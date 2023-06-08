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может не повезти только с погодой. Но нам повезло и с ней. Единственное, о чем пожалели, что не взяли с собой фотоаппарат. Все-таки телефоны (даже самые современные) снимают «чуть хуже» зеркалки. Очень крутые неожиданные виды и ракурсы. Я бы назвал увиденное в ходе экскурсии и испытанные при этом чувства высокопарно: как-то типа «о бренности сущего» 🙂 Да. Об организаторе - точен, пунктуален, предельно корректен в высказывании своего мнения о людях, войне и событиях. Очень начитан и эрудирован тоже на 10 из 5. Антон, ещё раз - большое Вам спасибо за проведённый с нами день. С уважением, Евгений