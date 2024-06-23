Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Адлере, цены от 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
На мотоцикле - по вечернему Сочи
На мотоцикле
9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Лучший выбор
На мотоцикле по вечернему Сочи: путешествие, полное впечатлений
Почувствуйте ритм вечернего Сочи, прокатившись на мотоцикле с ветерком. Вас ждут живописные улицы, набережная и кофе на вершине башни Панорама
«На большом, мощном и удобном мотоцикле вы промчитесь в компании опытного водителя по всем красивейшим местам Сочи: набережным и живописным улицам»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
6 000 за человека
Лучшее в Красной Поляне - из Адлера
На машине
скидка
10%
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Лучшее в Красной Поляне - из Адлера
Увидеть природные достопримечательности и посетить 3 курорта за 1 день
Начало: У ж/д вокзала Адлера
«Самая фотогеничная улица Красной Поляны, с которой открывается шикарный вид на гору Аибга»
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
75256 773 за человека
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Пешая
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
«В ходе увлекательной прогулки вы послушаете об истории формирования улиц центрального Сочи, у вас будет возможность попробовать чурчхеллу или копченный сыр сулугуни на Центральном Сочинском рынке»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
690 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 июня 2024
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Огромное спасибо Станиславу за потрясающую экскурсию по вечернему Сочи на мотоцикле! Отличное сочетание легкого экстрима (при максимальной безопасности) с информативностью.
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    Более того, Станислав не просто отличный водитель, но и уверенный гид, чувствующий кадр фотограф и приятный собеседник☝️😄. Вождение и общение очень комфортные). Обязательно съездим на другие экскурсии при следующем посещении Сочи. Продвижения Вам и реализации творческих планов! А так же успехов в занятиях на фортепиано😉

    Огромное спасибо Станиславу за потрясающую экскурсию по вечернему Сочи на мотоцикле! Отличное сочетание легкого экстрима (приОгромное спасибо Станиславу за потрясающую экскурсию по вечернему Сочи на мотоцикле! Отличное сочетание легкого экстрима (приОгромное спасибо Станиславу за потрясающую экскурсию по вечернему Сочи на мотоцикле! Отличное сочетание легкого экстрима (приОгромное спасибо Станиславу за потрясающую экскурсию по вечернему Сочи на мотоцикле! Отличное сочетание легкого экстрима (при
  • Д
    Дарья
    17 мая 2024
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Спасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вам обеспечены! Виды роскошные, байки комфортные, невероятно рекомендую, ничто не заменит эти эмоции с такой приятной компанией! Спасибо Илье и его команде!
    Спасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вам
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!! Прокатились так, что я даже забыла, надо
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    же ещё делать и фото 🤣 Но зато я знаю, как в следующий раз держать камеру в поезде, поправлять шлем и не забывать общаться и по ходу движения! СПАСИБО!!!!!! 🙏💕

    Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!!Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На мотоцикле - по вечернему Сочи
  2. Лучшее в Красной Поляне - из Адлера
  3. Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в октябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 6 773 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Адлера. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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