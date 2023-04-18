Индивидуальная
до 7 чел.
Фантастический каньон Хашупсе
Отправляйтесь в уникальное путешествие по каньонам Хашупсе и историческим местам Гагры. Вас ждут живописные виды и захватывающие приключения
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Красоты Абхазии за один день
Откройте для себя захватывающие виды Абхазии: от курорта Гагра до кристально чистого озера Рица. Насладитесь природой и культурой региона
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике - индивидуальная экскурсия
Поездка на внедорожнике по живописным местам Абхазии. Посетите город-курорт Гагра, высокогорное озеро Рица и Малую Рицу. Незабываемые впечатления
Начало: По договоренности в Адлере/Сириусе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 500 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра18 апреля 2023Экскурсовод Алексей - просто супер!
От поездки в восторге, отъезд утром четко во время, очень комфортная машина, даже на третьем ряду
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Приморский парк»
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