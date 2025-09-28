Мои заказы

Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя» в Адлере, цены от 8500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Старая новая Красная Поляна из Адлера
На машине
5.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Путешествие по живописной долине Красной Поляны, окруженной величественными горами. Узнайте историю, посетите дольмены и современные курорты
Начало: Из вашего отеля
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
На машине
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия Адлер-Сочи
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Православный Сочи из Адлера
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Православный Сочи из Адлера
Откройте для себя религиозную сторону Сочи: храмы, монастыри и древние святыни ждут вас в этом увлекательном путешествии по православным местам
Начало: ЖД Имеретинский курорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 сентября 2025
    Православный Сочи из Адлера
    Ездила 28.09.25 с гидом Анастасией в поездку православный Сочи. Свято Троицкий-Георгиевский монастырь, Саято-Георгиевский Храм 19 века. А также Храм Спаса Нерукотворного в Сириусе. Анастасия-профессиональный, начитанный гид, с любовью пооводящая экскурсию. Успехов ей во всех путях. Всем рекомендую!
  • И
    Иван
    5 июля 2025
    Православный Сочи из Адлера
    Экскурсия прошла великолепно! Спасибо огромное! Анастасия замечательный гид и собеседник. Экскурсия очень интересная и познавательная. Время пролетело стремительно, но впечатления нас ни на минутку не отпускают. Здорово!
  • М
    Мария
    30 марта 2025
    Православный Сочи из Адлера
    Замечательный экскурсовод и человек Анастасия! Очень душеполезная встреча, большой и очень интересный объём информации, высокий уровень профессионализма, отличное вождение, чудесные фото - это всё наш гид Анастасия! Мои самые наилучшие рекомендации!
  • М
    Марина
    25 марта 2025
    Православный Сочи из Адлера
    Огромная благодарность Анастасии,за душеполезную экскурсию.
  • Е
    Евгения
    13 сентября 2024
    Православный Сочи из Адлера
    Благодарю Анастасию за чудесную поездку, очень познавательную и максимально комфортную. Подача материала с любовью и глубоким знанием православной веры. Приятное
    читать дальше

    общение и забота в мелочах. Аккуратное вождение. Нескучная поездка по очень красивым местам, великолепная возможность отдохнуть душой. Масса интересной путевой информации. Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    29 августа 2024
    Православный Сочи из Адлера
    Атмосферно, ярко! Глубоко и непринужденно! Чудесные места! И замечательный диалог на любые темы!
    Подойдёт и для тех, кто любит путешествовать комфортно!)
    Спасибо!

