Джип-тур в каньоны реки Хашупсе - это экстремальное путешествие, полное впечатляющих видов и приключений.
Участники смогут насладиться первозданной красотой скальных массивов, тенистыми теснинами и чистейшей речной водой. Маршрут проходит через аутентичные
Участники смогут насладиться первозданной красотой скальных массивов, тенистыми теснинами и чистейшей речной водой. Маршрут проходит через аутентичные
6 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Увлекательный джип-тур
- 🌄 Впечатляющие виды каньонов
- 🏰 Исторические места Гагры
- 🐴 Возможность верховой езды
- 📸 Фото на память в живописных местах
- 🌿 Прогулка по старинным мостам
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Белые скалы
- Старая Гагра
- Бзыпский храм
- Водопад Девичьи слезы
- Старинный немецкий мост
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Каньоны Хашупсе считаются одними из самых впечатляющих и захватывающих каньонов в регионе. Добраться туда можно по грунтовой дороге в долине горной реки, через аутентичные деревни и села, где в полях пасутся коровы и лошади, летом в садах зреют персики, а осенью — фейхоа, мандарины и хурма. Дорога к Каньону проходит через густые заросли самшита, поросшего мхом, по узким каменистым тропам. Весной Большой каньон Хашупсе доступен на сапборде — вода спокойная, во второй половине лета и осенью гидрокостюм не нужен, так как вода прогревается до комфортной температуры. После прогулки по каньону мы посетим Белые скалы на берегу моря. Прогуляемся по заброшенным дворцам, царским дачам и санаториям в Старой Гагре. Затем направимся в «Абхазский дворик», на пути к которому поднимемся в Бзыпский храм, покормим животных, увидим водопад «Девичьи слезы». Также мы пройдемся по старинному немецкому мосту, на противоположной стороне которого расположена конюшня, где можно прокатиться верхом. Помимо этого вас ждут качели над рекой и стеклянный мост. Важная информация:
- Обязательно возьмите с собой купальник, обувь и полотенце.
- Отправляться на экскурсию нужно в удобной обуви на плоской подошве.
- На всех локациях спокойно гуляете и делаете фото, никто никуда не торопит.
- Делаю красивые фото, фото на камеру 360.
- При желании — пикник, кофе в турке, кальян в живописных местах.
Каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форелевое хозяйство
- Малый каньон Хашупсе
- Большой каньон
- Белые скалы
- Смотровая площадка «Я люблю Гагру», подвесная балка
- Площадь Гагарина - фонтан "Три грации", универмаг "Жоэквара", ж/д станция "Абаата"
- Замок принца Ольденбургского
- Пансионат «Скала» и верхняя станция канатки
- Колоннада
- Зимний театр
- Парк Принца Ольденбургского
- Ресторан «Гагрипш»
- Бзыпский храм
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Старинный Немецкий мост, конюшня
- Абхазский дворик
- Стеклянный мост через реку Бзыбь
Что включено
- Трансфер из отеля/в отель
- Помощь в прохождении границы
- Авто/пешее сопровождение, помощь в преодолении маршрута (по необходимости)
- Экскурсии по местам посещения
- Кофе в турке, кальян (по желанию), инвентарь для пикника
- Помощь в фото - и видеосъемке, фото 360
- Wi-Fi в Абхазии
Что не входит в цену
- Трансфер из Красной поляны, Сочи - 1500 руб. в каждую сторону
- Входной билет в каньон: 300 руб. - взрослый
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Завершение: Гид отвезет вас по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, после бронирования свяжитесь с гидом по указанному в брони номеру
- При необходимости детского кресла - укажите в сообщении. Также прошу написать если если имеются особые предпочтения по поездке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
17 июл 2025
Входит в следующие категории Адлера
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