Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Путешествие по живописной долине Красной Поляны, окруженной величественными горами. Узнайте историю, посетите дольмены и современные курорты
Начало: Из вашего отеля
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия Адлер-Сочи
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Православный Сочи из Адлера
Откройте для себя религиозную сторону Сочи: храмы, монастыри и древние святыни ждут вас в этом увлекательном путешествии по православным местам
Начало: ЖД Имеретинский курорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 сентября 2025Ездила 28.09.25 с гидом Анастасией в поездку православный Сочи. Свято Троицкий-Георгиевский монастырь, Саято-Георгиевский Храм 19 века. А также Храм Спаса Нерукотворного в Сириусе. Анастасия-профессиональный, начитанный гид, с любовью пооводящая экскурсию. Успехов ей во всех путях. Всем рекомендую!
- ИИван5 июля 2025Экскурсия прошла великолепно! Спасибо огромное! Анастасия замечательный гид и собеседник. Экскурсия очень интересная и познавательная. Время пролетело стремительно, но впечатления нас ни на минутку не отпускают. Здорово!
- ММария30 марта 2025Замечательный экскурсовод и человек Анастасия! Очень душеполезная встреча, большой и очень интересный объём информации, высокий уровень профессионализма, отличное вождение, чудесные фото - это всё наш гид Анастасия! Мои самые наилучшие рекомендации!
- ММарина25 марта 2025Огромная благодарность Анастасии,за душеполезную экскурсию.
- ЕЕвгения13 сентября 2024Благодарю Анастасию за чудесную поездку, очень познавательную и максимально комфортную. Подача материала с любовью и глубоким знанием православной веры. Приятное
- ЮЮлия29 августа 2024Атмосферно, ярко! Глубоко и непринужденно! Чудесные места! И замечательный диалог на любые темы!
Подойдёт и для тех, кто любит путешествовать комфортно!)
Спасибо!
