5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Винный бриз и морские легенды: путешествие из Абрау-Дюрсо в Геленджик через Новороссийск
Открыть для себя винный терруар, места воинской славы и лучшие курортные локации у моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 300 ₽
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску из Абрау-Дюрсо
Увидеть ключевые достопримечательности и погрузиться в историю города
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Абрау-Дюрсо и Новороссийску - на автомобиле
Изучить портрет города-героя от истоков до современности
Начало: По договорённости в Абрау-Дюрсо или Новороссийске
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
8800 ₽ за всё до 3 чел.
