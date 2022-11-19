Джиппинг экскурсия в Абхазии не оставит равнодушным никого. Захватывающее путешествие по самым необычным и красивым местам.

Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами.

Увидите водопады — Влюбленных, Гегский, Девичьи и Мужские слезы. С опытным инструктором доберетесь до Голубого озера и озера Рица, Чабгарского карниза, Юпшарского каньона, который из-за необычной формы зовется «каменным мешком».

Прогуляетесь по подвесному мосту через реку Бзыбь, попробуете абхазское вино и заглянете на пасеку. Мы с вами попадем в ресторан «Гагрипш» и искупаемся в чистейшем море на пляже у Колоннады в Гагре.

Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки или Российско-Абхазской границы. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.

Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания.

Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.