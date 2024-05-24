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- увлеченный, заинтересованный, общительный, знающий всё от истории страны до названия маленького белого цветочка, гид. ✅ Спасибо Саиду за всё четыре пункта, а также за мандариновый сок и поворот на винодельню 😂 Рекомендасьон от души!