Приглашаем на прогулку на частном катере вдоль сочинского побережья. С палубы вы увидите олимпийские объекты, силуэты гор и бескрайнюю гладь Чёрного моря. Отдохнёте и при желании искупаетесь. А если повезёт — встретите дельфинов. Путешествие подарит ощущение свободы, лёгкости и настроение курортного отдыха.
Описание водной прогулки
- В Имеретинском порту вас встретит опытный капитан и проведёт инструктаж по технике безопасности.
- Катер отправится в сторону Абхазии, и по пути вы полюбуетесь горными пейзажами и морскими просторами.
- В ясную погоду, если повезёт, понаблюдаете за дельфинами — они часто появляются рядом с катером.
- По желанию мы сделаем остановку для купания.
Организационные детали
- Для каждого пассажира на борту предусмотрен спасжилет.
- С собой вы можете взять закуски и напитки.
- По договорённости за доплату мы продлим прогулку на 1–2 часа.
- В случае непогоды или запрета Береговой охраны на выход в море прогулку придётся отменить или согласовать её перенос на другой день.
- За штурвалом будет один из капитанов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Морском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 49 туристов
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Индивидуальная
до 3 чел.
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Адлера
Погрузитесь в мир Олимпийских игр 2014 года на индивидуальной экскурсии по Адлеру. Узнайте о строительстве ледовых дворцов и истории Имеретинской низменности
Начало: От вашего отеля Адлера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
-
60%
Индивидуальная
Лучший выборПо Олимпийскому парку и Сириусу на мотоцикле
Увлекательная мотопрогулка по Олимпийскому проспекту и магистралям Сириуса с захватывающими видами и памятными фото
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1400 ₽
3500 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5950 ₽
7000 ₽ за всё до 3 чел.