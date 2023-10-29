1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере
Начало: ваше место проживания
«Мы отправимся на 3-часовую рыбалку в открытом море на комфортабельном катере»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 999₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Яхты, катера, катамараны в аренду из Адлера и Сочи
Начало: По договорённости
«Но, что точно доставит массу впечатлений, повысит адреналин, подарит отличное настроение, так это прогулки на яхте или катере»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 000₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария29 октября 2023Экскурсия прошла вообще супер, капитан очень приятный, вежливый, располагающий и веселый, судно в прекрасном состоянии, чистейшая, прелесть) очень порадовали меня
- ННадежда24 июля 2023Спасибо капитану Виталию за экскурсию! Мы подплыли к стае дельфинов, это было невероятно! Ловили рыбу, потом капитан нам пожарил ее на костре. Веселая танцевальная музыка, купание в открытом море, достаточное количество времени, чтобы половить рыбу и поплавать. Было супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На катере»
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Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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