прогулки Клим на понятном языке проинструктировал нас по правилам поведения на борту, мерам безопасности, устройству яхты и имеющегося оборудования. Кроме того, Клим - отличный рассказчик, легко нашёл общий язык с детьми. Было интересно и весело. Мы наслаждались прекрасными видами, купались в открытом море. Вернулись на берег в отличном настроении и с новыми приятными впечатлениями. Обязательно будем рекомендовать такую прогулку нашим друзьям и сами вернёмся снова