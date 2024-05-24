Национальные парки Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» в Адлере, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
14 отзывов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Конная прогулка в окрестностях Адлера
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Конная прогулка в окрестностях Адлера
Насладиться верховой ездой и пейзажами национального парка
Начало: В Адлере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
    Прекрасная природа Сочинского национального парка, и окрестностей. Гостеприимные хозяева дегустационных залов. Великолепный экскурсовод Тенгиз и водитель Дмитрий. Незабываемые эмоции и великолепное настроение от экскурсии.
  • С
    Светлана
    15 мая 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш экскурсовод прислушался ко всем нашим пожеланиям и в итоге путешествие было прекрасным. Любовались прекрасной природой Абхазии. Некоторые локации вернули в детство. Однозначно рекомендуем!
  • Л
    Людмила
    7 мая 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    Добрый день. Нам все очень понравилось. Спасибо большое Саиду!!! Рекомендуем!!!
  • Ю
    Юлия
    25 марта 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    Залог отличного путешествия в любом городе или стране это: 1. Комфортный транспорт. ✅ 2. Безопасность ✅ 3. Интересные локации ✅ 4. И самое главное
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    - увлеченный, заинтересованный, общительный, знающий всё от истории страны до названия маленького белого цветочка, гид. ✅ Спасибо Саиду за всё четыре пункта, а также за мандариновый сок и поворот на винодельню 😂 Рекомендасьон от души!

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Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Национальные парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
  2. Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
  3. Конная прогулка в окрестностях Адлера
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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