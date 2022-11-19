Джиптур в Абхазию на один день

Джиптур в Абхазию на один день
Джиптур в Абхазию на один день
Джиптур в Абхазию на один день
Джиптур в Абхазию на один день
Джиптур в Абхазию на один день
Джиптур в Абхазию на один день
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Что вас ожидает 🤩

  • Известный ресторан «Гагрипш»
  • Смотровая площадка г. Гагра
  • Белые скалы
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Пасека и винный погреб
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон (Каменный мешок)
  • Чабгарский карниз и смотровая «Прощай Родина»
  • Жемчужина Абхазии – Озеро Рица
  • Водопад «Влюбленных»
  • Водопад «Гегский»
  • Внимание!
  • Маршрут указан ориентировочный.
  • В процессе проведения экскурсии маршрут может быть изменен или дополнен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Джиппинг экскурсия в Абхазии не оставит равнодушным никого. Захватывающее путешествие по самым необычным и красивым местам.
Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами.
Увидите водопады — Влюбленных, Гегский, Девичьи и Мужские слезы. С опытным инструктором доберетесь до Голубого озера и озера Рица, Чабгарского карниза, Юпшарского каньона, который из-за необычной формы зовется «каменным мешком».
Прогуляетесь по подвесному мосту через реку Бзыбь, попробуете абхазское вино и заглянете на пасеку. Мы с вами попадем в ресторан «Гагрипш» и искупаемся в чистейшем море на пляже у Колоннады в Гагре.
Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки или Российско-Абхазской границы. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания.
Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.

Ежедневно с 06:00-07:00 утра.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя.
  • Трансфер с остановок в Адлере по ул. Ленина, Олимпийского парка.
  • Дегустации напитков, сыра, меда, копченостей, сладостей
Что не входит
  • Экологический сбор на озере Рица - 700 руб. /чел. (Оплачивается обязательно)
  • Трансфер с других районов Сочи – 200 руб. /чел.
  • Питание (по желанию)
Место начала и завершения?
Граница или Остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06:00-07:00 утра.
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки или Российско-Абхазской границы. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
  • Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания.
  • Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
  • В стоимость экскурсии не включено:
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк Абхазии - 700 рублей с человека.
  • В процессе экскурсии вас завезут на обед в кафе. Средний чек на 1 человека ориентировочно 300-500 рублей на человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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