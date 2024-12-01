1 отзыв

10 часов

Погрузитесь в атмосферу горных курортов Красной Поляны и завершите день шоу фонтанов в Олимпийском парке. Комфортный трансфер и гид в вашем распоряжении

Начало: У вашего отеля или на остановке в центре