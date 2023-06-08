1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Автомобильный тур по неизведанной Абхазии: от Адлера до Гагры
Погрузитесь в атмосферу древних святынь и советского наследия Абхазии. Увидите уникальные места и услышите увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители»
15 июня в 05:30
16 июня в 05:30
12 678₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
«Храм воды Место, где древние язычники совершали ритуалы, связанные с водой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: путешествие по следам древних цивилизаций
Погрузитесь в мир первобытной природы и древних легенд с экскурсией в Ахштырское ущелье. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: поселок Адлер
«А в поселке Ахштырь, возле которого находятся развалины средневекового христианского храма, посетим форелевое хозяйство и мастерскую художественного стекла»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлия8 июня 2023Прекрасная экскурсия! Немного изменили маршрут и посмотрели Новоафонский монастырь вместо последней локации. Антон прекрасный рассказчик, знает много нюансов о быте,
- ЕЕкатерина23 апреля 2023Интересная и познавательная экскурсия по Абхазии, которая надолго останется в памяти ярким воспоминанием. Антон прекрасный и эрудированный гид, ни один
- ЕЕвгений24 января 2022Если можно было бы поставить не пять звёзд, я бы поставил 10 по пятибальной шкале. С таким гидом, как Антон,
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 12 678. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Адлера. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!