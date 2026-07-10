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В Виктория Огромное спасибо за прогулку на яхте «ALISIA»! Реакция супероперативная — договорились и уже через полчаса были на борту. Отлично поплавали в открытом море, послушали увлекательные истории капитана. Всё прошло на высшем уровне, очень понравилось! Обязательно вернёмся. 👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Увидели дельфинов. Очень понравился капитан Клим, очень приятен в общении. Сама прогулка оставила только хорошие впечатления Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгений Отличное сопровождение, в день брони позвонили и предупредили о грозовом фронте. Согласовали перенос на следующий день. Заранее продублировали информацию в мессенджере. Яхта красивая, капитан Константин опытный и интересный человек. 1,5 часа оптимальное время, это час в открытом море с учётом входа и выхода из порта. Рекомендация не принимать пищу за 2 часа до поездки, даже если вас не укачивает. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Классная организация. Нас встретили на берегу, очень доброжелательно и внимательно! Менеджер проводила на яхту, передала в надёжные руки капитана Андрея. Поездка была прекрасной, много ярких и положительных эмоций. Спасибо нашему капитану. На яхте все было продумано до мелочей: от бокалов под шампанское до полотенец после купания. Все прекрасно 👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Георгий Яхта просто нереально красивая!!! Капитан - настоящий яхтсмен, который сам наслаждается этой прогулкой!!! В открытом море вода прогревается намного лучше и купаться было одно удовольствие!!! В целом мы в восторге!!! Было очень классно!!! Превзошло все ожидания!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет