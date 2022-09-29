Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе

Мы отправимся в путешествие на квадроциклах! Наш путь пройдет по Старому Краснополянскому шоссе

Мы отправимся в путешествие на квадроциклах! Наш путь пройдет по Старому Краснополянскому шоссе.

Сейчас до Красной Поляны туристы добираются по новой современной трассе, а здесь наслаждаются нереальными пейзажами на краю пропасти.
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Поездка на квадроциклах по Старому Краснополянскому шоссе
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
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окт
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Старое Краснополянское шоссе
  • Cмотровые площадки на горы Кавказа и реку Мзымта
  • Стоянку древнего человека
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе

В данной программе есть 3 маршрута:

  • 1- Старое краснополянское шоссе.
  • Дорога очень живописная и местами проходит практически по краю пропасти. Запустение и заброшенность придают этому месту особый колорит. Скальный участок Краснополянского шоссе сооружен практически вручную в 1897-1899 годах.
  • Одна из главных достопримечательностей этого места — памятник красноармейцам, которые приняли неравный бой и погибли в этих местах в 1920 году. На нашем пути будут смотровые площадки на горы Кавказа и реку Мзымта, протекающую вдоль скалистого участка. Также вы увидите стоянку древнего человека эпохи палеолита.
  • 🔸🔸Второй маршрут – Ивановский водопад.
  • Это природная достопримечательность известна своей живописностью. Вид ниспадающей в озеро воды, окруженной изумрудными растениями, успокаивает и радует глаз. Пение птиц и шум журчащего потока позволяет расслабиться и восстановить душевное спокойствие. Так же в этом туре вас ждет посещение Племенной Пасеки, где вы сможете отведать душистого травяного чая и попробовать настоящий горный мед.
  • ЦЕНА ТУРА: 7:000.

ЗА 2-Х МЕСТНЫЙ КВАДРОЦИКЛ:

  • 3,5 часа.
  • ⠀.
  • 🔸🔸🔸Третий маршрут – каньон реки ПСАХО ⠀.
  • ⠀.
  • Это древнее ущелье,которому более миллиона лет, сохранившее первозданную природу. Вдали от городской суеты и шумных пляжей, здесь можно насладиться журчанием реки, а так же совершить прогулку по самшитовому лесу.
  • ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ.
  • ПИТАНИЯ.
  • КУПАНИЯ В РЕКЕ ПСАХО.
  • 5 часов более 40км.
  • ⠀ЦЕНА ТУРА: 15000.

ЗА 2-Х МЕСТНЫЙ КВАДРОЦИКЛ:

5 ЧАСОВ БОЛЕЕ (40 КМ).

ежедневно в 10:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Трансфер
  • Инструктаж
  • Экипировка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
Завершение: КПП отеля, ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎ИндивидуальныеГоры🍀Природа и пейзажи🏆Активный отдыхЭкстрим🛻На квадроциклах

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