5%
Водная прогулка
Индивидуальная VIP-прогулка на яхте в Адлере
Выйти в открытое море, отдохнуть от суеты и насладиться умиротворяющими пейзажами
Начало: В порту Имеретинский
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 175 ₽
26 500 ₽ за всё до 8 чел.
5%
Водная прогулка
Морская прогулка на катере в Адлере
Насладиться красотой Чёрного моря и живописными пейзажами побережья
Начало: На Морском бульваре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
20 900 ₽
22 000 ₽ за всё до 11 чел.
10%
Водная прогулка
Трёхчасовая морская рыбалка в Адлере
Поймать рыбу мечты и съесть её прямо на борту
Начало: На Морском бульваре
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2700 ₽
3000 ₽ за человека
Были на прогулке 28.09.2025. Нашим капитаном был Клим. Профессионал. Действует чётко и уверенно, мы чувствовали себя в безопасности.
