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много места для ног. Кондиционер, музыка, и самое главное стиль езды, без лихачества. Очень надежно чувствовали себя.

Алексей интересно и в меру рассказывал о местах которые проезжали мимо.

Очень понравилось что ездили по местам где почти нет никого из туристов и точно нет толпы! Впечатления просто восторг! 10 из 10! Спасибо огромное!