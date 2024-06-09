Во время прогулки вы полюбуетесь природой, пообщаетесь с милыми животными и получите полезную физическую нагрузку.
Оседлав одну из наших добродушных лошадок, вы отправитесь на прогулку верхом — через реликтовую рощу к живописному каньону Кудепсты. А в конце прогулки вас ждет впечатляющий вид со смотровой площадки.
Оседлав одну из наших добродушных лошадок, вы отправитесь на прогулку верхом — через реликтовую рощу к живописному каньону Кудепсты. А в конце прогулки вас ждет впечатляющий вид со смотровой площадки.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ждетКонные прогулки в Адлере — это незабываемые впечатления и гарантированный заряд положительных эмоций. Выбирайте и заказывайте активные приключения! Грациозное и благородное животное, лошадь — один из лучших друзей человека с незапамятных времен. Что может быть лучше равномерного покачивания в седле или скачек по ровной местности так, что дух захватывает! Конная прогулка поможет получить новые ощущения, расслабиться и посмотреть на привычные достопримечательности с другой стороны. Общение с лошадьми положительно влияет на настроение детей и взрослых и позволяет почувствовать единение с природой. Конная прогулка — это любование природой, общение с животными и полезная физическая нагрузка. После инструктажа вы оседлаете одну из наших добродушных лошадок и отправитесь на прогулку верхом — через реликтовую рощу к живописному каньону Кудепсты. Финальным аккордом станет впечатляющий вид со смотровой площадки. Непосредственно сама прогулка длится 1 час 20 минут, протяжённость маршрута 4 км, в зависимости скорости продвижения группы. В три часа экскурсии входит транспорт и инструктаж.
Ежедневно 11:00. 14:00, 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (групповой)
|2 800 ₽
|Стандартный билет (индивидуальный)
|3 800 ₽
|Стандартный билет(для сильных всадников)
|3 800 ₽
|Стандартный билет (Каньон Волчья пасть)
|7 000 ₽
|Стандартный билет (Райские поля)
|13 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Страховка
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости, Адлер
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 11:00. 14:00, 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Добрый день! Благодарим Вас за Выбор нашей экскурсии. Если у Вас возникли вопросы
- Вы можете связаться с организатором по номеру 8-999-651-74-79 НА кануне экскурсии с вами свяжется диспетчер и разъяснит все подробности встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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