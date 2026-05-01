Величественные горы, дегустация мёда и вина, фотостопы с отличными видами — и отдых в аквапарке «Галактика» с горками, бассейнами и сауной. Если не захотите купаться, можно прогуляться по живописному курорту. В любом случае день будет ярким и интересным!
Описание экскурсии
Едем по царской дороге в Красную Поляну — вдоль горных вершин ущелий Ахштырского и Ахцу, с остановками, рассказами о природе Сочи и видами со смотровой площадки на Skypark.
В Красной Поляне — обзорная экскурсия на автобусе, фотостопы и дегустация вина и мёда. Если захотите, здесь же можно пообедать.
А потом — курорт «Газпром». У вас будет 3 часа, чтобы отдохнуть в аквапарке «Галактика». Внутри — горки, волновые бассейны, водопады, ленивые реки, финская сауна и многое другое. Если не планировали ехать в аквапарк, можете просто погулять — у нас есть специальный билет без посещения аквапарка.
На обратном пути по желанию группы заедем в Олимпийский парк, чтобы полюбоваться шоу поющих фонтанов (работают не всегда).
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусах Scania, Higer, King Long или Mercedes Sprinter, дегустации вина и мёда, страховка на время путешествия
- Дополнительные расходы — билеты в аквапарк: взрослый — 2900 ₽, детский 5–9 лет — 1900 ₽, детский 0–4 года — 200 ₽; обед — по желанию
- Если вы покупаете билеты в аквапарк не у нас, стоимость экскурсии составит 2000 ₽ — маршрут и программа не меняются
- Время в пути от Адлера до Красной Поляны — от 3 до 4,5 ч с учётом остановок
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый и детский из Адлера и Сириуса (с покупкой билета в аквапарк)
|950 ₽
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Взрослый и детский (без покупки билета в аквапарк)
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 22336 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Из Адлера - в Красную Поляну и аквапарк «Галактика»»
Групповая
Из Адлера - в Красную Поляну и на Розу Хутор
Каньоны, ущелья, горы и мёд - за 1 день
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В "Красную Поляну" и "Розу Хутор" - на кабриолете из Адлера
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Начало: Нашего путешествия стартует в любой точке Сириуса....
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Путешествие по живописной долине Красной Поляны, окруженной величественными горами. Узнайте историю, посетите дольмены и современные курорты
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 10:00
2 июн в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
В программе: ущелье Ахцу, Ахштырский каньон и три горных курорта - сама Поляна, Роза Хутор и Газпром
Начало: На остановке общественного транспорта в Адлере или...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
500 ₽ за человека
950 ₽ за человека