Во время прогулки вы полюбуетесь природой, пообщаетесь с милыми животными и получите полезную физическую нагрузку. Оседлав одну из наших добродушных лошадок, вы отправитесь на прогулку верхом — через реликтовую рощу к живописному каньону Кудепсты. А в конце прогулки вас ждет впечатляющий вид со смотровой площадки.

Описание экскурсии