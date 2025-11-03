Мои заказы

Адлерский маяк – экскурсии в Адлере

Найдено 4 экскурсии в категории «Адлерский маяк» в Адлере, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Адлер сквозь эпохи
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История и современность Адлера
Погрузитесь в атмосферу Адлера, узнав о его прошлом и настоящем. Прогулка по паркам и набережной оставит незабываемые впечатления
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Попробовать Адлер на вкус
На машине
5 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Попробовать Адлер на вкус
Погрузитесь в мир кавказских вкусов, открывая для себя уникальные блюда и напитки. Насладитесь живописными видами и узнайте много нового
Начало: В Адлере (автобусные остановки)
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
3500 ₽ за человека
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
На катере
3 часа
15 отзывов
Водная прогулка
Морская рыбалка и обед на катере в Адлере
Отправляйтесь на групповую морскую рыбалку в Адлере! Поймайте ставриду или барабулю, насладитесь обедом из свежего улова и искупайтесь в Чёрном море
Начало: ваше место проживания
Расписание: ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4500 ₽ за человека
Адлер от декабристов до удалёнщиков
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Адлер от декабристов до удалёнщиков
Увлекательная обзорная экскурсия по достопримечательностям и истории приморского города
Начало: В сквере имени Бестужева-Марлинского
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 ноября 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный гид и одновременно младший
    читать дальше

    винодел Олег и Екатерина!

    Начинается всё с посещения уютной семейной винодельни, где, правда, приобрести напиток нельзя, зато попробовать и насладиться вкусом местного вина вы сможете вдоволь. Дегустационный мастер-класс проведет очаровательная Екатерина, которая непременно угостит вас бутылочкой любимого напитка в дорогу!

    Мы насладились камерной атмосферой экскурсии – в силу сезонности нас было всего четверо.

    Далее по маршруту вы направитесь на мост и к источнику с богатым содержанием железа. Затем вас ждет смотровая площадка, мост в Ахштырском ущелье и сказочный водопад Желаний.

    Экскурсия сопровождает выбором уникальных локаций: домашняя пышечная, традиционная сыроварня, рыбная ферма или ароматная пасека. Решаете сами, куда отправиться, а Олег бережно сопроводит вашу группу туда, куда пожелаете.

    Хотите провести экскурсию по Адлеру весело, увлекательно и вкусно? Тогда эта поездка именно для вас!

    Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный
  • М
    Марина
    15 октября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Чудесная получилась прогулка с рассказом Василисы) в Адлере можно и нужно гулять и много чего смотреть!
  • В
    Влада
    27 сентября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Гуляли с Василисой 22 августа 2025 года. Когда рассказывали, что взяли экскурсию в Адлере, первая реакция: « А что там
    читать дальше

    смотреть то? 😳». Но мы были уверены, что есть, что смотреть). Удивился и гид, с которым гуляли по Сочи, что взяли такую экскурсию)))). Спасибо Василисе за экскурсию в 2+ часа, и да, смотреть есть что. Ходить и смотреть надо, это интересно, это история города. И когда были уже на обзорной экскурсии в музее истории Сочи, общая информация ложилась на более конкретную, полученную от Василисы и увиденной в прогулке с ней. Василиса, ещё раз спасибо, всё было интересно.

  • А
    Алексей
    16 сентября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Познавательная экскурсия, рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    12 сентября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    4 сентября побывали на пешей экскурсии по Адлеру. Экскурсовод Василиса -профессионал высокого уровня, влюблённая в свой край, его людей, культуру,
    читать дальше

    историю и природу. Частичку этой любви мы увозим с собой. Спасибо за прекрасную экскурсию. Новых успехов Василисе и многочисленных любознательных туристов.

  • Е
    Екатерина
    11 сентября 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Мы в восторге! Нам очень понравилось кататься на катере, повезло встретить дельфинов. Рыбалка прошла отлично, наловили разной рыбы. Отдельное спасибо капитану Марку за создание комфортной атмосферы, вкусную рыбку и прекрасную музыку!
  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Очень понравилась прогулка с рыбалкой. Рыбу поймали все, а затем наш капитан Марк нам ее приготовил. Было вкусно. Рыбалка прошла
    читать дальше

    очень весело и поэтому быстро.
    Успели поплавать в море, послушать как нам играет на гитаре наш капитан, застали закат, но в самом начале другая лодка спугнула дельфинов) но не смотря на последний пункт все прошло очень здорово и интересно.

