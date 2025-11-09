Мои заказы

Церковь Святой Ксении Петербургской – экскурсии в Абрау-Дюрсо

Найдено 4 экскурсии в категории «Церковь Святой Ксении Петербургской» в Абрау-Дюрсо, цены от 2300 ₽.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Пешая
2.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Погрузитесь в историю Абрау-Дюрсо, откройте для себя древние легенды и насладитесь уникальными пейзажами озера и виноградников
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5600 ₽ за всё до 8 чел.
«Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+
1.5 часа
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо и дегустация
Узнайте секреты производства игристых вин и насладитесь дегустацией в знаменитом Абрау-Дюрсо. Погрузитесь в атмосферу винодельни и откройте новые вкусы
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2300 ₽ за человека
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
На машине
На теплоходе
6.5 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4200 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    9 ноября 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Благодарим Марину за прекрасную экскурсию, очень познавательно, много исторических фактов, легенд, историй. Время пролетело незаметно, Марине удалось создать очень комфортную атмосферу доя общения и
    передать нам любовь к Абрау-Дюрсо❤️
    Благодарим Марину за прекрасную экскурсию, очень познавательно, много исторических фактов, легенд, историй. Время пролетело незаметно, Марине удалось создать очень комфортную атмосферу доя общения и
  • Е
    Елена
    19 июля 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Содержательная экскурсия. Было интересно, невзирая на то, что что-то уже про Абрау-Дюрсо слышали. Марина хорошо рассказывает и на вопросы отвечает.
    читать дальше

    Действительно, узнаёшь, что Абрау-Дюрсо это не только шампанское.
    Отдельное спасибо за индивидуальный подход, за тенёчки и лавочки! Эскурсия выпала на жаркий день. Были вместе с мамой пенсионеркой… Она смогла двигаться со своей скоростью и даже отдыхать по дороге.

  • В
    Вячеслав
    10 июля 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Очень интересная экскурсия по местам и закоулкам старинного села!
  • А
    Анна
    22 июня 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Самостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не узнать. Интернет или местный
    читать дальше

    житель не могут заменить опыт и знания профессионала. Марина тот самый профессионал с любовью рассказывающая о прекрасном месте, в котором живёт!
    Благодарю!

    житель не могут заменить опыт и знания профессионала. Марина тот самый профессионал с любовью рассказывающая о прекрасном месте, в котором живёт!
    Благодарю!
  • И
    Ирина
    7 мая 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Марина, спасибо Вам огромное! Экскурсия была шикарная! Нас было 7 человек (возраст от 9 до 60 лет) Интересно было всем!
    читать дальше

    Сын (15 лет) сказал, что это первая экскурсия, которая ему была интересна! Абсолютно всем понравилось, все задавали вопросы. Маршрут отличный, рассказ Марины в основном подкреплён ещё и фото. Просто вау, 100% буду рекомендовать всем!!!

    Марина, спасибо Вам огромное! Экскурсия была шикарная! Нас было 7 человек (возраст от 9 до 60
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Очень интересная прогулка. Марина прекрасный рассказчик, слушать одно удовольствие, очень много знает, рассказывает интересно. Узнали про историю села, про развитие, и естественно про виноград и шампанское Абрау- Дюрсо. Очень рекомендую!!!
  • В
    Василий
    9 января 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Спасибо большое Марине за интересный рассказ про историю Абрау Дюрсо, увидели и узнали много нового для себя. Прошлись по местам поселка, в которые бы сами никогда не попали
  • О
    Оксана
    8 января 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Марина очень интересно рассказывает и показывает удивительные места
    Марина очень интересно рассказывает и показывает удивительные места
  • Е
    Екатерина
    3 января 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Мне очень понравилась экскурсия, много исторической информации, также рассказ про создание вина, получила ответы на все вопросы, экскурсия была без лишней информации, все по делу. Рекомендую ☺️
    Мне очень понравилась экскурсия, много исторической информации, также рассказ про создание вина, получила ответы на все вопросы, экскурсия была без лишней информации, все по делу. Рекомендую ☺️
  • М
    Марина
    31 декабря 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Очень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, наш темп👏 Были на экскурсии
    читать дальше

    семьей я, супруг и наш сын 14 лет. Все в восторге. Мы по очереди задавали вопросы, нам было очень интересно ✨💫

