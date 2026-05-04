Большая обзорная экскурсия по Большому Сочи + морская прогулка (из Адлера)

Эта экскурсия познакомит вас с главными местами курорта — без спешки и поверхностного взгляда.
Маршрут объединяет исторические и современные локации Большого Сочи: от сталинского модерна до морских причалов, от аллей старого парка до сцен, где до сих пор звучат голоса великих артистов. Завершим день водной прогулкой — как и полагается в южном городе!
Описание экскурсии
Маршрут включает знаковые городские достопримечательности, среди которых:
- дача Сталина — образец строгой архитектуры и свидетель личной жизни вождя
- парк «Ривьера» — живая легенда города с вековыми деревьями и уютными аллеями
- Морской порт и памятник Михаилу Архангелу — сердце делового и паломнического Сочи
- Театральная площадь и Зимний театр — центр культурной жизни
В пути вы:
- познакомитесь с историей развития курорта: от первых лечебниц до Олимпийских игр
- увидите, как сегодня живёт город: ритм районов, местные традиции и современная инфраструктура
- сделаете панорамные снимки с точек, откуда открываются и морские просторы, и горы
- услышите истории, которые редко попадают в путеводители: о судьбах людей, строивших Сочи, и о том, как менялся его характер
Организационные детали
В стоимость входит:
- трансфер на туристическом автобусе
- страховка
- дегустация местных вин и горного мёда
Дополнительные расходы:
- дача Сталина: 600 ₽ — взрослый, 250 ₽ — дети 7–13 лет
- морская прогулка (по желанию): 1000 ₽ — взрослый, 500 ₽ — дети 6–11 лет
С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На муниципальной остановке в пределах Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Адлере
Провела экскурсии для 1612 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
Основано на 1 отзыве
900 ₽ за человека