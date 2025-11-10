Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы И — вперёд! Приготовьтесь к впечатляющим пейзажам каньона, зажавшего реку Хашупсе в каменные тиски. Но слова тут бессмысленны, лучше приехать и увидеть всё своими глазами. Плывём на сапах в каньон… Мы отправимся в увлекательное путешествие в страну Души.



Нас ждут: чистейший воздух, горные реки, красивейшие горы, лучший пляж и исторические достопримечательности.

Описание экскурсии В этом туре мы увиден природное многомиллионное ущелье горной реки Абхазии, от которого восторга и фантастических эмоций будет обеспечено сполна: Большой каньон Хашупсе Это природная достопримечательность удивительной красоты. Это узкое ущелье, «прорезанное» за миллионы лет потоками воды в скалах, по дну которого протекает бурная горная река Хашепсе (также Хашупса). Большой Хашупсинский каньон намного протяженнее малого, общая протяженность его самой узкой и интересной части около 1000 метров. И это не просто достопримечательность, где можно только полюбоваться на захватывающее творение природы со смотровой площадки. Это еще и место для всяческих активностей. Именно на этом, Большом Каньоне, предлагается плавание на досках для Сап-серфа; и именно здесь можно прогуляться по пояс или по колено в водах реки Хашупсе по его дну, с изумлением наблюдая, как над головой почти смыкаются скалы. И именно здесь получаются те самые завораживающие фото с плавающими на досках отдыхающими, которые вы увидите в рекламных буклетах с экскурсиями. Никаких таких активностей на Малом каньоне нет. Пляж Белые Скалы Белые скалы представляют собой мощный пласт известняка, обнажённого веками работы ветра и морских волн. Их ослепительно белый цвет создаёт эффект невероятной чистоты и магической атмосферы. Здесь можно полюбоваться панорамными видами, отдохнуть в уединении и почувствовать себя частью великой природы. Белые скалы — это больше, чем просто берег: это живописная сказка, воплощённая в реальности. Здесь можно не только сделать десятки красивых фото, но еще и искупаться в чистой морской воде. Дача Сталина "Холодная речка" Любимая дача Сталина построена по проекту Мирона Миружанова - основного архитектора всех сталинских дач - в 3 этажа в форме корабля. Корабль, по задумке автора, олицетворял Советский союз, а Сталин был капитаном этого корабля. Вы можете сами включать желаемую музыку, включать кондиционер или печку, т. к. хотите Вы, а не водитель большого автобуса. Еще один большой плюс, что авто проезжает в места, куда экскурсионный автобус не сможет.

