Приглашаю вас на прогулку по знаковым местам Адлерского района — от живописной реки Мзымты до мемориальных аллей. Вы узнаете о легендах, героях, религиозных традициях и памятных местах, которые хранят прошлое.
Эта экскурсия станет живым рассказом о том, как формировалась самобытность Адлера — курортного, героического и многоликого.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с рекой Мзымтой — рождённой в снегах. Услышите её историю и легенды.
- Прогуляетесь по парку имени Бестужева-Марлинского.
- Увидите памятник государственным инспекторам особо охраняемых природных территорий.
- Посетите собор Святого Саркиса и узнаете, как армянская община сохраняет язык, культуру и веру.
- Остановитесь у храма Живоначальной Троицы, вспомните подвиг русских солдат и посмотрите на братскую могилу участников русско-турецкой войны.
- Почтите память героев на Аллее Славы — у монументов адлерцам, погибшим в Великой Отечественной войне, в Афганистане, на Чернобыльской АЭС и у других памятников.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У реки Мзымта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 36 туристов
Экскурсовод. Психолог, педагог-организатор. Я очень люблю Сочи, каждый район здесь по-своему прекрасен, имеет свою историю и достопримечательности, заслуживающие внимания. Я делюсь историей не только с помощью рассказов, но и с помощью эмоционального погружения в каждый объект.Задать вопрос
Входит в следующие категории Адлера
