтобы узнать о первых королях Португалии и насладиться португальским барокко. Комфортный транспорт и опытные гиды
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
«Город-архиерей встретит вас величественным Кафедральным собором»
Расписание: в четверг в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
74 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Порту: город разных эпох
    Ольга замечательный гид и профессионал своего дела, с колоссальными знаниями по истории и общей культуре. Очень приятный и интересный человек, Ольга дала массу рекомендаций по досугу в стране. Всем очень рекомендуем.
  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Порту: город разных эпох
    Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все понравилось, даже погода!
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Порту: город разных эпох
    Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой! Гид, которая знает историю города и много много нюансов о нем, не поверхностно, а
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    как будто родилась в Порту)) Не было такого вопроса, который поставил бы ее в тупик! Очень интересный рассказ и гид сама очень обаятельная и приятная девушка! С нами был ребенок 6 лет, она и его заинтересовала! Помимо исторических мест, помогла разобраться с магазинами, где стоит что покупать, а где нет. Познакомила нас с вкусными кофейнями и ресторанами. Очень рекомендую, только с ней и гуляла бы по Порту)

    Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой! Гид, которая знает историю города и много много нюансов оНам очень понравилась экскурсия с Ольгой! Гид, которая знает историю города и много много нюансов о
  • О
    Олег
    25 апреля 2024
    Калейдоскоп Порту
    Очень было приятно. Отлично провели время. Получили удовольствие
  • A
    Anton
    22 июня 2023
    Калейдоскоп Порту
    Очень понравилась экскурсия! Тамила прекрасный рассказчик и приятный человек, в компании с ней очень комфортно и время пролетает интересно и незаметно) однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    31 октября 2022
    Калейдоскоп Порту
    Хотим выразить огромную благодарность Тамиле в проведении для нас увлекательной и очень интересной экскурсии. Тамила смогла нам показать все самые
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    красивые уголки этого чудесного города и при этом ее рассказы были наполнены хорошо изученным материалом!!! Всем настоятельно рекомендую Тамилу для незабываемой экскурсии по Порто.

  • А
    Александр
    13 августа 2021
    Какой же ты, Порту?
    Одна из незабываемых экскурсий. Порту великолепен. Сразу отзыв не получилось оставить, затянула работа по возвращении домой. Вспоминаем Португалию, Порту, приедем обязательно ещё раз.
  • Н
    Наталья
    10 марта 2020
    Какой же ты, Порту?
    Мы-компания из четверых искушённых путешественников (возраст 40-50). Впервые в жизни решили попробовать экскурсию с индивидуальным гидом. Я выбрала Кристину. Очень
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    живая, эрудированная и открытая девушка, прекрасно знает и видно, что любит Порто, не загружает излишними датами и именами, экскурсы в историю легко сочетает с рассказами о современной жизни и быте жителей Порто, а что особенно важно, ориентируется в настроении туристов и готова подкорректировать программу, учитывая наши интересы и настроение. Кроме того, многократно консультировала по интересующим нас вопросам, выходящим далеко за рамки заказанной экскурсии. Очень рекомендую. Спасибо, Кристина.

  • В
    Валерия
    12 января 2020
    Какой же ты, Порту?
    Экскурсия прошла великолепно. Было легко и непринуждённо. Кристина очень профессиональный гид. Хорошо знает и любит Португалию и Порто. Рассказала очень
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    много как о Порто так и о самой стране в общем, начиная с момента возникновения и до сегодняшних дней. Показала как основные так и малоизвестные достопремечательности Порто. Узнали и попробовали много кулинарных особенностей Португалии и Порто и подробно о производстве и истории портвейна. Исчерпывающе ответила на все наши вопросы и дала много рекомендаций для нашего дальнейшего пребывания в этом красивом городе. Кристина способна заинтересовать как взрослых так и детей. Наша тринадцатилетняа дочь была в восторге от Кристины и её экскурсии. Более четырёх часов пролетели незаметно даже не хотелось её отпускать. Кристина большое тебе спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 100. Туристы уже оставили гидам 166 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 166 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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