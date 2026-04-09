Олимпиада-2014 кардинальным образом изменила жизнь Сочи. Город стал не только летним курортом, но и зимним. На современные трассы стали приезжать любители сноуборда и лыж. С нами вы отправитесь в путешествие по олимпийскому наследию Сочи.
Вы побываете на Красной поляне, попробуете минеральную воду прямо из источника и насладитесь знаменитым шоу фонтанов в Олимпийском парке.
Вы побываете на Красной поляне, попробуете минеральную воду прямо из источника и насладитесь знаменитым шоу фонтанов в Олимпийском парке.
Описание экскурсииКрасная поляна — это сочетание невероятных природных пейзажей и современной инфраструктуры постолимпийского наследия. И на этой экскурсии вы сможете в этом убедиться. Одна только дорога в Красную поляну — это целое путешествие по новой, удобной, безопасной и высокоскоростной трассе (которая, к слову, стала самым дорогим объектом Олимпиады-2014) в окружении потрясающих горных панорам. Ущелье Ахцу Одной из таких панорам будет великолепный вид со смотровой площадки на горное ущелье Ахцу. У подножия отвесных известняковых скал вы услышите, как гремит река Мзымта. Летом увидите, как зеленый ковер из хвойно-лиственного леса покрывает практически все отвесные скалы. Говорят, что с абазинского языка, название ущелья переводится как место, где ударила молния. И находясь там, становится понятно, словно оно возникло, когда молния попала в большой горный массив. Расколовшись, он дал дорогу бурной реке и жизнь растительности. Невероятное зрелище! Нарзанный источник Продвигаясь дальше по нашему маршруту, мы сможем напитаться целебной водой из минерального источника «Чвижепсе». Надпись рядом гласит, что вода гидрокарбонатная кальциево-натриевая, мышьяковистая. Имеет ряд показаний к применению: хронический гастрит, панкреатит, эффективна при лечении гипертонической болезни, заболеваний опорно-двигательного аппарата и многих других. Так что, захватываем с собой тару, наливаем, оздоравливаемся и двигаемся дальше к пункту назначения. Красная поляна До 2014 года проведение зимней олимпиады в русских субтропиках, казалось просто нереальным! А сейчас?! Во время нашего тура вместе с нами вы увидите всё что было возведено для того, чтобы она состоялась: горную олимпийскую деревню, гостиницы, горнолыжные центры и трассы, новые канатные дороги и многое другое. И теперь это место похоже на чудесный уголок, поистине Швейцарские Альпы по-русски, где можно отдохнуть всей семьей. Множество развлечений, активного отдыха, прогулок на свежем воздухе и настолько невероятных горных пейзажей, что дух захватывает от красоты! Важная информация • На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
каждый день с 10.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная Поляна
- Роза Хутор
- Площадь Ратуши
- Знаменитый подвесной мост Skybridge
- Минеральный источник Чвижепсе
- Ущелье Ахцу
- Олимпийский парк
- Шоу фонтанов
- Стадион Фишт
- Ледовая арена «Шайба»
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Услуги гида
- Дегустация местной продукции (мёд, вино, чай)
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу (по желанию). Цена зависит от высоты подъёма и сезона.
- Экологический сбор при посещении источника Чвижепсе (100 руб.)
- Питание (в парке есть кафе)
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Сочи, Адлер: КПП отеля или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 10.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 236 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Даже дождливая и снежная погода не испортила впечатлений от поездки в горы. Всё было четко организовано: гид Даша с юмором рассказывала, водитель Давид вёз аккуратно, ничего не навязывали. Вечернее шоу фонтанов стало прекрасным финалом.
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М
Очень интересная экскурсия с гидом Кристиной, которая всё подробно рассказала и провела по красивым местам. Рекомендую этот тур.
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Е
Всё просто превосходно: огромное спасибо организаторам, водителю и гиду. Экскурсия была комфортной, увлекательной, познавательной и очень красивой.
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О
Незабываемые выходные с канатной дорогой, термальными источниками и дегустацией меда. Зарядились энергией и счастьем в горах, спасибо гиду Дарье за прекрасную экскурсию.
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И
Всё было отлично, безопасно, интересно и идеально выдержано по времени.
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З
Мы побывали на экскурсии- Гранд-тур по всей Красной Поляне-Олимпийское наследие.
Все было организовано на отлично. Мы переносили экскурсию на другой день-нам пошли на встречу, за что спасибо Александру.
Профессионал в своем деле
Все было организовано на отлично. Мы переносили экскурсию на другой день-нам пошли на встречу, за что спасибо Александру.
Профессионал в своем деле
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