Индивидуальная
до 10 чел.
История и современность Адлера
Погрузитесь в атмосферу Адлера, узнав о его прошлом и настоящем. Прогулка по паркам и набережной оставит незабываемые впечатления
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Попробовать Адлер на вкус
Погрузитесь в мир кавказских вкусов, открывая для себя уникальные блюда и напитки. Насладитесь живописными видами и узнайте много нового
Начало: В Адлере (автобусные остановки)
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
3500 ₽ за человека
Водная прогулка
Морская рыбалка и обед на катере в Адлере
Отправляйтесь на групповую морскую рыбалку в Адлере! Поймайте ставриду или барабулю, насладитесь обедом из свежего улова и искупайтесь в Чёрном море
Начало: ваше место проживания
Расписание: ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Адлер от декабристов до удалёнщиков
Увлекательная обзорная экскурсия по достопримечательностям и истории приморского города
Начало: В сквере имени Бестужева-Марлинского
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 ноября 2025Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный гид и одновременно младший
- ММарина15 октября 2025Чудесная получилась прогулка с рассказом Василисы) в Адлере можно и нужно гулять и много чего смотреть!
- ВВлада27 сентября 2025Гуляли с Василисой 22 августа 2025 года. Когда рассказывали, что взяли экскурсию в Адлере, первая реакция: « А что там
- ААлексей16 сентября 2025Познавательная экскурсия, рекомендую!
- ЕЕкатерина12 сентября 20254 сентября побывали на пешей экскурсии по Адлеру. Экскурсовод Василиса -профессионал высокого уровня, влюблённая в свой край, его людей, культуру,
- ЕЕкатерина11 сентября 2025Мы в восторге! Нам очень понравилось кататься на катере, повезло встретить дельфинов. Рыбалка прошла отлично, наловили разной рыбы. Отдельное спасибо капитану Марку за создание комфортной атмосферы, вкусную рыбку и прекрасную музыку!
- ДДмитрий10 сентября 2025Очень понравилась прогулка с рыбалкой. Рыбу поймали все, а затем наш капитан Марк нам ее приготовил. Было вкусно. Рыбалка прошла
- ООльга4 сентября 2025В Адлер приезжаем уже не первый год, но его историю не знали, поэтому решили выбрать именно эту экскурсию. Василиса отличный
- ААнна24 августа 2025Попробовали Адлер на вкус, вкусный, рекомендую! Вино, мед, сыр, минеральная вода из живого источника.
Олег и Екатерина все достойно и заботливо продемонстрировали. Спасибо
- ВВиталий19 августа 2025Все прошло на ура несмотря на сильное волнение море. Выход был 1030. Дельфины были. Улов был. Купались кто не побоялся волн
- ААнтонина7 августа 2025Экскурсия прошло просто великолепно! 👌 Олег и Екатерина по-настоящему увлечены своим делом. Рассказывали очень интересно про семейное виноделие, угощали разными
- ССветлана6 августа 2025Все очень понравилось, эмоции классные, хорошо порыбачили, нам пожарили вкусную рыбку, поплавали в открытом море, а главное нам повезло повстречать семейство дельфинов, очень красивые)
- ААртем30 июля 2025Все четко, вовремя и без нареканий
- ННаталья26 июля 2025Прекрасная поездка!
Есть с чем сравнивать, брали аналогичную поездку у другого организатора.
Хочется отметить высокую организованность мероприятия с точки зрения получения информации,
- ИИрина13 июля 2025Приятнейшее времяпрепровождение! Не рыбалка, а настоящий аттракцион! Решили с сыном разбавить отдых морской прогулкой, а заодно попробовать порыбачить. Организация оказалась
- ААнастасия6 июля 2025И дельфинов увидели и искупались, и рыбы наловили, еще и с собой разрешили забрать! очень все понравилось, спасибо капитану Марку!
- ДДанилова29 июня 2025Все прошло отлично. Все объяснили, рассказали, пустили покупаться)
- ООльга18 июня 2025Спасибо большое Василисе за проведённую экскурсию, прогулка прошла на одном дыхании, много интересного и познавательного узнали о городе Адлер.
- ССтанислав14 июня 2025Василиса очень хороший рассказчик, с глубоким знанием исторической составляющей экскурсии. Рассказала нам о новых готовящихся экскурсиях на очень нестандартные для Сочи и Адлера темы. Однозначно рекомендую всем, кто хочет вникнуть в историю этих мест, а не просто провести свободное время.
- ККсения12 июня 2025Благодарим за очень познавательную экскурсию по Адлеру. Узнали много нового. Экскурсовод Василиса очень интересно и увлекательно рассказывала историю города. Рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода Василису всем гостям Адлера😍
