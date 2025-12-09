Выбираете место для празднования Нового Года в компании друзей? Приглашаем вас к нам на яхту.
Выпьем шампанского, запустим салют прямо с борта лодки и полюбуемся на праздничный ночной город с самого лучшего ракурса. Любимые закуски и напитки вы можете взять с собой.
Описание водной прогулки
Позвольте себе самый незабываемый Новый Год — вдали от суеты, в бескрайних объятиях Черного моря. Мы предлагаем арендовать яхту только для вашей компании в новогоднюю ночь. Поднимите бокал шампанского под звездным небом и встретьте первый день года в открытом море — с лучшего из возможных ракурсов. С борта яхты вы увидите Олимпийское наследие Сочи — величественные арены и парки, подсвеченные праздничными огнями. Мы посмотрим и на другие знаменитые достопримечательности курорта с выгодного ракурса, а также увидим Праздничный салют над Адлером, Сириусом и Сочи. Организационные моменты• В море выходим в 23:00 31 декабря, возвращаемся по настроению — ориентировочно к 02:00 1 января.
Приходить со своими напитками и едой можно, но в разумных пределах.
• В случае визуального выявления неадекватного состояния в выходе в море будет отказано. Важная информация:
Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийский парк
- Праздничный салют над Адлером, Сириусом и Сочи
Что включено
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Плот для запуска салютов
- Шампанское
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Еда
- Алкоголь
Место начала и завершения?
Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня»
- Сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
