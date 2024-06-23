3 часа
Индивидуальная
Лучший выборНа мотоцикле по вечернему Сочи: путешествие, полное впечатлений
Почувствуйте ритм вечернего Сочи, прокатившись на мотоцикле с ветерком. Вас ждут живописные улицы, набережная и кофе на вершине башни Панорама
«На большом, мощном и удобном мотоцикле вы промчитесь в компании опытного водителя по всем красивейшим местам Сочи: набережным и живописным улицам»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за человека
скидка
10%
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Лучшее в Красной Поляне - из Адлера
Увидеть природные достопримечательности и посетить 3 курорта за 1 день
Начало: У ж/д вокзала Адлера
«Самая фотогеничная улица Красной Поляны, с которой открывается шикарный вид на гору Аибга»
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
75256 773₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
«В ходе увлекательной прогулки вы послушаете об истории формирования улиц центрального Сочи, у вас будет возможность попробовать чурчхеллу или копченный сыр сулугуни на Центральном Сочинском рынке»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
690₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 июня 2024Огромное спасибо Станиславу за потрясающую экскурсию по вечернему Сочи на мотоцикле! Отличное сочетание легкого экстрима (при максимальной безопасности) с информативностью.
- ДДарья17 мая 2024Спасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вам обеспечены! Виды роскошные, байки комфортные, невероятно рекомендую, ничто не заменит эти эмоции с такой приятной компанией! Спасибо Илье и его команде!
- ЕЕкатерина1 мая 2024Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!! Прокатились так, что я даже забыла, надо
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Адлеру в октябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 6 773 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Адлера. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод