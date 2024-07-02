Д Дмитрий Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС Огромное количество впечатлений после экскурсии, которую провел Артем. Большое спасибо за увлекательный рассказ и крисивые виды

А Анна Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС Огромное спасибо за экскурсию! Получили море положительных эмоций! Чудесная республика с богатой историей! Узнали много интересного! Организаторам большое спасибо! Все вовремя!! Артём - самый лучший гид!!! Спасибо за потрясающие выходные!!! Частичку Хакасии мы увезли в своём сердце домой!)

Т Татьяна Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру читать дальше край! Искренне рекомендую! Заранее дали советы, что нужно! Обеспечили тепло в пещере, когда выяснилось, что я на лето рассчитывала! Приезжайте к этому экскурсоводу! Жалко, что не знала раньше! По-другому строила свой маршрут Рекомендую! Чудесные экскурсоводы! Мне повезло! Их было двое! Оба чудесны, включены и щедры на то, чтоб заставить полюбить этот чудесный

О Ольга Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного, получили кучу положительных эмоций. Долина царей и пещера впечатлили своей мощью и энергией. Надежда профессионал своего дела, рассказала, показала, провела с нами ритуалы, напоила вкусным чаем с вкусняшками.