    Очень понравилась прогулка с рыбалкой. Рыбу поймали все, а затем наш капитан Марк нам ее приготовилОчень понравилась прогулка с рыбалкой. Рыбу поймали все, а затем наш капитан Марк нам ее приготовилОчень понравилась прогулка с рыбалкой. Рыбу поймали все, а затем наш капитан Марк нам ее приготовилОчень понравилась прогулка с рыбалкой. Рыбу поймали все, а затем наш капитан Марк нам ее приготовил
  • О
    Ольга
    4 сентября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    В Адлер приезжаем уже не первый год, но его историю не знали, поэтому решили выбрать именно эту экскурсию. Василиса отличный
    читать дальше

    гид, несмотря на палящее южное солнце, экскурсия прошла на одном дыхании! Большое спасибо за содержательную, полезную и познавательную экскурсию. Мы отлично провели время!

  • А
    Анна
    24 августа 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Попробовали Адлер на вкус, вкусный, рекомендую! Вино, мед, сыр, минеральная вода из живого источника.
    Олег и Екатерина все достойно и заботливо продемонстрировали. Спасибо
  • В
    Виталий
    19 августа 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Все прошло на ура несмотря на сильное волнение море. Выход был 1030. Дельфины были. Улов был. Купались кто не побоялся волн
    Все прошло на ура несмотря на сильное волнение море. Выход был 1030. Дельфины были. Улов был. Купались кто не побоялся волнВсе прошло на ура несмотря на сильное волнение море. Выход был 1030. Дельфины были. Улов был. Купались кто не побоялся волн
  • А
    Антонина
    7 августа 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Экскурсия прошло просто великолепно! 👌 Олег и Екатерина по-настоящему увлечены своим делом. Рассказывали очень интересно про семейное виноделие, угощали разными
    читать дальше

    сортами вина и вкусняшками 😋. С небольшой группой посетили локации маршруша, побывали на смотровой площадке аэропорта! Хочется пожелать Олегу и Екатерине дальнейшего процветания и успехов в их совместном деле! ❤️ Рекомендую всем побывать в этом увлекательном путешествии! 🧭

  • С
    Светлана
    6 августа 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Все очень понравилось, эмоции классные, хорошо порыбачили, нам пожарили вкусную рыбку, поплавали в открытом море, а главное нам повезло повстречать семейство дельфинов, очень красивые)
    Все очень понравилось, эмоции классные, хорошо порыбачили, нам пожарили вкусную рыбку, поплавали в открытом море, аВсе очень понравилось, эмоции классные, хорошо порыбачили, нам пожарили вкусную рыбку, поплавали в открытом море, аВсе очень понравилось, эмоции классные, хорошо порыбачили, нам пожарили вкусную рыбку, поплавали в открытом море, а
  • А
    Артем
    30 июля 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Все четко, вовремя и без нареканий
  • Н
    Наталья
    26 июля 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Прекрасная поездка!
    Есть с чем сравнивать, брали аналогичную поездку у другого организатора.
    Хочется отметить высокую организованность мероприятия с точки зрения получения информации,
    читать дальше

    оплаты, трансфера туда и обратно.
    Вся флотилия корабликов новая, чистая и комфортная. Все - под одним бэндом и в одинаковом стиле. На борту есть спасительные жилеты, новые рыболовные снасти, туалет, навес от солнца.
    Капитаны - молодые, вежливые и очень позитивные.
    Рыбу наловили, сразу же улов был приготовлен и продегустирован.
    И взрослые и дети остались очень довольны!

