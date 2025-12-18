Сергей — ваша команда гидов в Адлере

Провели экскурсии для 825 туристов

читать дальше первый миллион. Когда я приехал в горы зимой и увидел шикарные курорты Красной Поляны, то влюбился окончательно! Получил новое образование и стал горнолыжным инструктором и проводником. По сей день я живу в Сочи — и мне есть что рассказать и показать. Работаю с коллегами-гидами.

Я приехал в Сочи в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. В то время я и представить не мог, что открою тут первый бизнес и заработаю