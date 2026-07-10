Прогулка на яхте — необычный и чрезвычайно приятный способ провести время.
Находясь под парусом на яхте, насладитесь свежим ветром и плеском воды, отключитесь от ежедневной суеты и стрессовых ситуаций, отдохните душой и телом. Забудьте о шуме города наедине с природой!
Находясь под парусом на яхте, насладитесь свежим ветром и плеском воды, отключитесь от ежедневной суеты и стрессовых ситуаций, отдохните душой и телом. Забудьте о шуме города наедине с природой!
Описание экскурсииРоскошная яхта и черное море Морская прогулка — отличный вариант разнообразить досуг и побыть вдали от шумного города! Особенно запоминающимся станет путешествие на нашей яхте премиум-класса, оснащение которой призвано сделать ваш отдых комфортным и приятным. Искупайтесь, нырнув в море с удобного трапа на борту, или позагорайте под лучами солнца. Возьмите с собой душевную компанию близких людей — места на судне достаточно, чтобы расположить с удобством шесть и более человек! Организационные детали: Выходим в море из порта Имеретинский, строим программу по желанию и предпочтениям гостей персонально:
- возможно проведение мастер-классов;
- частный отдых;
- конфиденциальные встречи;
- корпоративы;
• экскурсионно-познавательные мероприятия. Важная информация:
- Все детали оговариваются заранее, тур планируется непосредственно под каждого гостя индивидуально.
- Стоимость указана за 6 человек, если вы хотите увеличить состав — доплата 1000 руб. за каждое место сверх 6 (дети до 4-х лет бесплатно).
- На борту находимся без обуви.
- При себе иметь фото паспорта.
- На борт запрещено проносить красное вино и красящие фрукты.
• Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты). Важная информация:
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.
Каждый день, с 6:00 до 21:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийский парк
- Кавказский хребет
- Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
- Шампанское или чай (условия акции уточнять у капитана)
- Аренда яхты
- Работа капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Кальян
- Гидроцикл
- Сап-борд
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, с 6:00 до 21:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Огромное спасибо за прогулку на яхте «ALISIA»! Реакция супероперативная — договорились и уже через полчаса были на борту. Отлично поплавали в открытом море, послушали увлекательные истории капитана. Всё прошло на высшем уровне, очень понравилось! Обязательно вернёмся. 👍
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А
Увидели дельфинов. Очень понравился капитан Клим, очень приятен в общении. Сама прогулка оставила только хорошие впечатления
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Е
Отличное сопровождение, в день брони позвонили и предупредили о грозовом фронте. Согласовали перенос на следующий день. Заранее продублировали информацию в мессенджере. Яхта красивая, капитан Константин опытный и интересный человек. 1,5 часа оптимальное время, это час в открытом море с учётом входа и выхода из порта. Рекомендация не принимать пищу за 2 часа до поездки, даже если вас не укачивает.
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Ю
Классная организация. Нас встретили на берегу, очень доброжелательно и внимательно! Менеджер проводила на яхту, передала в надёжные руки капитана Андрея. Поездка была прекрасной, много ярких и положительных эмоций. Спасибо нашему капитану. На яхте все было продумано до мелочей: от бокалов под шампанское до полотенец после купания. Все прекрасно 👍
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Г
Яхта просто нереально красивая!!! Капитан - настоящий яхтсмен, который сам наслаждается этой прогулкой!!! В открытом море вода прогревается намного лучше и купаться было одно удовольствие!!! В целом мы в восторге!!! Было очень классно!!! Превзошло все ожидания!!!
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Э
Выражаем огромную благодарность сотрудникам компании. Поездка на яхте оставила неизгладимые впечатления. Увидели много красивых мест, узнали массу нового, получили заряд положительных эмоций. Команда – вежливая, профессиональная. Отдохнули отлично!!!
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