Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Олимпиада-2014 кардинальным образом изменила жизнь Сочи. Город стал не только летним курортом, но и зимним. На современные трассы стали приезжать любители сноуборда и лыж. С нами вы отправитесь в путешествие по олимпийскому наследию Сочи.



Вы побываете на Красной поляне, попробуете минеральную воду прямо из источника и насладитесь знаменитым шоу фонтанов в Олимпийском парке. 5 236 отзывов

Экскурсии Адлер Ваш гид в Адлере Задать вопрос Групповая экскурсия -50% 1000 ₽ выгода 500 ₽ 500 ₽ за человека 5 236 отзывов 9 часов На автобусе, канатная дорога Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Красная поляна — это сочетание невероятных природных пейзажей и современной инфраструктуры постолимпийского наследия. И на этой экскурсии вы сможете в этом убедиться. Одна только дорога в Красную поляну — это целое путешествие по новой, удобной, безопасной и высокоскоростной трассе (которая, к слову, стала самым дорогим объектом Олимпиады-2014) в окружении потрясающих горных панорам. Ущелье Ахцу Одной из таких панорам будет великолепный вид со смотровой площадки на горное ущелье Ахцу. У подножия отвесных известняковых скал вы услышите, как гремит река Мзымта. Летом увидите, как зеленый ковер из хвойно-лиственного леса покрывает практически все отвесные скалы. Говорят, что с абазинского языка, название ущелья переводится как место, где ударила молния. И находясь там, становится понятно, словно оно возникло, когда молния попала в большой горный массив. Расколовшись, он дал дорогу бурной реке и жизнь растительности. Невероятное зрелище! Нарзанный источник Продвигаясь дальше по нашему маршруту, мы сможем напитаться целебной водой из минерального источника «Чвижепсе». Надпись рядом гласит, что вода гидрокарбонатная кальциево-натриевая, мышьяковистая. Имеет ряд показаний к применению: хронический гастрит, панкреатит, эффективна при лечении гипертонической болезни, заболеваний опорно-двигательного аппарата и многих других. Так что, захватываем с собой тару, наливаем, оздоравливаемся и двигаемся дальше к пункту назначения. Красная поляна До 2014 года проведение зимней олимпиады в русских субтропиках, казалось просто нереальным! А сейчас?! Во время нашего тура вместе с нами вы увидите всё что было возведено для того, чтобы она состоялась: горную олимпийскую деревню, гостиницы, горнолыжные центры и трассы, новые канатные дороги и многое другое. И теперь это место похоже на чудесный уголок, поистине Швейцарские Альпы по-русски, где можно отдохнуть всей семьей. Множество развлечений, активного отдыха, прогулок на свежем воздухе и настолько невероятных горных пейзажей, что дух захватывает от красоты! Важная информация • На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

каждый день с 10.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Красная Поляна

Роза Хутор

Площадь Ратуши

Знаменитый подвесной мост Skybridge

Минеральный источник Чвижепсе

Ущелье Ахцу

Олимпийский парк

Шоу фонтанов

Стадион Фишт

Ледовая арена «Шайба» Что включено Трансфер на комфортабельном автобусе

Услуги гида

Дегустация местной продукции (мёд, вино, чай) Что не входит в цену Билеты на канатную дорогу (по желанию). Цена зависит от высоты подъёма и сезона.

Экологический сбор при посещении источника Чвижепсе (100 руб.)

Питание (в парке есть кафе)

Личные расходы, сувениры Место начала и завершения? Сочи, Адлер: КПП отеля или ближайшая остановка Когда и сколько длится? Когда: каждый день с 10.00 Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.