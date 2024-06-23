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Более того, Станислав не просто отличный водитель, но и уверенный гид, чувствующий кадр фотограф и приятный собеседник☝️😄. Вождение и общение очень комфортные). Обязательно съездим на другие экскурсии при следующем посещении Сочи. Продвижения Вам и реализации творческих планов! А так же успехов в занятиях на фортепиано😉