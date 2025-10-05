читать дальше на борту, мерам безопасности, устройству яхты и имеющегося оборудования. Кроме того, Клим - отличный рассказчик, легко нашёл общий язык с детьми. Было интересно и весело. Мы наслаждались прекрасными видами, купались в открытом море. Вернулись на берег в отличном настроении и с новыми приятными впечатлениями. Обязательно будем рекомендовать такую прогулку нашим друзьям и сами вернёмся снова

Были на прогулке 28.09.2025. Нашим капитаном был Клим. Профессионал. Действует чётко и уверенно, мы чувствовали себя в безопасности. Перед началом прогулки Клим на понятном языке проинструктировал нас по правилам поведения