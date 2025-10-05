Приглашаем в индивидуальное мини-путешествие по акватории Олимпийского парка и Адлера на роскошной французской яхте! Программа подойдёт каждому, кто готов воспринимать прекрасное, ведь вас ждут тишина и спокойствие вкупе с лучшими видами и традициями «аристократического» отдыха.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание водной прогулки
Капитан нашей яхты — профессиональный мореплаватель с опытом, исчисляемым десятилетиями, повидавший весь мир и накопивший миллион историй.
Выйдя из Имеретинского порта, мы окажемся в открытом море. Перед вами откроется пейзаж величественных Кавказских гор, Адлера, Олимпийского парка и далёкие очертания республики Абхазия до мыса Пицунда. При желании вы даже сможете сами встать у штурвала, чтобы попробовать себя в роли капитана.
Организационные детали
- Помимо лицензии, страховки пассажиров и имущества, на борту есть полный комплект спасательного оборудования в соответствии с кодексом торгового мореплавания РФ
- Перед отправлением проводится полный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на борту
- С собой можно брать напитки и еду, кроме красящих, жирных и сыпучих продуктов
- Вас будет сопровождать опытный капитан из нашей команды
Особенности программы
- Детей любого возраста нужно указывать наравне со взрослыми
- Курение и нахождение в состоянии опьянения на борту запрещено
- В летнее время года мы находимся на борту без обуви
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Имеретинский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 1641 туриста
Добрый день, меня зовут Егор и я — ваш капитан! Яхты — наше семейное хобби и, имея за плечами богатый опыт морских путешествий, мы решили открыть этот дивный мир парусов каждому из вас. На наших яхтах вы отправитесь в настоящее мини-путешествие, где каждый найдёт для себя что-то интересное.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
5 окт 2025
Были на прогулке 28.09.2025. Нашим капитаном был Клим. Профессионал. Действует чётко и уверенно, мы чувствовали себя в безопасности. Перед началом прогулки Клим на понятном языке проинструктировал нас по правилам поведения
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
-
5%
Водная прогулка
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Завтра в 07:30
11 ноя в 07:30
1663 ₽
1750 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 11 чел.
Мастер-класс по управлению яхтой в Адлере
Отправляйтесь в морское приключение из порта Адлера! Насладитесь романтикой моря, встретите дельфинов и получите уроки управления яхтой от капитана
Начало: В Имеретинском порту Сириус
Завтра в 07:30
11 ноя в 07:30
1722 ₽
2025 ₽ за человека
-
10%
Водная прогулка
Морская прогулка из Адлера на белоснежной яхте
Насладитесь морской прогулкой из Адлера на современной яхте. Полюбуйтесь видами, искупайтесь и, возможно, встретите дельфинов
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30, 14:00 и 15:30
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
2160 ₽
2400 ₽ за человека