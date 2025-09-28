Т Татьяна Православный Сочи из Адлера Ездила 28.09.25 с гидом Анастасией в поездку православный Сочи. Свято Троицкий-Георгиевский монастырь, Саято-Георгиевский Храм 19 века. А также Храм Спаса Нерукотворного в Сириусе. Анастасия-профессиональный, начитанный гид, с любовью пооводящая экскурсию. Успехов ей во всех путях. Всем рекомендую!

И Иван Православный Сочи из Адлера Экскурсия прошла великолепно! Спасибо огромное! Анастасия замечательный гид и собеседник. Экскурсия очень интересная и познавательная. Время пролетело стремительно, но впечатления нас ни на минутку не отпускают. Здорово!

М Мария Православный Сочи из Адлера Замечательный экскурсовод и человек Анастасия! Очень душеполезная встреча, большой и очень интересный объём информации, высокий уровень профессионализма, отличное вождение, чудесные фото - это всё наш гид Анастасия! Мои самые наилучшие рекомендации!

М Марина Православный Сочи из Адлера Огромная благодарность Анастасии,за душеполезную экскурсию.

Огромная благодарность Анастасии за чудесную поездку, очень познавательную и максимально комфортную. Подача материала с любовью и глубоким знанием православной веры. Приятное общение и забота в мелочах. Аккуратное вождение. Нескучная поездка по очень красивым местам, великолепная возможность отдохнуть душой. Масса интересной путевой информации. Рекомендую!