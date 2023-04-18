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Приморский парк – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Приморский парк» в Адлере, цены от 15 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
Джиппинг
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Фантастический каньон Хашупсе
Отправляйтесь в уникальное путешествие по каньонам Хашупсе и историческим местам Гагры. Вас ждут живописные виды и захватывающие приключения
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 500 ₽ за всё до 7 чел.
Красоты Абхазии за один день - Гагра, Бзыпь, Рица
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Красоты Абхазии за один день
Откройте для себя захватывающие виды Абхазии: от курорта Гагра до кристально чистого озера Рица. Насладитесь природой и культурой региона
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Гагра, Рица, Юпшара на INFINITI (7 мест)
Джиппинг
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике - индивидуальная экскурсия
Поездка на внедорожнике по живописным местам Абхазии. Посетите город-курорт Гагра, высокогорное озеро Рица и Малую Рицу. Незабываемые впечатления
Начало: По договоренности в Адлере/Сириусе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 500 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    18 апреля 2023
    Гагра, Рица, Юпшара на INFINITI (7 мест)
    Экскурсовод Алексей - просто супер!
    От поездки в восторге, отъезд утром четко во время, очень комфортная машина, даже на третьем ряду
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    много места для ног. Кондиционер, музыка, и самое главное стиль езды, без лихачества. Очень надежно чувствовали себя.
    Алексей интересно и в меру рассказывал о местах которые проезжали мимо.
    Очень понравилось что ездили по местам где почти нет никого из туристов и точно нет толпы! Впечатления просто восторг! 10 из 10! Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Приморский парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
  2. Красоты Абхазии за один день - Гагра, Бзыпь, Рица
  3. Гагра, Рица, Юпшара на INFINITI (7 мест)
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Голубое озеро
  4. Юпшарский каньон
  5. Роза Хутор
  6. Олимпийский Парк
  7. Ущелье Ахцу
  8. Набережная
  9. Самое главное
  10. Ресторан «Гагрипш»
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2025
Сейчас в Адлере в категории "Приморский парк" можно забронировать 3 экскурсии от 15 500 до 16 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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