Экскурсии по фонтанам Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «Фонтаны» в Адлере, цены от 540 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
На автобусе
7 отзывов
9 часов
Групповая
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
17 янв в 10:30
800 за человека
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Адлера)
На автобусе
скидка
55%
1 отзыв
10 часов
Групповая
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу горных курортов Красной Поляны и завершите день шоу фонтанов в Олимпийском парке. Комфортный трансфер и гид в вашем распоряжении
Начало: У вашего отеля или на остановке в центре
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
17 янв в 10:15
1200540 за человека
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
На автобусе
9 часов
Групповая
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
Начало: Сочи/Адлер, от КПП отеля или ближайшей остановки
Завтра в 11:00
17 янв в 11:00
3000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 декабря 2024
    Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Адлера)
    Яков отличный экскурсовод. На экскурсию ездила с двумя девочками 74 и 72 годика. Всё путешествие прошло очень достойно. Организация на высоте. Комфортно, интересно и просто замечательно. Рекомендую.
    Яков отличный экскурсовод. На экскурсию ездила с двумя девочками 74 и 72 годика. Всё путешествие прошлоЯков отличный экскурсовод. На экскурсию ездила с двумя девочками 74 и 72 годика. Всё путешествие прошлоЯков отличный экскурсовод. На экскурсию ездила с двумя девочками 74 и 72 годика. Всё путешествие прошлоЯков отличный экскурсовод. На экскурсию ездила с двумя девочками 74 и 72 годика. Всё путешествие прошло
  • О
    Ольга
    14 августа 2024
    Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
    Перед заказом уточните детали у организатора. Мы поехали просто в целях знакомства, цели кататься на канатных дорогах не было, да и
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    в описании не предусмотрена остановка в 3,5 часа в Красной поляне. Экскурсовод пыталась всяческими методами уговорить подняться, сначала говорила, что мы должны были бы ждать у ресторана, потом, что нас могут отвезти далее, потом, что нас никуда не отвезут, в итоге нам нашли альтернативу и отвезли на Роза Хутор. Остановка на обед у ресторана-не оправданные расходы, можно пообедать и на курортах за стоимость меньшую в два раза. Также была предусмотрена дегустация, где можно было купить мёд, вино, чачу В целом экскурсия понравилась, посетили форелевое хозяйство, не предусмотренное в описании экскурсии. Экскурсовод рассказывала все очень интересно, легко, присутствовал интерактив.

  • О
    Олег
    21 июля 2024
    Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
    Очень хороший гид Елена и водитель Давид,водил автобус аккуратно,кондиционер все хорошо,гид Елена все отлично объясняла и показывала,даже больше чем нужно,и вообще очень приятный и внимательный человек, спасибо!!!!!! экскурсия на красную поляну очень впечатлила,не так как в абхазию

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Фонтаны»

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  1. Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
  2. Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Адлера)
  3. Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в январе 2025
Сейчас в Адлере в категории "Фонтаны" можно забронировать 3 экскурсии от 540 до 3000 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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