И — вперёд! Приготовьтесь к впечатляющим пейзажам каньона, зажавшего реку Хашупсе в каменные тиски. Но слова тут бессмысленны, лучше приехать и увидеть всё своими глазами. Плывём на сапах в каньон… Мы отправимся в увлекательное путешествие в страну Души.
Нас ждут: чистейший воздух, горные реки, красивейшие горы, лучший пляж и исторические достопримечательности.
Нас ждут: чистейший воздух, горные реки, красивейшие горы, лучший пляж и исторические достопримечательности.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииВ этом туре мы увиден природное многомиллионное ущелье горной реки Абхазии, от которого восторга и фантастических эмоций будет обеспечено сполна: Большой каньон Хашупсе Это природная достопримечательность удивительной красоты. Это узкое ущелье, «прорезанное» за миллионы лет потоками воды в скалах, по дну которого протекает бурная горная река Хашепсе (также Хашупса). Большой Хашупсинский каньон намного протяженнее малого, общая протяженность его самой узкой и интересной части около 1000 метров. И это не просто достопримечательность, где можно только полюбоваться на захватывающее творение природы со смотровой площадки. Это еще и место для всяческих активностей. Именно на этом, Большом Каньоне, предлагается плавание на досках для Сап-серфа; и именно здесь можно прогуляться по пояс или по колено в водах реки Хашупсе по его дну, с изумлением наблюдая, как над головой почти смыкаются скалы. И именно здесь получаются те самые завораживающие фото с плавающими на досках отдыхающими, которые вы увидите в рекламных буклетах с экскурсиями. Никаких таких активностей на Малом каньоне нет. Пляж Белые Скалы Белые скалы представляют собой мощный пласт известняка, обнажённого веками работы ветра и морских волн. Их ослепительно белый цвет создаёт эффект невероятной чистоты и магической атмосферы. Здесь можно полюбоваться панорамными видами, отдохнуть в уединении и почувствовать себя частью великой природы. Белые скалы — это больше, чем просто берег: это живописная сказка, воплощённая в реальности. Здесь можно не только сделать десятки красивых фото, но еще и искупаться в чистой морской воде. Дача Сталина "Холодная речка" Любимая дача Сталина построена по проекту Мирона Миружанова - основного архитектора всех сталинских дач - в 3 этажа в форме корабля. Корабль, по задумке автора, олицетворял Советский союз, а Сталин был капитаном этого корабля. Вы можете сами включать желаемую музыку, включать кондиционер или печку, т. к. хотите Вы, а не водитель большого автобуса. Еще один большой плюс, что авто проезжает в места, куда экскурсионный автобус не сможет.
Каждый день. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы, купание в море
- Большой каньон Хашупсе
- Форелевое хозяйство
- Госдача Холодная речка
Что включено
- Трансфер от отеля/ в отель Адлера/Сириуса
- Помощь в прохождении границы
- Авто/пешее сопровождение, помощь по необходимости в преодолении маршрута
- Экскурсии по местам посещения
- Кофе в турке/ кальян по желанию, инвентарь для пикника
- Помощь в фото/видеосъемке, фото 360
- Wi-Fi в Абхазии
Что не входит в цену
- Трансфер из Красной поляны, Сочи + 1500 р. в каждую сторону
- Входной билет в каньон 200
- Аренда сапборда 1000
- Входной билет на госдачу 300
Где начинаем и завершаем?
Начало: От адреса вашего проживания
Завершение: До необходимого адреса, ЖД, аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Отправляйтесь в душевное путешествие по Абхазии. Белые скалы, Гагра и озеро Рица ждут вас с удивительными пейзажами и интересными историями
Начало: В Адлере
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от 14 100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Скалы, каньоны, реки: несложный треккинг
Погрузитесь в атмосферу приключений и красоты природы, наслаждаясь видами на скалы и каньоны. Прогулка для любителей природы и истории
Начало: На ост. Форелевое хозяйство
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6900 ₽ за всё до 6 чел.