    Очень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, наш темп👏 Были на экскурсии
  • Н
    Наталья
    19 ноября 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Спасибо Марине за интересную экскурсию, нам очень понравилось все: содержательный рассказ, темп прогулки, красота природы и история этого места.
  • С
    Светлана
    6 октября 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Экскурсия-полный восторг, ёмкая, интересная, сочетающая в себе разные факты. Экскурсия влюбила в Абрау. Редкие ощущения оставила в душе и имеет отклик. Запомнили многое, далеко не всё. Советуем всем и вернемся сами.
  • П
    Потапова
    27 сентября 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    18 сентября были на экскурсии Марины в Абрау-Дюрсо. Хочется поблагодарить экскурсовода за продуманный интересный маршрут, содержательный рассказ о селе: его
    читать дальше

    прошлом, настоящем, истории возникновения села, озера, удельного имения и производства игристых вин. Такое Абрау-Дюрсо мы самостоятельно никогда не увидели бы, не посмотрели бы исторические районы. Экскурсия продумана, сделана с любовью. Большое спасибо за полученное удовольствие от путешествия.

  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Спасибо, Марина, за прекрасно проведенное время!!! Экскурсия насыщенная, не перегруженная лишней информацией, очень много исторических фактов, аутентичных мест. После завораживаюших рассказов Марины невозможно пройти мимо фирменных магазинов и не приобрести бутылочку розового. Шикарно!!!!
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Отличная экскурсия, очень хороший и интересный маршрут который позволяет и походить и отдохнуть, очень интересно Марина рассказала все об Абрау-Дюрсо
  • Е
    Елена
    12 августа 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Отличная экскурсия получилась! Интересно,ёмко и доступно. Спасибо Марине
    Отличная экскурсия получилась! Интересно,ёмко и доступно. Спасибо Марине
  • М
    Марина
    6 августа 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Экскурсия очень понравилась. Марина - интересный экскурсовод. Виды Абрау - Дюрсо завораживающие!!!
  • Ю
    Юлия
    4 августа 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Великолепная экскурсия! Спасибо большое, Марине, за подробный рассказ о замечательном месте Абрау - Дюрсо. Было очень познавательно, интересно. Марина, сама
    читать дальше

    жительница данного поселка, всегда очень трогательно, когда сами жители, рассказывают о истории своего родного места.
    Мы были с детьми и не хотели посещать дегустации. Поэтому выбрали для себя другой формат - 3 ч экскурсии, конечно, для них было многовато. Но, тк она проходила очень динамично, то они все стойко выдержали. 🤗
    Если вы хотите познакомиться с Абрау - Дюрсо и узнать его тайны, легенды и историю создания, то вам точно именно к Марине.
    Спасибо большое за проведеное время в сказачном Абрау - Дюрсо ❤️

  • М
    Маргарита
    17 июля 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Начну с главного - обязательно сходите на шркарную экскурсию с Мариной!!! Услышите удивительно яркий, образный и эмоциональный рассказ об Абрау
    читать дальше

    Дюрсо, с древнейших времен переселения народов до сегодняшних дней. Марина очень здорово вплела в свое повествовани: глубокие исторические знания, археологию, архитектуру, традиции, легенды и предания, истории и судьбы очень важных для Абрау Дюрсо людей (в том числе и их потомков), конечно же историю виноделия. Отдельно можно выделить рассказы о непосредственно озере Абрау - это потрясающе интерсно! А ещё историю о том как гибли отважные люди(и дети), защищая и сберегая все самое дорогое в период ВОВ (историю про коварный Норд-Ост никак не забыть!). Добавлю,что мы, родители, были с сыновьями: 3,5 года, 9 и 12 лет. Дети,правду сказать, в этот раз были не совсем настроенны на экскурсию,но даже этот факт не помешал пройти им весь путь с подъемом на горку. И, как показало время, они запомнили практически все о чем рассказывала Марина!))). Марина, спасибо за проделанную вами работу для подготвки такой классной программы!!!))

  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Замечательная экскурсия! Для тех кто первый раз приезжает в Абрау обязательно нужно отправиться с Мариной в это увлекательное путешествие. Маршрут
    читать дальше

    легкий, подойдет как для родителей с детками, так и для пожилых людей. Яркий и запоминающийся рассказ, 2.5 часа пролетели незаметно. Спасибо и удачи!

