Храмы и соборы Адлера с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Адлере, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Автомобильный тур по неизведанной Абхазии: от Адлера до Гагры
Погрузитесь в атмосферу древних святынь и советского наследия Абхазии. Увидите уникальные места и услышите увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители»
15 июня в 05:30
16 июня в 05:30
12 678 за всё до 4 чел.
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
«Храм воды Место, где древние язычники совершали ритуалы, связанные с водой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Ахштырское ущелье: по следам древних
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: путешествие по следам древних цивилизаций
Погрузитесь в мир первобытной природы и древних легенд с экскурсией в Ахштырское ущелье. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: поселок Адлер
«А в поселке Ахштырь, возле которого находятся развалины средневекового христианского храма, посетим форелевое хозяйство и мастерскую художественного стекла»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алия
    8 июня 2023
    Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
    Прекрасная экскурсия! Немного изменили маршрут и посмотрели Новоафонский монастырь вместо последней локации. Антон прекрасный рассказчик, знает много нюансов о быте,
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    культуре абхазов не понаслышке, поскольку вырос там. Кроме того, образование Антона позволяет очень грамотно описать детали, без которых прекрасная прогулка длиною в день не была бы столь прекрасна)) Спасибо большое, Антон!

  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2023
    Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
    Интересная и познавательная экскурсия по Абхазии, которая надолго останется в памяти ярким воспоминанием. Антон прекрасный и эрудированный гид, ни один
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    наш вопрос не остался без ответа. За время экскурсии прониклись атмосферой Абхазии и лучше узнали об истории и жизни абхазцев. Хочется вернуться туда опять, исследовать новые маршруты

  • Е
    Евгений
    24 января 2022
    Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
    Если можно было бы поставить не пять звёзд, я бы поставил 10 по пятибальной шкале. С таким гидом, как Антон,
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    может не повезти только с погодой. Но нам повезло и с ней. Единственное, о чем пожалели, что не взяли с собой фотоаппарат. Все-таки телефоны (даже самые современные) снимают «чуть хуже» зеркалки. Очень крутые неожиданные виды и ракурсы. Я бы назвал увиденное в ходе экскурсии и испытанные при этом чувства высокопарно: как-то типа «о бренности сущего» 🙂 Да. Об организаторе - точен, пунктуален, предельно корректен в высказывании своего мнения о людях, войне и событиях. Очень начитан и эрудирован тоже на 10 из 5. Антон, ещё раз - большое Вам спасибо за проведённый с нами день. С уважением, Евгений

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Соборы и храмы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
  2. Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
  3. Ахштырское ущелье: по следам древних
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 12 678. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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