  • И
    Ирина
    13 июля 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Приятнейшее времяпрепровождение! Не рыбалка, а настоящий аттракцион! Решили с сыном разбавить отдых морской прогулкой, а заодно попробовать порыбачить. Организация оказалась
    читать дальше

    просто на высоте: пунктуальный трансфер в обе стороны, отдельное спасибо, что забрали нас из весьма удаленной точки. По прибытии в порт четкое формирование групп и погрузка на тримаран. Судно раньше видела с берега, на фоне яхт выглядело оно как-то простовато, но в процессе оказалось, что оно наилучшим образом подходит под формат рыбалки, да и короткая прогулка по морю на нем очень комфортна - близость к водной глади, хороший обзор, комфорт участников в процессе ловли! Итак, выйдя из порта нас сразу же встретили дельфины, а наблюдали мы их на протяжении всей прогулки. Прогулка проходит на небольшом отдалении от берега и от Сириуса, фактически мы выплыли к берегу Адлера чуть дальше Мандарина и встали на точку ловли. Нашим капитаном был Марк, очень приятный и опытный молодой человек. Он объяснил как управляться со спиннингом, большим удивлением было, что ловить мы будем без прикормки, просто на голые крючки. Ну что ж. Закинули спиннинг, и через минуту началось - каждый удильщик один за одним вытаскивал богатый улов черноморских рыбок. В первые разы невозможно было поверить такому богатству, потом привыкли сами, к концу привыкли и рыбки, и уже реже стали клевать на блестящие крючки! Тем не менее улов был богатый, практически два ведра серебристых морских обитателей. Марк просто блестяще приготовил рыбку на корабельном мангале, в то время как желающие могли искупаться. После совместной трапезы довольные мы отправились в порт! Конечно, наши приятные впечатления обусловлены удачной рыбалкой, говорят, так бывает не всегда, но кому как не рыбакам понимать, что есть в этом чуточка везения, но и профессионализм организаторов! Думаю они точно сделают все, что от них зависит, чтобы рыбалка была удачной! Спасибо команде и удачи всем следующим участникам!

    Приятнейшее времяпрепровождение! Не рыбалка, а настоящий аттракцион! Решили с сыном разбавить отдых морской прогулкой, а заодноПриятнейшее времяпрепровождение! Не рыбалка, а настоящий аттракцион! Решили с сыном разбавить отдых морской прогулкой, а заодно
  • А
    Анастасия
    6 июля 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    И дельфинов увидели и искупались, и рыбы наловили, еще и с собой разрешили забрать! очень все понравилось, спасибо капитану Марку!
    И дельфинов увидели и искупались, и рыбы наловили, еще и с собой разрешили забрать! очень все понравилось, спасибо капитану Марку!И дельфинов увидели и искупались, и рыбы наловили, еще и с собой разрешили забрать! очень все понравилось, спасибо капитану Марку!И дельфинов увидели и искупались, и рыбы наловили, еще и с собой разрешили забрать! очень все понравилось, спасибо капитану Марку!И дельфинов увидели и искупались, и рыбы наловили, еще и с собой разрешили забрать! очень все понравилось, спасибо капитану Марку!
  • Д
    Данилова
    29 июня 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Все прошло отлично. Все объяснили, рассказали, пустили покупаться)
  • О
    Ольга
    18 июня 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Спасибо большое Василисе за проведённую экскурсию, прогулка прошла на одном дыхании, много интересного и познавательного узнали о городе Адлер.
    Спасибо большое Василисе за проведённую экскурсию, прогулка прошла на одном дыхании, много интересного и познавательного узнали о городе АдлерСпасибо большое Василисе за проведённую экскурсию, прогулка прошла на одном дыхании, много интересного и познавательного узнали о городе Адлер
  • С
    Станислав
    14 июня 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Василиса очень хороший рассказчик, с глубоким знанием исторической составляющей экскурсии. Рассказала нам о новых готовящихся экскурсиях на очень нестандартные для Сочи и Адлера темы. Однозначно рекомендую всем, кто хочет вникнуть в историю этих мест, а не просто провести свободное время.
  • К
    Ксения
    12 июня 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Благодарим за очень познавательную экскурсию по Адлеру. Узнали много нового. Экскурсовод Василиса очень интересно и увлекательно рассказывала историю города. Рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода Василису всем гостям Адлера😍

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Адлерский маяк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Адлер сквозь эпохи
  2. Попробовать Адлер на вкус
  3. Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
  4. Адлер от декабристов до удалёнщиков
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Голубое озеро
  4. Юпшарский каньон
  5. Роза Хутор
  6. Ресторан «Гагрипш»
  7. Олимпийский Парк
  8. Самое главное
  9. Набережная
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в декабре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Адлерский маяк" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 7500. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Адлерский маяк», 52 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль