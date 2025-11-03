читать дальше

просто на высоте: пунктуальный трансфер в обе стороны, отдельное спасибо, что забрали нас из весьма удаленной точки. По прибытии в порт четкое формирование групп и погрузка на тримаран. Судно раньше видела с берега, на фоне яхт выглядело оно как-то простовато, но в процессе оказалось, что оно наилучшим образом подходит под формат рыбалки, да и короткая прогулка по морю на нем очень комфортна - близость к водной глади, хороший обзор, комфорт участников в процессе ловли! Итак, выйдя из порта нас сразу же встретили дельфины, а наблюдали мы их на протяжении всей прогулки. Прогулка проходит на небольшом отдалении от берега и от Сириуса, фактически мы выплыли к берегу Адлера чуть дальше Мандарина и встали на точку ловли. Нашим капитаном был Марк, очень приятный и опытный молодой человек. Он объяснил как управляться со спиннингом, большим удивлением было, что ловить мы будем без прикормки, просто на голые крючки. Ну что ж. Закинули спиннинг, и через минуту началось - каждый удильщик один за одним вытаскивал богатый улов черноморских рыбок. В первые разы невозможно было поверить такому богатству, потом привыкли сами, к концу привыкли и рыбки, и уже реже стали клевать на блестящие крючки! Тем не менее улов был богатый, практически два ведра серебристых морских обитателей. Марк просто блестяще приготовил рыбку на корабельном мангале, в то время как желающие могли искупаться. После совместной трапезы довольные мы отправились в порт! Конечно, наши приятные впечатления обусловлены удачной рыбалкой, говорят, так бывает не всегда, но кому как не рыбакам понимать, что есть в этом чуточка везения, но и профессионализм организаторов! Думаю они точно сделают все, что от них зависит, чтобы рыбалка была удачной! Спасибо команде и удачи всем следующим участникам!