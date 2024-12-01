9 часов
Групповая
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
17 янв в 10:30
800₽ за человека
скидка
55%
10 часов
Групповая
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу горных курортов Красной Поляны и завершите день шоу фонтанов в Олимпийском парке. Комфортный трансфер и гид в вашем распоряжении
Начало: У вашего отеля или на остановке в центре
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
17 янв в 10:15
1200540₽ за человека
9 часов
Групповая
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
Начало: Сочи/Адлер, от КПП отеля или ближайшей остановки
Завтра в 11:00
17 янв в 11:00
3000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 декабря 2024Яков отличный экскурсовод. На экскурсию ездила с двумя девочками 74 и 72 годика. Всё путешествие прошло очень достойно. Организация на высоте. Комфортно, интересно и просто замечательно. Рекомендую.
- ООльга14 августа 2024Перед заказом уточните детали у организатора. Мы поехали просто в целях знакомства, цели кататься на канатных дорогах не было, да и
- ООлег21 июля 2024Очень хороший гид Елена и водитель Давид,водил автобус аккуратно,кондиционер все хорошо,гид Елена все отлично объясняла и показывала,даже больше чем нужно,и вообще очень приятный и внимательный человек, спасибо!!!!!! экскурсия на красную поляну очень впечатлила,не так как в абхазию
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Фонтаны»
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