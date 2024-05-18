1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры
Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Индивидуальный тур или аренда яхты в Адлере — отличный вариант досуга»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: Каждый день, круглосуточно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхт в Адлере
Начало: Порт Адлер
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
Расписание: Ежедневно, время по запросу
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты кабриолета
Начало: Краснодарский край, Сочи г., ул. Голубая, 16а
Расписание: Ежедневно, время по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда моторной яхты Evolution
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
Расписание: Время по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
Начало: Центральный порт Сочи
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
С ветерком прокатиться по Чёрному морю
Начало: В порту
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Яхты, катера, катамараны в аренду из Адлера и Сочи
Начало: По договорённости
«Предлагаем арендовать яхту или катер и незабываемо провести время»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 000₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 мая 2024Мы брали индивидуальную яхту, видели дельфинов, хотелось сказать огромное спасибо капитану Климу!!!!! Все было интересно и впечатляюще
- ИИнна17 мая 2024Экскурсия впечатлила!!! Притом, что мы избалованные путешественники. Капитан был очень коммуникабелен, выполнял все просьбы, провел инструктаж, как вести себя на
- ВВладислав15 мая 2024Добрый день! Все понравилось, спасибо!
- ААйнура8 мая 2024Спасибо организаторам и нашему капитану Климу! Была отличная прогулка, нам очень понравилось, дочь вообще в восторге! Отдельное спасибо за предоставление
- ААнна30 апреля 2024Добрый день! Все супер! Спасибо!))
- ЮЮля30 апреля 2024Юлия, добрый день! Спасибо большое! Все понравилось
- ГГеоргий25 сентября 2023Яхта просто нереально красивая!!! Капитан - настоящий яхтсмен, который сам наслаждается этой прогулкой!!! В открытом море вода прогревается намного лучше и купаться было одно удовольствие!!! В целом мы в восторге!!! Было очень классно!!! Превзошло все ожидания!!!
- ВВладислав18 сентября 2023Невероятные ощущения, были получены после прогулки на яхте! Красивые пейзажи. Очень грамотные и квалифицырованные капитаны!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Аренда яхт»
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