Величественные горы, дегустация мёда и вина, фотостопы с отличными видами — и отдых в аквапарке «Галактика» с горками, бассейнами и сауной. Если не захотите купаться, можно прогуляться по живописному курорту. В любом случае день будет ярким и интересным!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Едем по царской дороге в Красную Поляну — вдоль горных вершин ущелий Ахштырского и Ахцу, с остановками, рассказами о природе Сочи и видами со смотровой площадки на Skypark.

В Красной Поляне — обзорная экскурсия на автобусе, фотостопы и дегустация вина и мёда. Если захотите, здесь же можно пообедать.

А потом — курорт «Газпром». У вас будет 3 часа, чтобы отдохнуть в аквапарке «Галактика». Внутри — горки, волновые бассейны, водопады, ленивые реки, финская сауна и многое другое. Если не планировали ехать в аквапарк, можете просто погулять — у нас есть специальный билет без посещения аквапарка.

На обратном пути по желанию группы заедем в Олимпийский парк, чтобы полюбоваться шоу поющих фонтанов (работают не всегда).

