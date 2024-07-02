1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 08:30
7 июля в 08:00
16 000₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
Завтра в 08:30
7 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру: история и приключения
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
15 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana2 июля 2024Все отлично! Спасибо
- ДДмитрий2 июля 2024Огромное количество впечатлений после экскурсии, которую провел Артем. Большое спасибо за увлекательный рассказ и крисивые виды
- ААнна23 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию! Получили море положительных эмоций! Чудесная республика с богатой историей! Узнали много интересного! Организаторам большое спасибо! Все вовремя!! Артём - самый лучший гид!!! Спасибо за потрясающие выходные!!! Частичку Хакасии мы увезли в своём сердце домой!)
- ТТатьяна22 июня 2024Рекомендую! Чудесные экскурсоводы! Мне повезло! Их было двое! Оба чудесны, включены и щедры на то, чтоб заставить полюбить этот чудесный
- ООльга30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного, получили кучу положительных эмоций. Долина царей и пещера впечатлили своей мощью и энергией. Надежда профессионал своего дела, рассказала, показала, провела с нами ритуалы, напоила вкусным чаем с вкусняшками.
- ВВиктория5 ноября 2023Очень понравилась экскурсия! Даже в снежной пелине это увлекательное путешествие. Организатор Надежда потрясла меня своим повествованием, знаниями, любая тема раскрывалась для меня по новому) Благодарю!
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «На выходные»
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