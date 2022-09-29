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Описание
На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
В данной программе есть 3 маршрута:
1- Старое краснополянское шоссе.
Дорога очень живописная и местами проходит практически по краю пропасти. Запустение и заброшенность придают этому месту особый колорит. Скальный участок Краснополянского шоссе сооружен практически вручную в 1897-1899 годах.
Одна из главных достопримечательностей этого места — памятник красноармейцам, которые приняли неравный бой и погибли в этих местах в 1920 году. На нашем пути будут смотровые площадки на горы Кавказа и реку Мзымта, протекающую вдоль скалистого участка. Также вы увидите стоянку древнего человека эпохи палеолита.
🔸🔸Второй маршрут – Ивановский водопад.
Это природная достопримечательность известна своей живописностью. Вид ниспадающей в озеро воды, окруженной изумрудными растениями, успокаивает и радует глаз. Пение птиц и шум журчащего потока позволяет расслабиться и восстановить душевное спокойствие. Так же в этом туре вас ждет посещение Племенной Пасеки, где вы сможете отведать душистого травяного чая и попробовать настоящий горный мед.
ЦЕНА ТУРА: 7:000.
ЗА 2-Х МЕСТНЫЙ КВАДРОЦИКЛ:
3,5 часа.
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🔸🔸🔸Третий маршрут – каньон реки ПСАХО ⠀.
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Это древнее ущелье,которому более миллиона лет, сохранившее первозданную природу. Вдали от городской суеты и шумных пляжей, здесь можно насладиться журчанием реки, а так же совершить прогулку по самшитовому лесу.
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ.
ПИТАНИЯ.
КУПАНИЯ В РЕКЕ ПСАХО.
5 часов более 40км.
⠀ЦЕНА ТУРА: 15000.
ЗА 2-Х МЕСТНЫЙ КВАДРОЦИКЛ:
5 ЧАСОВ БОЛЕЕ (40 КМ).
ежедневно в 10:00 и 14:00
Ответы на вопросы
Что входит
Страховка
Трансфер
Инструктаж
Экипировка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
Завершение: КПП отеля, ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.