Экскурсия прошла вообще супер, капитан очень приятный, вежливый, располагающий и веселый, судно в прекрасном состоянии, чистейшая, прелесть) очень порадовали меня

шезлонги и кресла-мешки на верхней палубе) купались в открытом море, рыб наловили съели, а потом мы встретили много дельфинов 🥰🥰😍😍😍 мне очень все понравилось, спасибо за экскурсию! 🤗🤗🤗

Н Надежда

Спасибо капитану Виталию за экскурсию! Мы подплыли к стае дельфинов, это было невероятно! Ловили рыбу, потом капитан нам пожарил ее на костре. Веселая танцевальная музыка, купание в открытом море, достаточное количество времени, чтобы половить рыбу и поплавать. Было супер!