Ищете не просто яхту, а плавучий пятизвёздочный отель для VIP-мероприятия? Королева порта — роскошная Vela de Plata от итальянских мастеров — подойдёт для приёма самых требовательных гостей и важных делегаций.
Просторные палубы и удобные каюты создадут идеальные условия для корпоративного мероприятия или праздника. Всё, что нужно для комфортной поездки — уже на борту.
Просторные палубы и удобные каюты создадут идеальные условия для корпоративного мероприятия или праздника. Всё, что нужно для комфортной поездки — уже на борту.
Описание водной прогулки
- Вы отправитесь на яхте Vela de Plata (модель Leopard 82) длиной 25 м. и шириной 5,2 м. Она построена в 2004 году и обновлена до современных стандартов.
- Два двигателя общей мощностью 2300 л. с. позволят развить высокую скорость (до 70 км/ч).
- На яхте днём комфортно разместятся до 15 гостей. Для ночёвки предусмотрено 8 спальных мест в 3 каютах.
- Внутри есть 3 душевые и 2 отдельных туалета — будет комфортно даже большим компаниям.
- Высокий борт (3,2 м) обеспечивает отличный обзор.
Что можно организовать на Vela de Plata:
- корпоративные мероприятия: тимбилдинг, деловую встречу или закрытую презентацию вдали от офисной суеты.
- частные праздники: юбилей или статусную свадьбу.
- эксклюзивный трансфер — быструю VIP-доставку компании к месту назначения.
Организационные детали
- В стоимость включены аренда яхты, топливо и услуги капитана.
- Также можно арендовать яхту на 3, 4, 8 часов либо на полный день. Детали и стоимость обсудим в переписке.
- За доплату возможен заказ стюарда/хостес.
Важно:
- Перед отплытием капитан проведёт обязательный инструктаж по технике безопасности. На борту нужно строго соблюдать его указания.
- С собой можно взять еду и напитки.
- Надевайте, пожалуйста, обувь только с нескользящей светлой подошвой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Имеретинский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 825 туристов
Я приехал в Сочи в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. В то время я и представить не мог, что открою тут первый бизнес и заработаю
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Водная прогулка
Аренда яхты Sessa Oyster 40 в Адлере
Ваше идеальное морское приключение на элегантной красавице
Начало: В порту Имеретинский
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
35 000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
Прекрасная возможность провести время на итальянской моторной яхте Bruno в Адлере. Комфорт, стиль и море удовольствия ждут вас
Начало: В порту
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
25 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Водная прогулка
Индивидуальная VIP-прогулка на яхте в Адлере
Выйти в открытое море, отдохнуть от суеты и насладиться умиротворяющими пейзажами
Начало: В порту Имеретинский
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
23 850 ₽
26 500 ₽ за всё до 8 чел.