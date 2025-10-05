Мои заказы

Имеретинский порт – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Имеретинский порт» в Адлере, цены от 2700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Индивидуальная VIP-прогулка на яхте в Адлере
На яхте
1.5 часа
-
5%
1 отзыв
Водная прогулка
Индивидуальная VIP-прогулка на яхте в Адлере
Выйти в открытое море, отдохнуть от суеты и насладиться умиротворяющими пейзажами
Начало: В порту Имеретинский
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 175 ₽26 500 ₽ за всё до 8 чел.
Морская прогулка на катере в Адлере
На катере
1 час
-
5%
Водная прогулка
Морская прогулка на катере в Адлере
Насладиться красотой Чёрного моря и живописными пейзажами побережья
Начало: На Морском бульваре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
20 900 ₽22 000 ₽ за всё до 11 чел.
Трёхчасовая морская рыбалка в Адлере
4 часа
-
10%
Водная прогулка
Трёхчасовая морская рыбалка в Адлере
Поймать рыбу мечты и съесть её прямо на борту
Начало: На Морском бульваре
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2700 ₽3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    5 октября 2025
    Индивидуальная VIP-прогулка на яхте в Адлере
    Были на прогулке 28.09.2025. Нашим капитаном был Клим. Профессионал. Действует чётко и уверенно, мы чувствовали себя в безопасности. Перед началом
    читать дальше

    прогулки Клим на понятном языке проинструктировал нас по правилам поведения на борту, мерам безопасности, устройству яхты и имеющегося оборудования. Кроме того, Клим - отличный рассказчик, легко нашёл общий язык с детьми. Было интересно и весело. Мы наслаждались прекрасными видами, купались в открытом море. Вернулись на берег в отличном настроении и с новыми приятными впечатлениями. Обязательно будем рекомендовать такую прогулку нашим друзьям и сами вернёмся снова

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Имеретинский порт»

