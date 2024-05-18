Прокат и аренда в Адлере

Найдено 9 экскурсий в категории «Прокат и аренда» в Адлере, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аренда яхты в Адлере
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры
Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Индивидуальный тур или аренда яхты в Адлере — отличный вариант досуга»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 8 чел.
Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: Каждый день, круглосуточно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15 900 за всё до 6 чел.
Аренда яхт в Адлере
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Аренда яхт в Адлере
Начало: Порт Адлер
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 11 чел.
Аренда парусной яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
Расписание: Ежедневно, время по запросу
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 11 чел.
Аренда яхты кабриолета
🛥 На яхте
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты кабриолета
Начало: Краснодарский край, Сочи г., ул. Голубая, 16а
Расписание: Ежедневно, время по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 11 чел.
Аренда моторной яхты Evolution
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда моторной яхты Evolution
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
Расписание: Время по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 8 чел.
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
Начало: Центральный порт Сочи
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 11 чел.
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
С ветерком прокатиться по Чёрному морю
Начало: В порту
«Предлагаем вам в аренду эксклюзивную моторную яхту известной итальянской верфи Bruno Abbate Primatist»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17 000 за всё до 10 чел.
Яхты, катера, катамараны в аренду из Адлера и Сочи
🛥 На яхте
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Яхты, катера, катамараны в аренду из Адлера и Сочи
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 000 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Аренда яхты в Адлере
    Мы брали индивидуальную яхту, видели дельфинов, хотелось сказать огромное спасибо капитану Климу!!!!! Все было интересно и впечатляюще
  • И
    Инна
    17 мая 2024
    Аренда яхты в Адлере
    Экскурсия впечатлила!!! Притом, что мы избалованные путешественники. Капитан был очень коммуникабелен, выполнял все просьбы, провел инструктаж, как вести себя на
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    парусной яхте. Самое главное, мы увидели дельфинов в открытом море, изначально они плавали далеко, затем подплыли к яхте близко. Мы успели все заснять. . дети были в восторге. Брали индивидуальную яхту арабелла.

  • А
    Айнура
    8 мая 2024
    Аренда яхты в Адлере
    Спасибо организаторам и нашему капитану Климу! Была отличная прогулка, нам очень понравилось, дочь вообще в восторге! Отдельное спасибо за предоставление
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    яхты премиум без доплаты, а также за дополнительные 30 минут без доплаты! Будем рекомендовать и обязательно сами снова воспользуемся услугами в следующий наш приезд в Адлер)

  • Г
    Георгий
    25 сентября 2023
    Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
    Яхта просто нереально красивая!!! Капитан - настоящий яхтсмен, который сам наслаждается этой прогулкой!!! В открытом море вода прогревается намного лучше и купаться было одно удовольствие!!! В целом мы в восторге!!! Было очень классно!!! Превзошло все ожидания!!!
  • В
    Владислав
    18 сентября 2023
    Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
    Невероятные ощущения, были получены после прогулки на яхте! Красивые пейзажи. Очень грамотные и квалифицырованные капитаны!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2021
    Аренда яхт в Адлере
    Добрый вечер, все было хорошо! Остались довольны, спасибо!
  • О
    Олеся
    14 мая 2021
    Аренда яхт в Адлере
    Все супер! И природа, и погода, и сама прогулка! Обязательно повторю, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Прокат и аренда»

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Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Прокат и аренда" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 8 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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