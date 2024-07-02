Экскурсии выходного дня в Абакане

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Абакане, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 08:30
7 июля в 08:00
16 000 за человека
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
Завтра в 08:30
7 июля в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру: история и приключения
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
15 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    2 июля 2024
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    Все отлично! Спасибо
  • Д
    Дмитрий
    2 июля 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Огромное количество впечатлений после экскурсии, которую провел Артем. Большое спасибо за увлекательный рассказ и крисивые виды
    Огромное количество впечатлений после экскурсии, которую провел Артем. Большое спасибо за увлекательный рассказ и крисивые видыОгромное количество впечатлений после экскурсии, которую провел Артем. Большое спасибо за увлекательный рассказ и крисивые видыОгромное количество впечатлений после экскурсии, которую провел Артем. Большое спасибо за увлекательный рассказ и крисивые видыОгромное количество впечатлений после экскурсии, которую провел Артем. Большое спасибо за увлекательный рассказ и крисивые видыОгромное количество впечатлений после экскурсии, которую провел Артем. Большое спасибо за увлекательный рассказ и крисивые видыОгромное количество впечатлений после экскурсии, которую провел Артем. Большое спасибо за увлекательный рассказ и крисивые видыОгромное количество впечатлений после экскурсии, которую провел Артем. Большое спасибо за увлекательный рассказ и крисивые видыОгромное количество впечатлений после экскурсии, которую провел Артем. Большое спасибо за увлекательный рассказ и крисивые виды
  • А
    Анна
    23 июня 2024
    Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Огромное спасибо за экскурсию! Получили море положительных эмоций! Чудесная республика с богатой историей! Узнали много интересного! Организаторам большое спасибо! Все вовремя!! Артём - самый лучший гид!!! Спасибо за потрясающие выходные!!! Частичку Хакасии мы увезли в своём сердце домой!)
  • Т
    Татьяна
    22 июня 2024
    Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
    Рекомендую! Чудесные экскурсоводы! Мне повезло! Их было двое! Оба чудесны, включены и щедры на то, чтоб заставить полюбить этот чудесный
    читать дальше

    край! Искренне рекомендую! Заранее дали советы, что нужно! Обеспечили тепло в пещере, когда выяснилось, что я на лето рассчитывала! Приезжайте к этому экскурсоводу! Жалко, что не знала раньше! По-другому строила свой маршрут

    Рекомендую! Чудесные экскурсоводы! Мне повезло! Их было двое! Оба чудесны, включены и щедры на то, чтоб заставить полюбить этот чудесный край!
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
    Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного, получили кучу положительных эмоций. Долина царей и пещера впечатлили своей мощью и энергией. Надежда профессионал своего дела, рассказала, показала, провела с нами ритуалы, напоила вкусным чаем с вкусняшками.
  • В
    Виктория
    5 ноября 2023
    Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
    Очень понравилась экскурсия! Даже в снежной пелине это увлекательное путешествие. Организатор Надежда потрясла меня своим повествованием, знаниями, любая тема раскрывалась для меня по новому) Благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абакане
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
  2. Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
  3. Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. ГЭС
  2. Саяно-Шушенская ГЭС
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Абакану в июле 2024
Сейчас в Абакане в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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