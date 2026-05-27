Шлем, рёв мотора — и вы уже мчитесь в сторону кавказских вершин.
На квадроцикле доберётесь к смотровой площадке у Скайпарка, а по пути увидите Мзымту и Ахштырский карьер — одну из самых ярких локаций в окрестностях Сочи.
Описание экскурсии
- Мзымта. Горная река с голубоватой водой, которая особенно эффектно смотрится на фоне скал и зелени.
- Ахштырский карьер. Бывшее месторождение известняка в Адлерском районе, которое активно использовали во время олимпийской застройки. Сегодня это необычная локация с выразительным рельефом и почти «лунными» пейзажами.
- Панорамы Кавказских гор. Вы сможете остановиться, перевести дыхание и сделать кадры на память.
Организационные детали
- Перед поездкой проводится инструктаж по технике безопасности.
- К самостоятельному управлению допускаются только совершеннолетние участники с водительскими правами категории B. Ехать с пассажиром за рулём может только мужчина.
- В стоимость входит трансфер из Адлера и Сириуса, а также экипировка (куртка, сапоги, шлем).
- На пути встречаются грязевые и водные препятствия.
- С вами буду я или другой гид нашей команды.
ежедневно в 09:30 и 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлерском районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 12:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда профессионалов, предлагающая прокат квадроциклов в Сочи. У нас широкий выбор техники и захватывающие маршруты, которые позволят вам насладиться красотой природы и адреналином на каждом повороте. Присоединяйтесь к нам для незабываемых приключений!

